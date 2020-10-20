‘AFRODİT’İN CİNLİĞİ

Bazılarının söylemlerine bakıp ‘saf’ zannettiği Banu Alkan, ne denli zeki olduğunu CNN TÜRK’teki ‘Sorgu Sual’ programında bir kez daha gösterdi.

Programda Merve Şahin ve Melis Özcan’ın sorularını yanıtlayan ‘Afrodit’in hangi ünlü için onları kızdırmadan ne laf edip, gündem oluşturacağını hesap etmesi, zeka ürünü...

Hülya Avşar, Sezen Aksu, Cüneyt Arkın ve Lerzan Mutlu hakkında konuşurken onları kızdıracak sözler sarf etmeyen Alkan, konu Burcu Esmersoy olunca ağzına geleni söyledi.

‘Afrodit’in 2017 yılında Bülent Ersoy ve Safiye Soyman’la katıldığı ‘Dünya Güzellerim’ programının sunucusu Esmersoy’du. ‘Sorgu Sual’de, “Burcu Esmersoy size nasıl davrandı?” diye sorulunca oyuncu içinde’kin’i dışa döktü:

“Çok yoruldum dediğimde, Burcu bana, ‘İnşallah Türkiye’ye ölüsü gider’ dedi. Çok hırslı bir kadın. Onunla aram asla düzelemez, geçen gün Demet Akalın’la da

onu konuştuk. Ona da aynı şeyleri yapmış. Bana göre herkesi kıskanıyor. Sadece kendisini düşünen biri, küçükken birtakım şeyler yaşamış olabilir.” Esmersoy’la Akalın arasında sunucunun şarkıcıyı sosyal medyada takipten çıkmasının dışında bir sorun yansımadı medyaya.

Buna rağmen ‘Afrodit’, Esmersoy’un aynı şeyleri Akalın’a yaptığını niye söyledi?

‘Afrodit’, Esmersoy’la tek başına savaşmak yerine Akalın’ı da yanına çekecek kadar ‘cin’ fikirli de ondan!

KİTABINI KÖTÜLERE İTHAF EDEN PSİKOLOG

Psikolog Pınar Maro, beş baskı yapan ‘Mutluyken Zaman Hızla Akar’dan sonra yeni bir kitap daha çıkardı. Maro, ‘Kişiliğin Kaderin mi?’ adlı eserin ‘Başlarken’ bölümünde yazdıklarıyla beni şaşırttı. Çünkü ilk defa bir yazarın kitabını, kendine kötülük yapanlara ithaf ettiğini okudum:

“Bu kitabımı hayatım boyunca bana devamlı veya ara sıra pek fena muamele yapanlara ithaf ediyorum. Sonunda yazar olup çıkmamda onların da payı var. Gerçekten, kimi açık seçik, kimi gizli örtük, kimi arkamdan, kimi hiç olmayan bir anda, kimi de haksız olduğunu bile bile beni inciten, yaralayan, ağlatan, terk eden tüm tanıdıklarıma ve tanımadıklarıma en kalpten teşekkürü borç bilirim. Sayelerinde bugünkü Pınar oldum. Darısı tüm okurlarımın başına!”

13 KASIM’DA VİZYONDA

Mahkemenin verdiği kararla vizyona girmesi yasaklanan ‘İki Gözüm Ahmet’ filmi yine mahkeme kararıyla özgürlüğüne kavuştu.

İlk önce Avrupa sinemalarında seyirciyle buluşan, pandemi koşullarına rağmen ilk haftasından 10 bin kişinin izlediği ‘İki Gözüm Ahmet’, 13 Kasım’da Türkiye’de vizyonda olacak. Ahmet Kaya’yı Özgür Tüzer’in oynadığı film, bakalım Türkiye’de ne kadar iş yapacak?

‘DESTİNA’NIN MÜZİKLERİ ZEYNO KARADAĞLI’DAN

Arzu Balkan ve Tamer Karadağlı’nın 14 yaşındaki kızları Zeyno, dublaj ve köşe yazarlığından sonra bu kez de eğitimini aldığı alanda ilk sınavını verdi.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü öğrencisi Zeyno Karadağlı, ‘Destina’ filminin müziklerini yaptı. Alp Eren Khamis’in senaryosunu yazıp Zeynep Kaptan’la oynadığı, Defne Dinçer’in yönettiği ‘Destina’, festivaller için çekilen bir kısa film. ‘Destina’yı yazan, oynayanlar, yöneten ve müziklerini yapan da dahil olmak üzere hepsi 18 yaş altı gençler.

NADİDE SULTAN HAKLI

Şarkıcı Nadide Sultan Yonat, pazar günü şöyle bir tweet attı: “Tanımadığım bir sürü isim TT olmuşsa, bugün kesin maç var diyorum.”

Nadide Sultan, haklı mı?

Evet.

Çünkü maçlar 90 dakika ama taraftarların futbol muhabbetleri saatlerce kalıyor Twitter Türkiye’nin Trend Topic listesinde.

GÜNÜN SÖZÜ

“Bir erkek kendisinden daha iyi eğitim almış bir kadınla evlenmek istemez, çünkü o zaman iktidarı tehlikeye düşer.” (Osho)