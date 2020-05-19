Ahmet Özhan'a göre korona Allah'ın ikazı

Ahmet Özhan, meslektaşı Aylin Şengün Taşçı’nın canlı yayınına konuk oldu ve yaşamından koronaya kadar birçok konuda açıklamalar yaptı. Özhan’ın koronavirüse dair söyledikleri bana ilginç geldi, o yüzden paylaşmak istedim. Taşçı, “Tuhaf bir dönemden geçiyoruz. Korona günlerinde her şey durdu. Kabe’ye de ziyaretler durdu, bu dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz?” diye sorunca Özhan, şunları söyledi: “İbret alınması gereken bir durum. Hepimizin, bütün dünyanın oturup düşünmesi lazım. Dünya var olduğundan beri insanlar toplu şekilde böyle bir reaksiyon vermedi. Bazı salgınlar oldu, ama onlar bölgeseldi. Bu sefer ne olduysa bütün dünya evlere kapanıp, bir korkuya kapıldı.”

‘Her şeyi pislettik’

Özhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyaya bir mesaj veriliyor diye düşünmekte fayda var. Gezegenimizi çok hırpaladık. Hava kirliliğinin etkilerini görmeye başladık. Ne ozon tabakasını bıraktık, ne ekolojik dengeye dikkat ettik. Ormanlarımızı perişan ettik. Denizlerimizi, her şeyimizi pislettik. Birbirimizle ilişkilerimizi kirlettik. Dostluk, muhabbet, feragat, ikram kalmadı. Sırtlan nefisler gibi nefislere sahip olduk. Bir şeyler kazanmak için koşuşan mahluklar olduk. Dünya bunun için yaratılmadı. Dünya sevgi için var. İnsanlar birbirini sevmese neye yarar bu dünya? Bırak insanların birbirini sevmesini, hayvanlara da zulmediyorlar. Bu korona çıkmadan önce Avustralya’da 5 bin deveyi ateş ederek öldürdüler. Suriyeli çocuğun, ‘Ben sizi Allah’a şikayet edeceğim’ çığlığı yankılandı. Allah onun şikayetini yerde bırakır mı? Cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebek aklımızdan çıktı mı? Cenab-ı Allah ikaz ediyor bizi.

8 milyar içinde 3-5 bin kişinin ölmesi ne demek? Küçük bir ikaz. Bunlardan ibret alalım. Doğduğumuzdan beri nerede günah işlediysek, nerede yanlış yaptıysak, Allah’ın huzurunda itiraf edip, bir daha yapmamaya tövbe edelim. Göreceksiniz her şey pirüpak olur. Ne ekersek onu biçiyoruz.”

MASKESİZ ÇIKMIYORLAR

Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde yıldızların şehri Beverly Hills’te 22 dönüm arazi içindeki 18 milyon dolar’lık malikanede yaşa, sokağa çıkarken birkaç dolar’lık maske takmak zorunda kal!

Olacak iş mi? Olur, çünkü Covid-19, zengin-fakir ayrımı yapmayan bir virüs. İngiltere Kraliyet Ailesi’ndeki tüm görevlerini mart ayında sonlandırıp ABD’ye yerleşen Meghan Markle ve eşi Prens Harry, muhtaç durumdaki insanları unutmadı. Sussex Dükü ve Düşesi, bu hafta sonunda da pandemi mağdurlarına yemek teslim etmek için Los Angeles sokaklarını dolaşmaya çıktıklarında maske takmayı ihmal etmedi.

VİRÜSLE NELER DEĞİŞTİ?

“Koronadan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyenlere, “Salgın biter, her şey eskisine döner” diye itiraz edenler, acaba bunlara ne diyecek?

Her yıl Fransa’nın Cannes şehrinde yapılan bu yıl tarihi 12-13 Mayıs olarak açıklanan Uluslararası Cannes Film Festivali, korona nedeniyle iptal edildi. 28 Şubat 2021’deki 93. Oscar Ödül Töreni’nin bile dört ay ertelenmesi söz konusu. Sinema Sanatları ve Bilimler Akademisi, tarihinde ilk kez dijital platformlarda gösterilecek filmleri kabul edeceğini açıkladı. Covid-19 salgını başlayınca evden çalışma kararı alan şirketlerden Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, bundan böyle isteyen personelin evden çalışmaya devam edebileceklerini duyurdu.

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, “Salgın nedeniyle tarımsal üretimin önemi arttı”, Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, “Salgın, çiftçilerin değerinin daha iyi anlaşılmasını sağladı” dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun.

GÜNÜN SÖZÜ

“Başkalarının hayatlarından ders alın. İnsan, bütün hataları yapacak kadar uzun yaşamıyor.” (Tolstoy)