ALTI YAŞ ZEKASIYLA 125 BİN TL KAZANDI

Rizespor-Galatasaray maçının devre arasında kanallar arasında turlarken ATV’de yayınlanan ‘Kim Milyoner OImak İster?’deki yarışmacı, “Yaşım 40, ama zeka yaşım altı” deyince kumandayı bıraktım ve ailece izlemeye başladık.

Programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, Serdar Mete’ye sordukça ekran karşısındakiler öğrenmeye başladı yarışmacının zeka yaşının niye altı olduğunu...

Kocaeli’nde tıbbi mümessil olarak çalışan evli ve iki çocuk babası 40 yaşındaki Mete’nin yaşadıkları ve anlattıkları insanların soluksuz izleyecekleri bir dram filmi gibi...

34 yaşında nasıl olduğunu hatırlamadığı bir kaza geçiriyor. Otomobilden inerken bayılıp, asfalta düşüyor ve başını çarpıyor.

Kalıcı hafıza kaybı

Ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Hastanede doktorların yaptıkları müdahale Mete’ye gözlerini açtırıyor, ama tamamen yabancısı olduğu bir dünyaya...

Çünkü başta eşi, çocukları ve annesi olmak üzere kimseyi tanımıyor.

Herkes bunun ‘geçici bir hafıza kaybı’ olduğunu düşünüyor, ama aylar geçtikçe işin rengi değişiyor.

Talihsiz kaza Mete’nin beş duyusuna zarar vermiyor, ama dünyada sadece 17 kişinin başına gelen ‘tamamen hafıza kaybı’ yaşıyor. Bazı kelimelerin dışında 34 yılın hafızasına kaydettikleri uçup gidiyor.

Mete, aylarca yattığı hastaneden çıktıktan sonra yeni doğmuş bir bebek gibi hayata sıfırdan başlıyor. Eşi ve ailesinin desteğiyle okuma yazma dahil her şeyi sil baştan öğreniyor.

Okulu Google

Bu süreçte Mete’nin en büyük yardımcısı arama motoru Google oluyor. Her gece sabahlara kadar her şeyi yeniden öğrenmek için internette mesai yapıyor. Serdar Mete, bilgilerini test etmek için üniversite sınavına bile giriyor ve barajı geçiyor.

Stüdyodaki seyirciler arasında Mete’nin eşi de vardı. Nurşah Mete, 34 yaşındaki birine bebek gibi her şeyi yeniden öğretmenin zorluklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

İşin ilginç yanı Serdar Mete’nin altı yılda öğrendikleri ve biraz da şansıyla ‘Kim Milyoner Olmak İster?’den 125 bin TL ile ayrılmasıydı.

Yarışmacı ikinci okulu olan Google’ın ilk adını bilemediği için 125 bin TL’yi alıp çekildi. Yaşı 40, ama zeka yaşı altı olan birinin başına gelenler kadar yarışmadaki performansı da şaşırtıcıydı.

Yarışmaya dalınca maçın ikinci yarısını kaçırdık, ama insanoğlunun azmedince neleri başarabileceğini soluksuz izledik.

IHLAMURUN NİMETİ!





Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında Ataşehir kızardıkça soluğu aldığım Kartepe’deki yürüyüş parkurlarım belli; Ormanya, Kartepe zirve, Seka Kamp ve Kırkpınar.

Pazar günü Kırkpınar’daki yürüyüşten dönüşte NG Sapanca’nın yanı başında yeni açılan NG Sapanca Enjoy’a uğradım, nasıl bir otel diye.

Tesadüf o ki tüm aile oradaydı.

NG Kütahya’nın kurucusu Nafi Güral, eşi Gülsüm Hanım, kızları Sema Güral Sürmeli, Hediye Güral Gür, Gülden Güral ve tek oğulları Erkan Güral oteldeydi. Ailenin üçüncü kuşağı da onlarla beraberdi.

Üçüncü kuşak Gürallar kimler mi?

Yelda-Erkan Güral’ın oğulları Umut ve Demir, kızları Selay, Sema Güral Sürmeli’nin oğlu Fevzi Eren, Hediye Güral Gür’ün kızı Ela ve oğlu Bora...

NG Sapanca Hotel’in yanı başındaki 270 odalı NG Sapanca Enjoy, aslında girişindeki dev ıhlamur ağacının nimeti.

Nasıl mı?

Nafi Güral, NG Sapanca’nın bitişiğinde ve yol kenarındaki ıhlamur ağacını çok beğeniyor ve sırf onu koruma uğruna 4.5 dönümlük araziyi satın alıyor.

Bölgedeki tek beş yıldızlı otel olan NG Sapanca, zamanla talebe yanıt veremeyince, o araziye NG Sapanca Enjoy’u yapıyor aile... Otelin önünde, Güral Ailesi’nin arkasındaki bu ağaç o...

GÜNÜN SÖZÜ

“Hayatta en büyük mutluluk, sevildiğimize inanmaktır.”

(Victor Hugo)