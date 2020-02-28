ANKARA BAROSU’NUN ESKİ BAŞKANI ŞAŞIRTTI

“Pek çok TV dizisi öncesi söylenen ‘Yedi yaş ve üzeri için uygundur, şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir’ uyarısını anlayan var mı?”“Pek çok TV dizisi öncesi söylenen ‘Yedi yaş ve üzeri için uygundur, şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir’ uyarısını anlayan var mı?”Twitter’da bu soruya cevap arayan kim?Avukat Sema Aksoy.Aksoy, sıradan bir avukat olsa, önemsemezdim bu konuyu.Sema Aksoy, önce yönetim kurulu üyesi, 2013-2014 yıllarında ise Ankara Barosu’nun ilk kadın başkanlığını yapmış bir avukat.Ankara Barosu’nun eski başkanı RTÜK’ün çocuklar ve gençleri TV yayınlarının olumsuz etkilerinden korumak için 23 Nisan 2006’dan itibaren kanal yönetimlerini kullanmaya mecbur ettiği ‘Akıllı İşaretler’ hakkında bir şey bilmiyor ve Twitter’da yanıt arıyorsa ‘yurdum insanı’nın vay haline?

JENNIFER LOPEZ’DEN MOBİL OYUN REKLAMI

Instagram’da takip ettiğim kişilerin paylaşımlarına bakarken araya ‘Coin Master’ adlı bir akıllı telefon uygulamasının/oyununun sponsorlu video’su girdi. 30 saniyelik video’da bir çift, marketin sebze bölümünde konuşuyor, birkaç metre ileride de Jennifer Lopez... Instagram’da takip ettiğim kişilerin paylaşımlarına bakarken araya ‘Coin Master’ adlı bir akıllı telefon uygulamasının/oyununun sponsorlu video’su girdi. 30 saniyelik video’da bir çift, marketin sebze bölümünde konuşuyor, birkaç metre ileride de Jennifer Lopez... İngilizce reklamı aynen tercüme ediyorum:

Kadın: Bu Jennifer Lopez mi?

Adam: Bu Coin Master mı?

Kadın: Bu Coin Master oynayan Jennifer Lopez mi?

JLO: Ben Jennifer Lopez ve bu Coin Master (akıllı telefonunun ekranını gösterir).

JLO: (Fısıldayarak) Ve tam şu anda köyünüze saldırdım.

Kadın: Ne büyük onur.

JLO: Altınlar (oyunda kazandığı) için teşekkürler. Şimdi sıradaki köye saldırmalıyım.

Lopez’e, yazılımcı firmanın reklamda oynaması için ne kadar ödediğini bilmiyorum ama bu tabloya bakarak milyarlarca dolar’lık akıllı telefon oyun pazarının daha ne kadar büyüyeceğini tahmin edebiliyorum.2016 yılında piyasaya sürülen ve şimdiye kadar 81milyondan fazla indirilen ücretsiz mobil oyunun reklamında Lopez gibi bir dünya starının oynaması, bu pazarın ne denli büyüdüğünün kanıtı.Doğru mu, değil mi, bilmiyorum ama ABD medyasında şarkıcının 2.4 milyon dolar karşılığında bu reklamda oynadığına dair bir haber gördüm.

‘TÜRK MATA HARİ’NİN KİTABI ÇIKTI, YA FİLMİ?

Saraylı hanımlardan dans figürleri öğrendi. Saraylı hanımlardan dans figürleri öğrendi. 14 yaşında ‘Kara Kaküllü Kız’ olarak Anadolu turnelerinde göbek attı. Konya’da Atatürk’ün karşısında zeybek oynadı.Kahire’de Ümmü Gülsüm’le sahneye çıktı.Berlin’de Hitler’in karşısında dans etti.Avrupa’nın ünlü gece kulüplerinde ‘İstanbul’un Gülü’ olarak tanıtıldı, filmlerde oynadı.Almanya’da Türkiye adına casusluk yaptığı için adı ‘Türk Mata Hari’ye çıktı.Doğan Kitap’tan çıkan Şaziye Karlıklı’nın ‘Emine Adalet’ adlı kitabındandı bu satırlar... Kitapta anlatılan Emine Adalet Pee’nin film olacak ilginç bir hayatı var.

ÇELENKLERDEKİ YAZILARIN SIRRI

Gazetemizin eski çalışanlarından Murat Kangazi’nin cenaze namazı için gittiğim Bağlarbaşı’ndaki Şakirin Camisi’nde bir şey dikkatimi çekti.Gazetemizin eski çalışanlarından Murat Kangazi’nin cenaze namazı için gittiğim Bağlarbaşı’ndaki Şakirin Camisi’nde bir şey dikkatimi çekti.Cami duvarına yaslanan TEMA, TEV ve Türk Eğitim Derneği’nin çelenklerindeki yazıların zeminleri ve karakterleri aynı. Araştırınca anladım ki, ön planda birbirleriyle rekabet eder gibi görünen farklı dernek ve vakıfların görevlileri arka planda iş birliğine gitti.Yıllardır bağış yapanların isimlerini harf harf dizdikleri tezgahlara ‘elveda’ diyen dernek ve vakıfların çelenk görevlileri ortak laptop ve lazer yazıcıya geçti. Farklı derneklerin çelenklerindeki yazıların aynı şablon gibi olmasının sebebi teknoloji!

GÜNÜN SÖZÜ

“Hayatın çeşitli güçlüklerine karşı üç şey hediye edilmiştir; ümit, uyku ve gülmek.” (Immanuel Kant)