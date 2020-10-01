‘ATV KAPATILSIN’ DİYE TWEET ATANLAR KİMLER?

Türkiye’de Radyo-Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) adlı bir kuruluş var mı?

Evet.

RTÜK’ün görevi ne?

Radyo ve televizyonların yayınlarını denetlemek, varsa yayın ilkelerini ihlal edenlere RTÜK Kanunu’na göre müeyyide uygulamak.

RTÜK ceza verince radyo ve televizyonlar bunu hemen uygulamak zorunda mı? RTÜK ceza verince radyo ve televizyonlar bunu hemen uygulamak zorunda mı? Hayır. Çünkü RTÜK’ün her kararına karşı yargı yolu açık.

‘Radyo ve televizyonları denetlesin’ diye kurulan RTÜK’ün kararlarında bile son söz yargının...‘Radyo ve televizyonları denetlesin’ diye kurulan RTÜK’ün kararlarında bile son söz yargının...‘Twitter mahkemesi’nde ise polis, savcı ve yargıç aynı kişi.

Ahlak bekçileri!

ATV’deki Esra Erol’un programında geçtiğimiz hafta, DNA testi sonunda oğlunun babası eşi Ferdi Karakuş yerine kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz Koraltan -önceki gün bu yüzden meydan dayağı yiyen- çıkması üzerine Esra Karakuş’un sevinç çığlığı atması olay oldu. Her zamanki gibi rezaletin faturası yapanlara değil; bunu duyurana kesildi. Twitter’da ‘Esra Erol’da kaldırılsın’ diye başlayan kampanya, anında ‘ATV kapatılsın’a evrildi.Yargının da onay verdiği ‘geçici süreyle yayın durdurma’ cezalarının, “Halkın kanalları kapatılamaz” diye protesto edildiği Twitter’da ‘ATV kapatılsın’ın gündem olması ilginç...Esra Erol’un programı yayından kaldırılınca veya ATV kapanınca, toplum daha mı ahlaklı olacak?

Hayır...

Aynı ahlaksızlıkların belki de daha beterleri yaşanacak, ama bugünkü gibi bütün Türkiye duymayacak.

“Bu tür programlar, böylesi ahlaksızlıkları toplum nezdinde normalleştiriyor. Ülke topla-tüfekle değil; ahlaken çökertiliyor” eleştirisi bana çok tanıdık geldi.

15 yaşındaki hamile

Bir zamanlar sırf bu gerekçeyle magazin programları kaldırıldı, ama Türkiye hep aynı...

Esra Erol’un o programında Kahramanmaraş Pazarcık’ta dört ayda sekiz kişinin cinsel istismarı sonucu iki aylık hamile olan 15 yaşında bir kız çocuğunun dramı da işlendi, ama kimse onunla ilgilenmedi. Çünkü, çocuğu kocasından değil, komşusundan çıkan kadının sevinci insanlara daha cazip geldi. İnsanlardaki ahlak erozyonuna değil de, bunun teşhir edilmesine tepki gösterenler kimler peki?

Amaçları ne?

İstedikleri üzüm yemek mi, bağı yok etmek mi yoksa bağcıyı dövmek mi?

Bunu anlamak için ‘ATV kapatılsın’ hashtag’iyle tweet atan yüzlerce hesabın, binlerce paylaşımını okuyunca, “Dinime küfreden bari Müslüman olsa” sözü geldi aklıma...

Çünkü Twitter’da, “Bu programlar toplumun ahlakını bozuyor” diye yaygara kopartanlar arasında galiz küfürlü tweet atan, karşı fikirde olanlara hakaret eden, toplumun belli bir kesimini aşağılayan tweet’ler çıktı karşıma...Çünkü Twitter’da, “Bu programlar toplumun ahlakını bozuyor” diye yaygara kopartanlar arasında galiz küfürlü tweet atan, karşı fikirde olanlara hakaret eden, toplumun belli bir kesimini aşağılayan tweet’ler çıktı karşıma...Açık havada maske takılmasına ve İstanbul Sözleşmesi’ne karşı olanları da gördüm, “ATV kapatılsın” diye tweet atanlar arasında; aynı kanalda Esra Erol’dan önce program yapan Müge Anlı’ya Aleyna Çakır nedeniyle övgüler yağdıranı da...

ATV’nin kapatılmasını isteyenler de aslında biliyor böyle bir güçleri olmadığını. O yüzden sosyal medyada yazdıkları ve paylaştıklarıyla kişiler ve kurumları yıpratıp, itibarsız-laştırmanın peşindeler. Allah’tan toplumun sağduyu sahibi geniş bir kesimi itibar etmiyor. Onca itibarsızlaştırma çabasına rağmen Esra Erol’un aldığı reytingler de bunun kanıtı. Başardıkları tek şey, Cengiz Koraltan’a meydan dayağı atılması!



GÜNÜN SÖZÜ



“Bazı insanlarla yüzleşmek zordur, haksız çıkarsın. Çünkü onların galip gelecekleri ikinci bir yüzleri daha vardır.” (Bernard Shaw)