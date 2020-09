BERGÜZAR KOREL, O İSİMLERİ AÇIKLAMALI

Bergüzar Korel, sosyal medyada bu kez gözyaşı döktüğü bir video’yla değil, yazıyla isyan etti:

“Evlatlarını kurtarmak için sizden paylaşım ricasında bulunan aileleri tersleyen, para talep eden insanlıktan nasibini almamış yaratıklar. Hepinizi tek tek biliyorum. Bu ailelere bunu yaptığınız sürece hepinizi tek tek deşifre edeceğim. Her konuda attınız mı mangalda kül bırakmazsınız. Yazıklar olsun!”

Korel’in bu denli kızma sebebi, büyük olasılıkla SMA hastası Ömer’in annesinin sosyal medyada paylaştığı video...

Çünkü sosyal medyada bir hayli paylaşılan o video’da, oğlunun yurt dışından getirilecek ilaç masraflarını karşılamak için başlattıkları #ömernefesalacak kampanyasına tanıtım desteği istedikleri bazı sosyal medya fenomenlerinin para talep ettiklerini gözyaşı içinde anlatan bir anne var.

Evladını kurtarmaya çalışan ailelerin, paylaşım ricasında bulundukları fenomenlerin para talep etmesine isyan eden Korel de bir anne... O nedenle gösterdiği tepki doğal, ama atlanmaması gereken önemli ayrıntılar var.











Ömer’in annesi ve Bergüzar Korel, konuyla alakası olmayanları töhmet altında bırakmamak ve de vicdanları nasır tutmuşları ortaya çıkarmak için o fenomenleri açıklamalı.

O isimlere aileleri niye tersledikleri ve paylaşım için para istedikleri sorulup, yanıtları yayınlamalı.

Çünkü içlerinde, destek istenen kampanyanın gerçek mi yoksa sosyal medyada sıkça yapılan çocuk sömürülerinden biri mi diye emin olamadıkları için

öyle davrananlar da olabilir, her şeye ‘para’ gözüyle bakanlar da...

Genelleme yapıp, ortaya sallamak kolay; fanatikleri ve kendilerinin hedefi olma pahasına o isimleri deşifre etmek cesaret ister.

Annenin derdi oğlu Ömer, Korel’inki ‘insanlıktan nasibini almamış yaratıklar’sa, ‘teşhir’ işi ona düşer.





KAYNARCA, DÜĞÜNDE VERDİĞİN SÖZÜ UNUTMA!

2019’un ocak ayıydı... Koliba Film’in sahibi Ata Türkoğlu ile oyuncu Funda Barın’ın düğününde ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın (EDHO) başrol oyuncuları Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer ile oyuncu eşi Melissa Özge Yıldırımer’le aynı masadaydık. Oyuncu çiftin çocuk konusundaki fikir ayrılığı gündeme gelince Kaynarca araya girip, raconu kesti:











“İleride benim gibi pişman olmamak için bir an önce çocuk yapın. Sette de bunu çok konuşuyoruz. Yunus Emre’nin bir an önce baba olmak istediğini biliyorum. ‘Önce kariyer, sonra çocuk’ nedir? Artık oyuncular çocuk da yapıyor, kariyer de. O yüzden Melissa sana, Yunus Emre’nin bir an önce baba olmak istediğini biliyorum ve şöyle bir teklifte bulunuyorum. Bir çocuk yapın, Melissa ben de sana istediğin hediyeyi alayım.”

O akşam Kaynarca’ya yarım ağızla “Tamam” diyen Melissa Emre Yıldırımer, önceki gün anne oldu. Yunus Emre Yıldırımer’in oğulları Doğu’nun doğumunu müjdelediği paylaşımın altına Kaynarca, şunu yazdı:

“Yarın yemeye geliyorum Doğu Bey’i...”











Yıldırımer çiftini kutluyor, Doğu’ya analı babalı, sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum. Bu vesileyle Kaynarca’ya Doğu’yu yemeye giderken annesine verdiği, “Çocuk yap, benden istediğin hediyeyi al” sözünü hatırlatmak istiyorum.



DÜNYADA EN ÇOK İZLENEN YABANCI DİL TÜRKÇE OLDU



Pakistan medyasından çıkan bir analiz haberi kaynakça olarak kullanan TRT World’den Rachel Ruble, Türk dizilerinin dünyada geldiği yeri şu notla paylaştı:

“Türk dizileri küresel dağıtım açısından Amerika dizilerinin ardından ikinci sırada. Türkçe artık, Fransızca, İspanyolca ve Mandarin’i (Kuzey Çin’de konuşulan tüm lehçeler) geride bırakarak dünyanın en çok izlenen yabancı dili oldu.”

Türk dizilerinin dünya pazarındaki payını biliyorduk, ama dünya televizyonlarında Türkçe’nin geldiği nokta yeni ve ilginç bir bilgi.

GÜNÜN SÖZÜ



“Üstünlük kompleksinin temelinde her zaman bir aşağılık kompleksi yatar.” (Alfred Adler)