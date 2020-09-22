BEŞİKTAŞ’TAKİ ‘ADANA ALTIN KOZA’ ÖDÜL TÖRENİ

Meslek hayatım boyunca Antalya Altın Portakal’dan Adana Altın Koza’ya kadar birçok film festivalinin İstanbul’da basın toplantısına tanıklık ettim.

Malum, medyanın merkezi İstanbul...

Anadolu’nun çeşitli şehirlerindeki festivallere ev sahipliği yapanların basın toplantılarını İstanbul’da düzenlemelerinin sebebi, ‘tamamen duygusal’dı.

26 yıldır belediyenin ev sahipliğinde Adana’da yapılan Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni’nin 27’ncisi ise İstanbul Beşiktaş’taki Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde yapıldı.



Festivali düzenleyen Adana Büyükşehir Belediyesi’nin başkanı Zeydan Karalar’ın ‘misafir’, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın ‘ev sahipliği’ndeki törende, 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ‘En İyi’lerine ödülleri verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin bu yılki ödül törenini İstanbul’a taşımasının nedeni malum, koronavirüs tehlikesi. Başkan Karalar, bu kararla bir taşla iki kuş vurmuş oldu. Çünkü belediye, ödül törenini sanatçılar ve sinema emekçilerinin ayağına getirmekle onları seyahat sırasında virüs kapma riskinden, festivali de onca konuğun ulaşım ve konaklama maliyetinden kurtardı.

ACUN’DAN ÖĞRENCİLERİ MUTLU EDEN KAMPANYA

Acun Ilıcalı, dizüstü bilgisayarı olmayan, bu nedenle online eğitimden yararlanamayan öğrenciler için pazar akşamı TV8’de bir yardım kampanyası düzenledi. Acun’un dizüstü bilgisayarı olmayan öğrencilerin yüzünü güldürmek için yaptığı kampanya büyük ilgi gördü. 10 milyon TL toplanan kampanyanın TV8’deki canlı yayın sürerken Acun Ilıcalı, Twitter Türkiye gündeminin bir numarasıydı. 23.23’te başlayan canlı yayın 01.16 gibi bitti. ‘Haydi Şimdi’nin yayını Tüm Seyirciler’de 17’nci, AB grubunda 3,31 reytingle beşinci oldu. Acun Medya ekibine, kampanyaya yüklü bağış yapacağını söyleyip, yayına bağlanan Ezgi Şenses’in Ilıcalı’ya, “Çok özür dilerim. Bunu yapmak zorundaydım. Çocuklarım için tablet istiyorum” demesi gecenin en ilginç anıydı.

RTÜK, BAŞKAN VE ÜYELERİNE HAKARET EDENİ AFFETMEDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, aynı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve kurul üyelerine ‘küfür ve hakaret’ eden kişi hakkında dava açtığını duyurdu.

RTÜK’ün yaptığı suç duyurusunu inceleyen savcılığın, ‘Türk Ceza Kanunu’nun 299/1. Maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçunu ve 125/5. Maddesinde düzenlenen kurul halinde çalışan kamu görevlilerine, görevlerinden dolayı hakaret işlendiği’ teziyle düzenlediği iddianame Ankara 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

RTÜK yaptığı yazılı açıklamada, “Radyo, televizyon ve internet yayınları hakkında vatandaşın her türlü eleştiri, şikayet, öneri ve ihbarını titizlikle değerlendiren RTÜK; bu amaçlar dışında ifade özgürlüğü sınırlarını aşan sosyal medya paylaşımları dahil olmak üzere hakaret ve tehdit içerikli bildirimler hakkında gerekli mercilere müracaatta bulunmaya devam edecektir” denildi.

TEBRİKLER FATMA URUK

Milli serbest dalışçı Fatma Uruk, Meksika’da düzenlenen uluslararası bir yarışmada 60 metreye dalarak altın madalya kazandı, 50 metre olan Türkiye rekorunu da 60 metreye çıkardı.

Birinci olduktan sonra Instagram hesabından duygularını, “Yeni Türkiye rekorumuz ve uluslararası ilk turnuvada aldığım ilk şampiyonluk hayırlı olsun. Bu sevimsiz günlere azıcık moral olalım istedik” diyerek paylaşan Uruk, yeni hedefini ise şöyle açıkladı:

“Ülkece daha iyi dereceleri hak ediyoruz ve alacağız. Üstüne çalışıyorum.”

Bu vesileyle genç sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

GÜNÜN SÖZÜ

“Dostunun üzüntüsüne acı duyabilirsin. Bu kolaydır; ama dostun başarısına sempati duyabilmek, sağlam bir karakter gerektirir.” (Oscar Wilde)