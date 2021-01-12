BEYAZIT ÖZTÜRK’ÜN SAMİMİ İTİRAFLARI

22 yıl ünlüleri konuk ettiği, yaptığı esprilerle izleyicileri eğlendirdiği ‘Beyaz Show’un ardından ‘O Ses Türkiye’de jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk, röportaj orucunu Milliyet Pazar için bozdu.

Beyaz, arkadaşımız Özlem Ülkü’ye verdiği söyleşide samimi itiraflarda bulundu.

Neler mi bunlar?

‘Beyaz Show’u noktalayıp emeklilik planları yaparken, pandemi nedeniyle eve kapanınca aslında çalışmanın değil; boş durmanın yorucu olduğunu anlayıp, asıl mesleğine dönüş yapıp kendisini seramik ve heykele vermek...

Yaprak sarması yapacak kadar mutfakta ustalaşmak!

‘O Ses Türkiye’de jüri üyeliğine başlarken yaşadığı tereddütler...

Ekran yolculuğu ‘Beyaz Show’la başlayıp ‘O Ses Türkiye’ ile süren Beyazıt Öztürk, aynı zamanda Vestel’in yeni reklam yıldızı.

Vestel malum, Türkiye’nin iyi yerli markalarından biri...

Sadece iç pazarda değil; dış pazarda da ciddi pay sahibi... Öztürk de yıllardır ‘Celebrity Güven Endeksi’ne adını yazdıranlardan. O yüzden yıllarca birçok markanın reklam yıldızı oldu.

Vestel’le Beyaz’ın yolları geç de olsa kesişti ve ortaya başarılı bir reklam kampanyası çıktı. Manisa’daki Vestel City’de üretilip dünyaya satılan beyaz eşyadan cep telefonuna geniş ürün yelpazesine sahip markayla canlandırdığı tiplerle her kuşaktan izleyicinin beğenisini kazanan Beyaz, “Neden Olmasın? Vestel’le olur”la bakalım neler yapacak?

NETFLIX’İN İKİ YÜZÜ

Yabancı dizi ve filmleri izlerken Türkçe dublaj mı yoksa orijinal dilinde Türkçe alt yazıyı mı tercih edersiniz?

İnternet televizyonları, yabancı film ve dizilere dublaj yaptırmak yerine alt yazı tercih eder. Zira dublaj maliyetli iş, alt yazı ucuz.

Bir yıla yakındır, “Korona tedbirleri nedeniyle yaptıramadığımız için bu yapımın dublajlı seçeneği yok” diyerek neden Türkçe alt yazıyla yetindiklerini anlatıp, izleyicilerinden anlayış bekleyen Netflix, sosyal medyasında kullandığı sloganı açık hava reklamlarına taşıdı:

“Şimdi onlar alt yazılı izlesin. Türk dizileri ve filmleri aynı anda 190 ülkede.”

Netflix’in Türk dizi ve filmlerini aynı anda 190 ülkedeki abonelerinin beğenisine sunması Türkiye adına süper bir tanıtım.

“Şimdi onlar alt yazılı izlesin” espri adına da olsa sorunlu bir slogan...

Madem diziler ve filmleri alt yazılı yayınlamak daha iyi, pahalı ve konforlu bir hizmet, o zaman Netflix bir yıldır niye açıklama yayınlayıp, anlayış bekliyor Türk abonelerinden?

Dublajın maliyetli, alt yazının ucuz olması zaten tüm çıplaklığıyla seriyor ortaya bu konudaki gerçeği.

Türkiye’ye yabancı filmleri ve dizileri ‘korona yüzünden’ de olsa dublaj yerine alt yazılı izleten Netflix’in “Şimdi onlar alt yazılı izlesin” diye reklam yapması bazılarının milliyetçilik duygularına hitap edebilir, ama bana doğru gelmedi.

Netflix’in Zanzibar’dan Zürih’e, Mardin’den Madrid’e dünyanın dört bir yanındaki abonelerine eşit mesafede durması gerekmez mi?

Ha bire Türkiye’yi ve Türkler’i kötüleyen yapımları yayınlayan Netflix’in “Türk yapımları 190 ülkede...

Şimdi onlar alt yazılı izlesin” söylemi tutarlı ve samimi gelmedi bana.

‘SEX & THE CITY’ DİZİSİ YENİDEN

1998-2004 yılları arasında 94 bölüm yayınlanan, 2008 ve 2010’da birer filmi yapılan ‘Sex & The City’ dizisi yeniden ekranlara dönüyor. Çekimleri bahar aylarında başlayacak dizi, HBO Max’te yayınlanacak. 10 bölüm çekilmesi planlanan dizide baş karakterleri canlandıran Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis oynayacak. ABD medyası ve sosyal medyada yazılanlara göre yeni ‘Sex & The City’de Samantha Jones karakterini canlandıran Kim Cattrall, kadroda yer almayacak.

GÜNÜN SÖZÜ

“Allah’tan başka kimi seversen sev, mutlaka ondan ayrılacaksın.” (Hz. Muhammed)