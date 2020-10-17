BIDEN ALEYHİNE HABERE SOSYAL MEDYA SANSÜRÜ

Türkiye Cumhuriyeti, Facebook, Instagram, Twitter ve TikTok’a yeni çıkan kanun uyarınca, “Gelin şirket kurun, temsilci atayın” çağrısı yapınca ‘sosyal medyaya sansür’ diye bayrak açanları üzecek haber ABD’den geldi. Olay şu:

Türkiye Cumhuriyeti, Facebook, Instagram, Twitter ve TikTok’a yeni çıkan kanun uyarınca, “Gelin şirket kurun, temsilci atayın” çağrısı yapınca ‘sosyal medyaya sansür’ diye bayrak açanları üzecek haber ABD’den geldi. Olay şu:Kasım ayında yapılacak seçimden sonra Beyaz Saray’a ya Joe Biden yeni Başkan olacak ya da Donald Trump, “Nerede kalmıştık?” diyecek.

Seçim yaklaştıkça adaylara dair ilginç haberler çıkmaya başladı. O haberlerden biri New York Post’ta yayınlandı.

Anketlerde Trump’ın bayağı önünde giden Biden ve oğlu Hunter’la ilgili ilginç bir haber bu.

Hunter Biden’ın tamircide unuttuğu eski bilgisayarında, Ukrayna’da adının yolsuzluğa karıştığında o dönem ABD Başkan Yardımcısı olan babasının devreye girdiği ve olayın kapatılması için çaba sarf ettiğine dair yazışmalar çıktı.

Trump yanlıları New York Post’un bu haberini sosyal medyaya taşıyınca olanlar oldu. Çünkü Facebook ve Twitter, Biden’a zarar verecek bu haberin linkine ‘doğruluğu şüpheli’ gerekçesiyle sansür uyguladı. Facebook sözcüsü Andy Stone, “Bu, yanlış bilgilerin yayılmasına karşı standart prosedürümüzün bir parçası” diye açıklama yaptı.

‘SADAKATSİZ’ DİZİSİ YANILTMADI BENİ

Kanal D’nin yeni dizisi ‘Sadakatsiz’ reyting tahminimde beni yanıltmadı. Cansu Dere’yle Caner Cindoruk’un başrollerini paylaştığı dizinin ilk bölümü tüm kategorilerde ikinci olmasına rağmen, ‘Sadakatsiz’in AB’de çok yakında birinci olacağını yazdım. Çünkü ‘Kuruluş: Osman’la ‘Sadakatsiz’ arasındaki fark çok küçüktü. Kanal D’nin yaptığı tekrar gösterimler diziye olan ilgiyi artırdı ve ‘Sadakatsiz’ ikinci haftasında AB grubunda birinciliğe yükseldi.

ADLİ TIP, ‘SİLAH’ SAYILAN ‘ODUNLA DARP YOK’ DEDİ

Şarkıcı Halil Sezai, 18 Eylül’den beri hapiste. Avukatı Ahmet Gürel, bu süreçte iki kez itiraz etti şarkıcının tutukluluğuna. Mahkeme iki itirazı da reddetti ve şarkıcının tutukluluğunun devamına karar verdi. Mahkeme, tutukluluğa ikinci itirazı reddettiği gün savcılığın Sezai hakkında hazırladığı iddianameyi de kabul etti. 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak şarkıcının ilk duruşması 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 10.00’da yapılacak.

Mahkemenin Sezai’yi tutuklama gerekçesi ‘silahla kasten yaralama’ydı. Savcı Halil Sezai’nin elindeki şömine odununu’ silah’ saydı, yargıç da buna uydu. Ancak Hüseyin Meriç’e Tuzla Devlet Hastanesi’nin verdiği darp rapırunu inceleyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın’ Bilimsel Mütalaa’sı, ‘silahla kasten yaralama’ iddiasıyla örtüşmedi. Çünkü Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Gürsel Tekin imzalı raporda özetle denen şu:

“Hüseyin Meriç’in vücudunda tespit edilen yaraların hiçbirinin söz konusu odunun vücuda vurulmasıyla meydana gelmiş olmasının mümkün olmadığı, daha ziyade itişme-kakışma esnasında hafif künt travmalar ile meydana gelmiş oldukları kanaatine varılmıştır.”

Mahkemenin şarkıcıyı tutuklaması kadar, Adli Tıp’ın ‘Bilimsel Mütalaa’sını dikkate almaması da tartışılacak bir karar.

‘HANGİMİZ DAHA VAHŞİ?’ SERGİSİ

Yaptığı resimler, açtığı sergiler, resim dersi verdiği ünlüler ve desteklediği sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan Tülin Kanun’un, Bi-Re-Y ‘Bir Resim Yap’ projesinin beşincisi, 22 Ekim’de İstanbul Kent Üniversitesi’nde sanatseverlerle buluşacak. Sergide Kanun’un yaptığı resimlerin yanı sıra 20 öğrencisinin birer eseri yer alacak. ‘Hangimiz daha vahşi?’ temalı hayvan figürlerinin bulunacağı sergideki satışlardan elde edilecek gelir, ‘Silivri Canları İkinci Hayat Melekleri Derneği’ne bağışlanacak.

GÜNÜN SÖZÜ

“İkiyüzlü insan pazar tezgahı gibidir. Öne iyilerini koyar, arkası hep çürüktür.” (Oscar Wilde)