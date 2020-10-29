BİNNAZ AVCI TÜNAŞ ‘O KADAR DA DEĞİL’

Kitap yazan ünlüler kervanına Binnaz Avcı Tünaş da katıldı. ‘Onu Binnaz Avcı olarak tanıyoruz, Tünaş soyadı nereden çıktı?’ diye merak edenler olabilir. O yüzden de oyuncu, Mona’dan çıkan ‘O Kadar da Değil’ kitabının ‘Giriş’inde ilk bu konuya açıklık getirdi. İşte Binnaz Avcı Tünaş’ın babasına ithaf ettiği kitabında bu konuya dair yazdıkları:

“Kitabımın adı ilk andan itibaren kalbimdeydi. Fakat benim için kafamda önemli bir soru vardı. Kapaktaki yazar adı Binnaz Avcı mı olacaktı? Şov dünyasına girip, 1989’da ilk filmim ‘Polis Dosyası’nı çektiğimde afiş hazırlanırken babam her zamanki gibi naifliğiyle akşam yemeğinde sormuştu: ‘Kızım, soyadın afişe ne yazılacak?’



Tahmin ettiğiniz gibi nüfus kağıdımda babamın soyadı Tünaş yazılı. Fakat basında yavaş yavaş haberlerim çıkmaya başladığında, doğal olarak basın mensubu arkadaşlarım annemin şöhretinden ötürü Binnaz Avcı olarak yapmıştı haberlerimi. Babamın o sorusu geldiğinde çocuk aklımla gerine gerine ‘Avcı’ demiştim. Bunun bahsi bir daha hiç geçmedi aramızda. Bana gönül koydu mu bilinmeyenler arasında... Fakat şimdi hayat bizi buralara getirdi ve babamın kalbinin bir yerinde hep bildiği, hep desteklediği genetik miras harekete geçti.

İşte bu yüzden, elinizde tuttuğunuz bu kitapta sadece Avcı değil, Tünaş da var.

Uzun zamandır hayal ettiğim gibi, kitabımın kapağını gördüğümde dedim ki, ‘Bak baba; belki o gün kırdım seni, ama şimdi soyadın hak ettiği yerde karşımda... Şimdi affettin mi beni?”

300’den fazla filme senarist olarak imza atan ve 2007 yılında aramızdan ayrılan Erdoğan Tünaş, baba soyadı yerine annesininkini kullanan kızına kırgın mı gitti?

Tünaş, sinemada ve sahnede Avcı soyadıyla tanınan kızı, çıkardığı kitapta Tünaş’ı kullandığı için onu affeder mi?

Bunlar yanıtsız kalan sorular, ama Binnaz Avcı’nın ilk filminin afişine

adını yazdırırken babasının değil; annesinin soyadını kullanmasını basına fatura etmesine verilecek yanıt var: ‘O Kadar da Değil.’

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

‘N’AYIR! SİZ AYRILMADINIZ’

2020 Mayıs ayının başında medyada çıkan haberlerde ne diyordu?

“Cem Yılmaz, ekim ayından bu yana aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya’ya evlilik teklif etti ve 28 yaşındaki oyuncudan ‘Evet’ cevabı aldı.”

2020 Haziran’ında Yılmaz’la Sarıkaya’nın gizlice evlendiklerine dair haberler bile çıktı. Hakkındaki evlilik haberleriyle “Haberim olursa evlenmem, evlensem haberim olur” tweet’iyle dalga geçen Yılmaz, Sarıkaya ile Ekim 2019’da başlayan ilişkilerinin Ekim 2020’de bittiğini açıkladı. Komedyen, muhabirlerin “Serenay Sarıkaya ile ayrıldınız mı?” sorusuna “Evet, ayrıldık” yanıtını verdikten sonra bu kez, ‘İki ismin de Instagram’daki birlikte fotoğraflarını kaldırmamış olmaları kafaları karıştırdı’ haberleri çıktı.

‘Evlenecekler’, ‘Evlendiler’ başlıklarının ‘yalan’ olmasının mahcubiyeti ve ‘Cem Yılmaz, acaba bizi trolledi mi?’ kuşkusuyla temkinli bir yaklaşım havası sezdim bu ‘Ayrıldılar’ haberlerinde.

POLİSLERE NE DEDİ?

ABD’li rapçi Cardi B.’nin bir süre önce boşanmaya karar verip, sonra barıştığı eşi Offset, tartıştığı Trump taraftarlarına silah gösterdiği ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındı ve serbest bırakıldı. Şarkıcı, polis eşini gözaltına almak için otomobilinden indirdiğinde yanında değildi. Haberi öğrenince otomobiliyle Offset’in yanına giden şarkıcı, tartıştığı polislere, bize çok tanıdık gelen bir laf etti: “Kim olduğumu biliyor musunuz?”

GÜNÜN SÖZÜ

“Mantığı kullanmayı reddeden biriyle tartışmaya girmek, bir cesede ilaç tedavisi uygulamaya benzer.” (Thomas Paine)