“Her ünlü sosyal medyada hesap açmalı” diye bir kanun yok. O yüzden isteyen hesap açıyor, sevmeyen açmıyor. Çoğunun hayatı sosyal medya, ama bazı ‘eski kuşak’ ünlülerin hesabı bile yok bu mecralarda. Şener Şen, Metin Akpınar, Müjdat Gezen ve Ferhan Şensoy, bu ünlülerden bazıları...

Hal böyleyken biri, Şener Şen adına hesap açıp, “Ben de artık Twitter’dayım” diye yazdıktan sonra, ‘Gönül Yarası’ filminden video’yu şu notla paylaştı: “Üstad Neşat Ertaş (Neşet olmalı) ile ilk kez tanışma anımız bulunmuş. Dünyada görüp görebileceğiniz en naif insanlardan birisidir kendisi. Mekanı cennet olsun.”

Video kısa sürede popüler olunca Demet Akalın, Cüneyt Arkın ve Metin Uca, Şener Şen’in Twitter kullanmadığını yazdı. Cem Yılmaz’ın tweet’i daha sertti: “Şener Şen ve Ferhan Şensoy adıyla açılan, ısrarla onlar adına zırvalamaya devam eden bu iki hesabı takip etmeyin. Bir Ferhan Şensoy kitabı okuyun, bir Şener Şen filmi izleyin.” Buna rağmen kişi amacına ulaştı.

“Bu hesap sahte” uyarılarına rağmen 71 bin kişinin takip ettiği hesap, attığı tweet’ler ve yaptığı paylaşımlarla Şener Şen’i Twitter Türkiye gündemine soktu!

Bu satırları yazdığımda hâlâ birçok ünlü ve akademisyen gerçek Şener Şen sanıp, takip ediyordu onu...

REKORTMEN KYLIE JENNER HAKKINDAKİ ÇİFTE ŞAİBE

Forbes’ın açıkladığı 2019’da ‘En Çok Kazanan 10 Ünlü’ listesiyle, bir önceki yılın listesini karşılaştırdım, ortaya çıkan sonuç ilginç...Forbes’ın açıkladığı 2019’da ‘En Çok Kazanan 10 Ünlü’ listesiyle, bir önceki yılın listesini karşılaştırdım, ortaya çıkan sonuç ilginç...2018 yılında 185 milyon dolar’la Taylor Swift’in birinci olduğu listenin ikinci sırasında 170 milyon dolar’la Kylie Jenner vardı. Rapçi Kanye West ise 140 milyon dolar’la üçüncüydü. 2019’un ‘En Çok Kazanan Ünlüleri’ listesinin ilk 10’u arasında Swift yok. Jenner ise 590 milyon dolar’la bir numara, West 170 milyon dolar’la ikinci.West’in gelirindeki artış normal, ama Kylie Jenner’ınki değil. Forbes’ın listesine göre ünlü model ve kozmetik kraliçesi bir yılda gelirini yüzde 347 oranında artırdı. Çünkü Jenner, 2019’da sahibi olduğu kozmetik şirketinin yüzde 51’ini ABD kozmetik devi Coty’ye satmıştı. İki yıl üst üste Jenner’a, ‘Servetini Kendi Yapan Genç Milyarder’ (Self-Made Billionare) unvanı veren dergide geçen ay, Kylie Cosmetics’in satışından sonra yapılan incelemelerde şirket gelirlerinin sahtekârlık yapılarak şişirildiğine dair makale yayınlandı. Mayıs ayında bunlar oldu, Forbes haziranda ise bu listeyi yayınladı. Haliyle insanların kafası karıştı.Gelirini sahtekârlık yaparak yüksek gösterdiği söylenen Kylie Jenner hakkında, şimdi de Instagram’da sahte takipçi satın aldığı iddiaları var.Medya, son bir yılda takipçi sayısını 41.1 milyon artırarak 179 milyona çıkaran Jenner’ın takipçileri arasındaki bot hesapları ortaya çıkarmaya başladı.

AFYON’UN UNESCO GURURU

UNESCO’nun gastronomi alanındaki ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na Türkiye’den bir şehir daha girdi. Lokumu, kaymağı, sucuğuyla ünlü Afyonkarahisar, Gaziantep ve Hatay’dan sonra Türkiye’den UNESCO’nun listesine giren üçüncü şehir oldu.

UNESCO’nun gastronomi listesine dünya genelinden dahil edilen 36’ncı şehir olmanın keyfini yaşayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, coğrafi işaret aldıkları lokum, kaymak, haşhaş, sucuk, keşkek ve taş fırında pişen patatesli köy ekmeğinin yanı sıra diğer yerel lezzetlerini şöyle sıraladı: “Dana kavurmalı pide üzerine yapılan Afyon kebabı, kaymaklı ekmek kadayıfı, bamya, göce köftesi, patlıcan böreği ve dana tandır.”

GÜNÜN SÖZÜ

“Az bilen ve az düşünen çok konuşur.” (Friedrich Nietzsche)