‘BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ HABERLERİ TAKİBİMİZDE’

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yaptığı yazılı açıklamayla önce 19 Aralık 2020’de, ardından 31 Ocak 2021’de televizyon kanallarını, yayın ilkelerine uyma konusunda uyardı.

Salı günkü ‘RTÜK’ten ikinci ‘uzman’ uyarısı’ başlıklı yazımda bu konuyu ele aldım. O yazıdan sonra telefonla konuştuğum RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yayın ilkelerini ihlal eden televizyonlara yasa gereği direkt yaptırım uygulama hakları olmasına rağmen 42 günde iki kez uyarmalarının sebebini sorduğumda şunları söyledi:

“Başkanlığını yürüttüğüm RTÜK, ilke olarak yaptırım gücünü ilk başta kullanmaz. Bizler önce duyurularımızla, birebir iletişimimizle veya çeşitli kanallar aracılığıyla yayıncılarımıza dostane ikazlarımızı yaparız. Bekleriz uyarılarımıza ne tepki veriliyor. Yayın ilkeleriyle bağdaşmayan programlar hakkında gereği yapılıyor mu? İlgili yayıncı durumunu tekrar gözden geçirip yanlış ve hatalarını düzeltirse, bizim illa da ceza vereceğiz gibi bir yaklaşımımız olmaz.”

RTÜK Başkanı, 19.12.2020’deki uyarılarından sonra yayın ilkelerini ihlal edenlerle ilgili seyirci şikayetleri ve ‘İzleme Uzmanları’nın hazırladığı raporlar doğrultusunda birçok kanala müeyyide uyguladıklarını söyleyince, bunları yazılı olarak göndermesini istedim. İşte bu sayede öğrendiğim RTÜK’ün son günlerde ekranlardaki ihlallere yönelik verdiği kararlar...

Israr edene ceza

“30.12.2020 tarihindeki Üst Kurul’da ‘Derin Futbol’ adlı programda Ahmet Çakar’ın kullandığı ifadeler sebebiyle Beyaz TV’ye müeyyide uygulandı.

30.12.2020 tarihindeki Üst Kurul’da ‘Derin Kutu’ isimli programda konuk Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun kullandığı ifadeler sebebiyle Akit TV’ye müeyyide uygulandı.

30.12.2020 tarihindeki Üst Kurul’da ‘Teke Tek’te Fatih Altaylı’nın kullandığı ifadeler sebebiyle Habertürk TV’ye müeyyide uygulandı.

13.01.2021 tarihindeki Üst Kurul’da ‘Şirin Payzın ile Sözüm Var’ programında Fikri Sağlar’ın konuşmaları nedeniyle Halk TV’ye müeyyide uygulandı.

13.01.2021 tarihindeki Üst Kurul’da Ana Haber Bülteni’nde sunucu Evren Özalkuş’un kullandığı ifadeler sebebiyle Tele 1’e müeyyide uygulandı.”

RTÜK’ün yeri belli; devlet ve milletin yanı



Geçtiğimiz ay RTÜK Başkanlığı’na ikinci kez seçilen Şahin, “İkinci uyarımızı da geçtiğimiz hafta sonu duyurduk. Yine bekleyip göreceğiz” dedi ve ekledi:

“Bundan sonra da uyarılarımızı önemsemeyenler olursa gereği yapılacaktır. Üst Kurulumuz izleme uzmanlarımız eliyle yayınları aralıksız takip ediyor. Yani RTÜK görevinin başındadır.

Bu arada yeri gelmişken şunu da belirteyim. Son Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokasyonlarla alakalı yayınlar için de takibimiz titizlikle sürüyor. Devletimiz ve milletimiz aleyhinde yapılan yayınlara geçit vermemekte kararlıyız.”

ANGELINA JOLIE’NİN ÇANTASINDA NELER VAR?

British Vouge, mart sayısında Angelina Jolie’yi kapak yaptı. Dergi ayrıca sanatçıyla yapılmış röportaja geniş yer verdi.







Söyleşide üçü evlatlık olmak üzere altı çocuk annesi oyuncunun pandemi sürecinde neler yaptıklarından Geraldine Van Bueren QC ve Uluslararası Af Örgütü’yle çocuklar ve gençler için yazdıkları ‘Know Your Rights-And Claim Them’ (Haklarınızı Bilin Ve Haklarınızı Talep Edin) kitabına dair birçok konuda açıklamaları var.

Söyleşinin tanıtıldığı İngiliz Vogue’un Instagram hesabında Jolie’nin çantasında neler taşıdığına dair açıklamalar yaptığı video ilginçti.



Söyleşide her kıyafetini eskitene kadar giydiğini belirten oyuncu, çantasında neler mi taşıyor?

“Çocuklar ‘Onu da al, bunu da al’ dediği için benimki tipik bir anne çantası. O yüzden açıp gösteremem ama çantamda cep telefonu, güneş gözlüğü, makyaj malzemeleri, kitap, çocukların alerji ilaçları, kendime çikolata çocuklara çeşitli aperatif, tişört ve pantolon bile var.”

GÜNÜN SÖZÜ

“Saygının olmadığı yerde sevgi de kaybolmaya başlar.” (Dostoyevski)