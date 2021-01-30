BU ÇİRKİN TABLO YAKIŞMIYOR BİZE

“Vali militan, kaymakam militan” sözleri günlerdir tartışılan eski CHP milletvekili Berhan Şimşek, aldığı tehditler yüzünden silah taşıma ruhsatı ve koruma talep

edeceğini açıkladı.

Şimşek’in kendince yanlış icraatlarını gördüğü birkaç kişiden yola çıkıp, Türkiye’nin tüm vali ve kaymakamlarını ‘militan’ ilan etmesi gibi, bu sözleri yüzünden ölümle tehdit edilmesi de çirkin...

Bir daha görmek ve yaşamak istemediğimiz eski Türkiye’ye özgü bir manzara bu...

Berhan Şimşek, ‘silah taşıma ruhsatı’ ve ‘polis koruması’ başvurusunu nereye yaptı?

Yaşadığı İstanbul’un valilik makamına...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın önünde Berhan Şimşek’in sözleri üzerine İçişleri Bakanlığı’nın tüm vali ve kaymakamlara “Hakkında suç duyurusunda bulunun, dava açın” diye gönderdiği bir genelge var mı?

Var...

Yerlikaya’nın önüne vali ve kaymakamlara “Militan” dediği için ölüm tehditleri alan Şimşek’in ‘silah taşıma ruhsatı’ ve ‘polis koruması’ talebi de olması, ikisi adına da talihsiz bir durum.

Bir yanda vali ve kaymakamlara “Militan” dediği için ölüm tehditleri alınca can güvenliğinin sağlanmasını isteyen Berhan Şimşek...

Öte yanda diğer valiler gibi kendisine “İktidar militanı” dediği için hakkında suç duyurusunda bulunup, dava açacağı eski milletvekilinin can güvenliği talebini değerlendirmek durumunda olan İstanbul Valisi...

Umarım Yerlikaya, ‘silah ruhsatı’ ve ‘polis koruması’ talebine onay verir, Berhan Şimşek de ‘militan’ suçlaması nedeniyle özür diler.

BEŞİNCİ EVLİLİĞİNİ KORONAYA BORÇLU

Pamela Anderson beşinci kez evlendi’ haberlerindeki bir ayrıntı dikkatimi çekti; o da şu: Ünlü oyuncunun, “Tam olarak olmam gereken yerdeyim; beni gerçekten seven bir erkeğin kollarında...” dediği beşinci eşinin mesleği inşaat ustalığı. Dünyaca ünlü bir oyuncuyla bir inşaat ustasının yolları nasıl kesişti de, birbirlerini sevip evlendiler? Dan Hayhurst, Pamela Anderson’ın evine tadilat için gelen bir usta değil; pandemiden önce meslek değiştirip, özel güvenlik oldu. Hayhurst ile Anderson’ın yolları da bu yüzden kesişti.2020’de ABD’li film yapımcısı Jon Peters ile yaptığı evlilik sadece 12 gün süren Anderson’ın anlattığına göre, koronavirüs yasakları yüzünden eve kapanınca, en çok gördüğü tek erkek olan korumasıyla aşk yaşamaya başladı. Futbolcu sevgilisinden kendisini aldattığı için ayrılan 53 yaşındaki yıldız, Kanada’nın Vancouver adasında bulunan Ladysmith adlı kasabada ailesinden miras evde sade bir törenle evlendi. Demem şu ki, koronavirüs salgını olmasa Anderson ile Hayhurst’ün yolları kesişmeyecek ve evlenmeyecekti. ‘Alın yazısı’, ‘kader’ ve ‘Her şerde bir hayır vardır’ böyle bir şey...

TANJU ÇOLAK, KAZ İÇİN YASAK DELDİ, CEZA YEDİ

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle restoranların paket servisi ve gel-al dışında hizmet vermesinin yasak olduğu bir dönemde Tanju Çolak’ın başrolde olduğu video, sosyal medyanın gündemindeydi.

Çünkü İstanbul Çengelköy’deki bir restoranda mükellef ziyafet masasında arkadaşlarıyla yemek yerken çekilen video’da Çolak, “İki dünya savaşı, dört dünya kupası finali gördüm. Ben böyle bir kaz görmedim!” diyordu.

Bu video üzerine harekete geçen Üsküdar Kaymakamlığı, Covid-19 tedbirlerini ihlal

eden iş yeri ve kişilere 13 bin 876 TL idari para cezası kesildiğini açıkladı.

Üsküdar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri keşke şunu da sorsaydı Tanju’ya:

“II. Dünya Savaşı bile 1945’te bitti. 1963’te doğan biri nasıl oluyor da iki dünya savaşı görüyor. Kaz yiyince gaza mı geldin? Kazın yanında ne içtin?”

GÜNÜN SÖZÜ

“İnsanlar ikiye ayrılır; tanıdıkça büyüyenler, tanıdıkça küçülenler.” (Diderot)