ÇALIŞMAYINCA ÜÇ AYDA DARA DÜŞEN ŞARKICILAR

Demet Akalın, Işın Karaca ve Cenk Eren’le internet üzerinden söyleşi yapan Hürriyet Kelebek’ten Tülay Demir Oktay’ın şarkıcılara yönelttiği sorulardan biri şuydu: “Maddi açıdan siz de mi zorlanmaya başladınız?”

Cenk Eren: Pandemi bizim için mücbir sebep sayılmadı. Çalışmadığımız halde vergimizi ödüyoruz. Ben daha gelir vergimi ödeyemedim gerçi.

Işın Karaca: Ben de ödemedim.

Demet Akalın: Ben bir tek gelir vergimi ödemedim, ödeyemem yani. Ev kredisi var bir yandan.

Bu yanıtları okuduktan sonra, “Yok artık. O kadar para kazanan şarkıcılar nasıl olur da iki ayda vergisini ödeyemez duruma gelir?” diye düşünenlere Işın Karaca’nın sözlerine dikkat derim... Karaca, ocak ayında deprem, şubat ayında Suriye’deki şehitlerimiz nedeniyle 1 Ocak’tan 10 Mart’a kadar 26 konserinin iptal olduğunu açıkladı.

Gelir yok, gider çok

Cenk Eren, “Derdimiz paramızın üstüne para eklemek değil. Allah’a şükürler olsun, biz kendimizi 3-5 ay idare ederiz” deyince Demet Akalın itiraz etti: “Kusura bakma Cenk, bu konuda sana katılamayacağım. Bizim çoluğumuz çocuğumuz, bakmak zorunda kaldığımız bir sürü insan var. Ben idare edemiyorum. Türkiye’nin en çok kazananlarının başında geliyorum ve diyorum ki ben idare edemiyorum. Gelen bir şey yok, giden devam ediyor.”

Eşi için 400 bin TL

2019’da Arda Turan’la davasında mahkemede “Aylık gelirim bin TL” demesi olay olan Berkay, üç şarkıcının vergilerini ödeyemediği dönemde eşi Özlem Ada Şahin’e yaptığı jestle haber oldu. Şarkıcı, altı ay önce aldığı lüks cipi sattı ve üstüne 400 bin TL verip eşinin çok beğendiği cipi aldı. Demek ki neymiş? Her konuda “Şarkıcılar” deyip, genelleme yapmak yanlış. Aylık gelirleri farklı dört şarkıcının kazanç kapıları kapanınca iki ayda ekonomik olarak geldikleri noktalar arasındaki dünya kadar fark ortada... Müziğin yıldızları bu durumdaysa müzisyenler ve emekçilerin ne denli sıkıntı yaşadığını hayal etmek hiç de zor olmasa gerek. Şarkıcıların söylediklerine inanmıyorsanız o da başka!

VEDASI HERKESİ AĞLATTI

Ersin Korkut sakatlanınca ‘Ünlüler’ takımında yarıştığı ‘Survivor 2020’ye veda etmek zorunda kaldı.

43 yaşındaki Korkut, futbol oyununda sakatlanmıştı. Yapılan tetkikler sonunda yarışmaya devam edemeyeceği açıklanan Korkut’un veda öncesi sözleri izleyen herkesi ağlattı. Çünkü o ‘Survivor’dayken İstanbul’daki köpeği Mes ölmüş, Acun Ilıcalı, Yılmaz Erdoğan’ın isteği üzerine kötü haberi ona vermemişti. Oyuncu, veda konuşmasında yarışmada uzayan sakallarını kastederek “Mes beni hiç bu kadar sakallı görmemişti. Bu vaziyette beni tanır mı, tanımaz mı diye çok merak ediyorum. Ailemden önce onu göreceğim” deyince Acun Ilıcalı, önce yutkundu, sonra yüzünü ondan kaçırdı.

BODRUM VE OTELLERİ YAZ SEZONUNA HAZIR

Türkiye’de koronavirüsten ilk ölümün yaşandığı 17 Mart 2020’de imkanı olanlar şehirlerden yazlıklara kaçmaya başlayınca Belediye Başkanı Ahmet Aras “Bodrum’a gelmeyin” demişti. Koronavirüsten 53 insanımızı kaybettiğimiz 12 Mayıs 2020’de Mandarin Oriental Bodrum mayıs sonunda, The Bodrum Edition 1 Haziran’da, Caresse A Luxury Collection Resort haziranın ortasında sezonu açacaklarını medyaya duyurdu. Tesadüfe bakın ki aynı gün Başkan Aras, “Bodrum’da her şey kontrol altında. Bir ara ‘Gelmeyin’ demiştik ama o dönemi geçirdik. Vatandaşlarımızı Bodrum’a bekliyoruz” diye açıklama yaptı.

GÜNÜN SÖZÜ

“Aslında kırmak istemiyorum kimseleri, ama hayat bu, bazen kırmak gerekiyor gereksizleri.” (Ece Ayhan