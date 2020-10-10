CARDI B, ÖZÜR DİLEDİ SIRA ÜNAL ÇEVİKÖZ’DE

‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisini izlerken yaptığı paylaşımlarla Türkler’in sempatisini kazanan ABD’li rap yıldızı Cardi B, bu kez kızdırdı. Neden mi? Çünkü şarkıcı, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yaptığı saldırıların ardından Karabağ’da başlayan çatışmaları, 15 milyon hayranının takip ettiği Twitter hesabından, “Ermenistan’a karşı soykırım girişimi” diye gösteren bir broşür paylaştı. Türk takipçileri ve Azerbaycan Türkleri, bu paylaşıma büyük tepki gösterince Cardi B, önce o tweet’i sildi, ardından da Twitter’dan yayınladığı sesli mesajla özür diledi.

Diaspora etkisi

Cardi B’nin Azerbaycanlı hayranlarından özür dilediği mesajdaki bir ayrıntı, diasporanın ABD’de her dönem ne denli aktif olduğu, her üyesinin de ‘etki ajanı’ gibi çalıştığının kanıtı. Nereden mi çıkardım bunu?

Yazdıklarımı ve paylaştıklarımı ABD ile Kanada’dan takip edenlerin, “Buradaki Ermeniler iyice azdı” diye attıkları mesajlar bir yana, Cardi B’nin itirafı ortada. Şarkıcı, bu hatayı kendisine yaptıranın Ermeni danışmanı olduğunu bizzat kendi açıkladı: “Bir emlak yatırımı için kalabalık bir yerde idik ve Ermeni kökenli olan danışmanım orada bana, Ermenistan’a karşı bir soykırım girişimi olduğunu ve bu konuda paylaşım yapmamı rica etti. Ben de ‘Neden olmasın?’ dedim ve broşürü incelemeden paylaştım.” ABD’li bir rap yıldızı, yaptığı yanlışı kabul edip, Azerbaycan’dan özür diledi, ama emekli büyükelçi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, onun kadar olamadı. Ermenistan’ın saldırısı üzerine çatışmalar başlar başlamaz, Türkiye’den Azerbaycan’a silah yardımı yapıldığı ve cihatçı grupların Karadağ’a gönderildiği iddiasını canlı gündeme getirip, iki ‘kardeş ülke’nin düşmanlarına koz veren Çeviköz’den bir özür gelmedi.

MÜZİK EMEKÇİLERİNE AHBAP’TAN DESTEK

Türkiye’de koronavirüs salgınından ekonomik olarak en olumsuz etkilenenler arasında müzik ve sahne emekçileri var. Pandemi yüzünden canlı müzik yapılan mekanlar kapanıp, konserler iptal edilince hepsinin gelir kaynağı kurudu. ‘Yeni normal’le birlikte açılan mekanlar, Türkiye genelinde 00.00’dan sonra müzik, İstanbul’da konser yasağı yeniden başlayınca, müzik ve sahne emekçileri yine işsiz kaldı. O günlerde Haluk Levent, yeniden işsiz kalan müzisyen ve sahne emekçileri için AHBAP olarak bir şeyler yapacaklarını açıkladı.

Şarkıcı sosyal medyasından bunu duyurduğunda net bir planı yoktu, ama şimdi var. Levent’in kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP, 27 Ekim’de Harbiye Açıkhava’da müzik ve sahne emekçilerine destek gecesi düzenleyecek.

Sunuculuğunu Ebru Cündübeyoğlu ile Hakan Yılmaz’ın yapacağı gecede Cem Adrian, Ceylan Ertem, Fırat Tanış, Hazal Kaya, Haluk Levent, Hayko Cepkin, Kaan Sekban, Melek Mosso, Onur Saylak, Sunay Akın-Nihat Sırdar, Sumru Yavrucuk, Zeynep Bastık-Emircan İğrek sahne alacak. Orkestrasız solo seslendirmelerin yapılacağı gece için AHBAP, ‘Sanata Ses Ver’ etiketiyle sanatseverlere, “Bir biletle sen de müzik ve sahne emekçilerine destek ol.

İster seyirciler arasında ol, ister evinden izle” çağrısında bulundu.

DEMEK Kİ CAN DEĞİL, OTOMOBİL KIYMETLİ

Meteorolojinin İstanbul için yaptığı dolu tahmini bu kez tutmadı, ama bu vesileyle ortaya çıktı ki, İstanbullular için malları, canlarından önemli. Çünkü, ‘dolu hasar vermesin’ diye otomobillerini battaniye, karton ve çeşitli malzemelerle sıkı sıkıya koruyan İstanbullular sokağa çıktıklarında avuç içi kadar maskeyi takmaktan kaçınıyor. Kendilerinin ve karşılaştıklarının sağlığını hiçe sayan bu insanlara sorsan hepsi, “Cana geleceğine mala gelsin” der, ama tablo ortada.

GÜNÜN SÖZÜ

“Ölüler yaşayanlardan daha çok çiçek alır, çünkü pişmanlık minnetten daha güçlüdür.” (Anne Frank)