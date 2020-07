‘Survivor’, yıllardır yakından takip ettiğim bir yarışma... İki kez Dominik’e gittim, son yıllarda yarışmanın her finalini yerinde izledim. İstanbul’da ilk kez inşaat halindeki Galataport’ta yapılan ‘Survivor 2020’nin finalinde neler olacağına dair öngörülerimin tutma sebebi de bu tecrübe. Pazartesi kaleme aldığım salı günü çıkan ‘Şampiyon kim olacak?’ başlıklı yazımdaki öngörüm şuydu:

İstanbul’daki ilk gecede Yasin elenir, finale Barış’la Cemal Can gider. Şampiyon kim olur? Düne kadar Barış derdim, bugün Cemal Can birinciliğe daha yakın.

Yanılmadım. Pazartesi akşamı Yasin elendi. Salı akşamı Acun Ilıcalı, Cemal Can’ın şampiyonluğunu ilan etti.

Ilıcalı, Turabi’nin Merve Aydın’ı kıl payı geçerek birinci olduğu ‘Survivor’daki gibi bu yıl da Barış’la Cemal Can arasındaki oy farkının azlığına dikkat çekti.

Demet Akalın’dan Demet Özdemir’e Danla Biliç’ten Ece Seçkin’e birçok ünlünün sosyal medya aracılığıyla oy istediği Cemal Can Canseven, ‘Survivor’ın son haftalarındaki performansıyla da birinciliği hak eden isimdi.

Şampiyon Barış olsa dahi ‘Survivor’ın kazananı Cemal Can’dı. Yarışma sayesinde şov dünyası çoktan yeni bir isim kazandı.

Cemal Can’ı şampiyonluk için favori gösterdiğimde, “Acun, Cemal Can’ı birinci yapmaz” ya da “Cemal Can’ı birinci yapmazlar” diye yazanlar, söyleyenler oldu.

Her yıl SMS sonuçlarının Beyoğlu 30. Noteri Rabia Kaban tarafından canlı yayında ekibe iletilmesine rağmen hâlâ Ilıcalı’nın sonuçlara müdahil olduğunu düşünenler var.

Her sahtekârlığın anında ortaya çıktığı günümüzde Ilıcalı, niye böyle bir şey yapıp yarışmaya ve kariyerine zarar versin? Ilıcalı, TV8 ve Acun Medya için kimin birinci olduğu değil, ‘Survivor’ın ne kadar reyting ve reklam aldığı önemli.

GALATAPORT’TAN MUHTEŞEM MANZARA

‘Survivor 2020’ finalinin yapıldığı Galataport, 400 bin metrekarelik bir inşaat alanı. 2021’in ilk yarısında bitmesi planlanan Galataport’ta 50 bin metrekare ticari alan, 50 bin metrekare de ofis olacak.Kurvaziyer Limanı olarak hizmet verecek Galataport’tan yapılan canlı yayın şu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Çamlıca Camisi’ne, Kız Kulesi’nden Topkapı Sarayı’na, Ayasofya Camisi’nden Galata Köprüsü’ne her saat ayrı güzellikte bir Boğaz ve İstanbul manzarası bize bakıyor, biz ona... Ilıcalı ile Ferit Şahenk’in dostluğu, ortaklığı ve ‘Survivor’ın finali olmasa çoğu insanın TV’den dahi izleyemeyeceği bu zenginlikten daha çok yararlanmak şart.

DEMET AKALIN: HİRA İÇİN GELDİK

Acun Medya, inşaat alanındaki oturma planını pandemi koşullarına uygun hazırladı. Koltuklar arasında boşluk bırakıldı, herkese maske dağıtıldı, ama maalesef pek uyan olmadı. ‘Survivor 2020’nin finalini izlemeye gelenler arasında Demet Akalın da vardı. Galataport’a önce Okan Kurt’la Hira, bir saat sonra da Akalın geldi, “Evde TV’den izlemek varken Hira çok istediği için geldim” dedi. Akalın, bir saat sonra kızının uykusu gelmiş olacak ki Hira ve Kurt’la Galataport’tan ayrıldı.

SEFA DOĞANAY’IN ‘SURVIVOR SEFASI’

Komedyen Sefa Doğanay, taklit ettiği ünlüler repertuvarına ‘Survivor 2020’nin renkli yarışmacılarını da ekledi.Komedyen Sefa Doğanay, taklit ettiği ünlüler repertuvarına ‘Survivor 2020’nin renkli yarışmacılarını da ekledi.Acun Ilıcalı, Galataport’taki finalde, bu akşam TV8’de yayınlanacak ‘Survivor Sefası’ndan kısa bir bölümü ekrana getirdi. Doğanay’ın başta Evrim Keklik olmak üzere yarışmacılara yaptığı taklit ve hicivler güzeldi. Ilıcalı, Eser Yenenler gibi Doğanay’a da TV8’de program yaptırıp, arkasında dursa, sonuç nasıl olur acaba?

GÜNÜN SÖZÜ

“Birine duyduğunuz sevgi ve sinir doğru orantılıdır. En çok sevdiğiniz insana, herkesten çok sinirlenirsiniz.” (Sigmund Freud)