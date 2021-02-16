DEDEKTİF GİBİ TAKİPÇİLER VAR

'Yasak Elma’ dizisinin oyuncularından Eda Ece, setten çektiği bir fotoğrafı paylaştı Instagram hesabının hikaye bölümünde.

Ne mi vardı Eda Ece’nin story’sinde?

Karşısında çalışır vaziyette bir elektrikli ısıtıcı ve önünde senaryo, bir de oyunda senaryo çalışırken çekilmiş bir kare...

Oyuncu, senaryo üzerindeki elinin de göründüğü kareye “Set” ve “Başka ne olacaktı?” yazdı sadece.

Sonrasında ne mi oldu?

‘Yasak Elma’ ve oyuncunun fanatiği biri, Ece’nin story’si üzerine kriminal çalışmasını tamamladıktan sonra Twitter’dan şunları yazdı:

“Eda Ece story atmış, sette text okuyor. Kopyasını aldım, sonra ayna görüntüsü olduğu için çevirdim, yakınlaştırdım, biraz da netleştirdim. Şahika’yla Hasan Ali evlenmiş. Fragmanda Ender’le Hasan Ali evleniyor gibiydi, ama anlıyoruz ki Şahika, Ender kılığına girmiş.”

Ece’nin takipçisi ve ‘Yasak Elma’nın izleyicisi olan sosyal medya kullanıcısına biri şu iltifatta bulundu:

“Sherlock Holmes getir-götürünü yapar. Bu nasıl bir ince işçiliktir bacım. As bayrakları as, as...”

Bazı sosyal medya kullanıcıları, dizi ve ünlü fanlarının günümüzde geldiği noktayı çok iyi özetleyen bir tespit bu...

CUMHURBAŞKANI’NIN KAHVALTI YAPTIĞI YAYLA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağında salıya (bugün) kadar beş gün geçireceğini açıkladı, Hafız Abdullah Nazırlı’nın Elazığ’daki, Kadir Topbaş’ın İstanbul’daki cenaze töreni bozdu bu planı. Haber61.net’te “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret. Trabzon’un o ilçesine gitti, işte nedeni” başlıklı şöyle bir haber vardı: “Elazığ’daki cenaze töreninin ardından tekrar Rize’ye dönen Cumhurbaşkanı, İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın cenaze törenine katılmak için İstanbul’a gitmeden önce Tonya’nın Erikbeli Yaylası’ndaki Foleya Mountain Resort Otel’e kahvaltıya gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’la helikopterle Erikbeli Yaylası’na indi. Kahvaltısını burada yapan Erdoğan, daha sonra da Kadir Topbaş’ın cenaze töreni için İstanbul’a uçtu.” Bu haberi okuyunca, merak ettim o oteli. Çünkü Tonya ilçesine bağlı Erikbeli Yaylası, Trabzon’da yaşadığım dönemde birkaç kez yayla şenliğine gittiğim yerdi. O yıllarda ahşap yayla evlerinden başka hiçbir yapılanmanın olmadığı Erikbeli’nde nasıl bir otel açıldı ki, yoğun programına ve kışa rağmen Cumhurbaşkanımız ve eşi sadece bir kahvaltı için oraya gitti? Haberde sözü edilen Foleya Mountain Resort Otel’in sitesine girip, fotoğraflara bakınca bir kez daha bayıldım memleketimin doğasına... Sadece Trabzon ve Karadeniz’in yaylaları değil; ülkemin birçok yeri her mevsim ayrı bir güzel, ama kıymetini bilmiyoruz ve sahip çıkmıyoruz.

TARAFTARDAN ROL ÇALMAYA ÇALIŞAN BASIN MENSUPLARI!

Futbol dünyasının ‘taraftar gibi’ değil ‘ciddi habercileri’nden ikisi, son günlerde olan bitenleri eleştirdi. Bunlardan biri Okay Karacan’dı ve şunları yazdı:

“Sosyal medyada atılan futbol tweet’lerine bakarken bir yandan da televizyon kanallarını gezin ve görün. Türkiye’de futbolun da medyanın da hali içler acısı!”

Mert Aydın ise attığı şu tweet’le soruna dikkat çekti:

“Bizim futbol dünyasında kimse rolünü beğenmiyor. Hakem, futbolcudan rol çalmaya uğraşıyor, taraftar yöneticiden. En kötüsü de taraftardan rol çalmaya çalışan basın mensupları.”

İki ciddi spor habercisi ve yorumcusu yaptıkları eleştiri ve yorumlarda yerden göğe kadar haklı.

Pandemi nedeniyle maçlar seyircisiz oynandığı için ‘Sporda Şiddet Yasası’ askıya alındı da, bazı futbol yorumcularının ekranlarda söyledikleri ‘suç’ olmaktan çıktı da bizim mi haberimiz yok?

GÜNÜN SÖZÜ

“Bir yalana denk gelmeye kalmasın insan, sonra birlerce doğruyu sorgulamak zorunda kalıyor.” (Nazan Bekiroğlu)