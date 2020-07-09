DEFNE SAMYELİ, MUSTAFA SANDAL’LA UZLAŞIR MI?

Mustafa Sandal, hayatını ve şarkıcılık macerasını anlattığı ‘Beni Ağlatma’ kitabında Defne Samyeli için neler yazmıştı?

“Tam ilk albümü çıkardığım sırada Defne ile tanıştık. Türkiye’nin en güzel üç kadınından biri olarak seçilmişti ve podyumlarda fırtına gibi esiyordu. O zaman yeni ünlü olmanın verdiği şımarıklık ve endişe karışımı duygularla ‘onu kız arkadaşım olarak lanse edemeyeceğimi, bunun kızların bana olan ilgisini azaltacağını, ilişkimizi gizli olarak ilerletebileceğimizi’ söyleyince Defne de bana hak verdi ve sonunda beni terk etti...”

Yazılanların hayal ürünü olduğunu, Sandal’la aralarında ilişki olmadığını, kitabının reklamını yapma adına yalan ve iftirayla onur, şeref ve saygınlığının zedelendiğini söyleyen Defne Samyeli, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu.

Savcılık, şikayet üzerine şüpheli sıfatıyla Sandal’ı ifadeye çağırdı. Sandal ifadesinde, “Kitabımda yer verdiğim övgü dolu cümlelerle Defne Samyeli’yi onore ettim” diyerek kendini savundu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı, mahkemelerin yükünü azaltmak amacıyla oluşturulan Uzlaştırma Bürosu’na gönderdi.

Bu noktadan sonra Samyeli, Sandal’la uzlaşır mı? Zayıf bir ihtimal de olsa mümkün bu. Samyeli geri adım atmayıp, sonuna kadar gitse ne olur?

Dava açılırsa Sandal, “Ben olanı yazdım, şahitlerim var” derse işin seyri değişir ve Samyeli’nin tadını kaçırır mı? Samyeli, yazdıklarını net bir dille yalanladığı Sandal karşısındaki avantajını kaybeder mi?

O da mümkün. Merakla bekliyorum bu konunun nasıl sonuçlanacağını.

KAAN SEKBAN, TV’DE TALK SHOW YAPACAK

Komedi dünyasının son yıldızı Kaan Sekban, sonbahardan itibaren sadece çoğu zaman kapalı gişe oynadığı üç saatlik gösterisi ‘Kaan Sekban Saçmalar’a bilet alanlara değil, TV izleyicilerine de stand-up yapacak. Eski bankacı, yeni komedyen talk show programı için epeydir TV kanalları yöneticileriyle görüşüyordu. Sekban’ın görüştükleri arasında açık kanallar da vardı, ama stand-up yıldızı Digiturk’le anlaştı. Talk show programlarının çekimlerine ağustos ayında başlayıp, eylül ayında ekranda olmayı planladıklarını söyleyen Sekban, “Yeni yayın döneminde beIN Connect izleyicileriyle eğlenceli bir yolculuğa çıkacağız” dedi.

MODERATÖRE ‘KONUKLARI DİKKATLE SEÇ’ TAVSİYESİ

Seslerin yükseldiği, sinirlerin gerildiği tartışma programının konuklarından biri moderatörden şöyle bir istekte bulundu: “Sizden bir istirhamım var. Beni programınıza konuk ederken konuklarınızı dikkatle seçmenizi istirham ediyorum. Ben böyle kamuoyunu rahatsız eden insanlarla tartışmak istemiyorum.”

Milletvekilinin söylediğini acaba yanlış mı anladım diye yayını geri alıp, dinledim; kelimesi kelimesine dediği bu...

Tartışma programlarında kimlerin canlı yayında karşı karşıya geleceğinden seyircilerin bile haberi varken konukların bilmemesi mümkün mü? Değil. Her konuk bilir -öğrenmiyorsa onun kabahati- canlı yayında hangi konuları kimlerle tartışacağını. Hal böyleyken o zaman bu ne? İzleyiciler kanmıyor artık böyle numaralara.

YALANCILARA TWITTER TOKADI

“Sosyal medyada Türkiye’ye karşı yurt dışından operasyon yapılıyor” diyenlerle alay edenlere kötü haber: Twitter, Türkiye ve Katar’ın aleyhine yayın yapan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli sahte ‘Orta Doğu Uzmanları’nın hesaplarını kapattı.

Sahte uzmanların buram buram ‘kara propaganda’ ve ‘yalan’ kokan tweet’lerine inanıp, sosyal medyada onları köpürtenler Twitter’ın aldığı bu karardan sonra kendilerini ‘kandırılmış’ mı hissediyordur yoksa “Bundan sonra hangi yalanlara sarılacağız?” diye kara kara düşünüyor mudur acaba?

GÜNÜN SÖZÜ

“Keşke insanlar güzelliğe düşkün oldukları kadar dürüstlüğe düşkün olsa.” (Konfüçyüs)