Demet Akalın'a inat beş takipçi 92 bin oldu

Sosyolog, psikolog ve toplum bilimcilerin incelemesi gereken ilginç bir vaka bu. Çünkü Twitter’da sadece beş takipçili biri, iki kez kendisini muhatap almayan Demet Akalın’ı üçüncüde oltaya düşürünce bir günde rekor takipçiye ulaştı.Sosyal medyayı etkin kullananların alacağı ders olan mevzu şu:‘Zeyneb’ rumuzlu biri @cilliklicavus adıyla Şubat 2020’de Twitter’da bir hesap açtı.İlk günlerde hiç tweet atmadı, sadece Van depremine dair haberleri RT yaptı, birkaçını yorumlu paylaştı.İlk tweet’i “Bir ara ortalık savaş uzmanı kaynıyordu”yu 28 Şubat’ta yazdı. Aynı gün Hüsnü Bozkurt’un Doç. Dr. Sezai Çelik’i eleştirdiği tweet’i, “Bu beyinsize kim doçent unvanı verdi? Hangi o. ç. kurul geçirdi bunu?” yorumuyla paylaştı.

İkisine yanıt yok

Demet Akalın Fan üyesi Şeyda A. Ö. @seydaca 28 Şubat’ta şu tweet’i attı:“Göçmenler! Gitmeye çalışıyormuş ama vesaitler filan doluymuş. Allah rızası için yok mu birkaç babayiğit otobüsü olan bunları ücretsiz sınıra götürüp, bıraksınlar. Biri bile gitse razıyız.”Akalın o tweet’e, “Dönüşleri olmasın!” diye yorum yapınca ‘Zeyneb’ ilk hamleyi yaptı:“İnşallah aynı duruma düşersin kapı kapı gezersin de açan olmaz!”‘Zeyneb’, şarkıcının yorumuna “Bir ırkçının bakış açısı” diye yapılan eleştirinin altına, “Çocuğuna doğum gününde otobüs alan Demet ne demiş?” diye yazdı.

Kıyamet üçte koptu!

Demet Akalın, 29 Şubat’ta Cüneyt Özdemir’in, “Olağanüstü dönemlerde medyada her gördüğünüze, WhatsApp’tan gelen her mesaja inanmayın. 5N1K’yı devreye sokun” tweet’ine şöyle bir yorum yazdı:“Ya hocam bir de memlekette yaşasan daha çok sevicem seni ya.”‘Zeyneb’, ilk yorumuna yanıt vermeyen Akalın’a bu kez, “Sen mi söylüyorsun bunu! Ayağında Amerikan çizme, çanta Avrupa’dan. Her yerden çıkma. Reklam işin gücün!” diye yazınca olanlar oldu.Şarkıcı, bu eleştiriye şöyle karşılık verdi: “İşte Allah bu nefretinden beş takipçi layık görüyor. Anlama mümkün değil.”

Gerçek vatansever!

Sen misin ‘Zeyneb’i beş takipçili diye küçümseyen?‘Zeyneb’, “Senin gücün bana mı yetecek? Sen anca hediyeyle milleti satın alırsın. Benim gibi gerçek vatanseverleri susturamazsın! Ne hediyen işler ne tehditin!” diye yazınca birden on binlerin yeni gözdesi oldu. Bu olayı toplum bilimciler incelemeli dememin sebebi, düne kadar beş kişinin takip ettiği gerçek kimliği gizli ‘Zeyneb’, nasıl oldu da bir günde takipçi rekoru kırdı?#Zeynebyalnızdeğildir diye bir hashtag açılmadan ve Twitter’da TT olmadan, tek başına Akalın’a tepki mi sağladı bunu?

Araştırma konusu

Bu vesileyle Akalın hakkında yazılanlar bile başlı başına irdelenmesi gereken bir konu.

Hepsinden önemlisi de ‘Zeyneb’in değişimi.

Takipçi sayısı beş iken, “Kadın 6.5 milyon takipçiyi kalbinin güzelliğine karşı Allah’ın hediyesi olarak görüyor. Yani 95 milyon takipçili Rihanna da cennetlik bu durumda” yazan ‘Zeyneb’in bir gün sonraki tweet’i şu:

“Allah’ın beni sevdiğine, nefret dolu olmadığına ikna oldun mu? ‘Beş takipçin var’ demiştin, 50 bin yaptı Allah bir günde.”

‘Zeyneb’, koronavirüsten hızlı çoğalan takipçilerini görünce tweet yağdırmaya başladı. En çarpıcısı da şuydu:

“Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Fake hesap falan olmak değildi amacım. Şehitlerimizin, askerlerimizin haberlerini almak için açmıştım bu hesabı. O yüzden beş takipçim vardı. Demet Akalın beni Gucci çantayla satın alamaz.”,

Not: 2 Mart Pazartesi saat 17:00'de Zeyneb'in takipçi sayısı 92 bin 100'dü.

Günün sözü

“Çaresizlik Allah’tan gelen en güzel işarettir; dua vaktinin geldiğini gösterir.” (Mevlana)