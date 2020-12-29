DEMET’İN SEVİNCİ KİMLERİ KIZDIRDI?

Demet Akalın, pazar akşamı Twitter hesabından cümleler arasına gülen çocuk, çiçekler, nazar boncukları gibi emojiler koyduğu şu paylaşımı yaptı:

“28 Aralık-4 Ocak Digiturk kanalları hediye. Oleyyy... Bravoooo...”

O, müzik dünyasının çok kazanan ve lüks yaşayan yıldızlarından biri...

Sadece marka kıyafetlere verdiği paraları bir kenara koysa, dijital bir platform sahibi olabilecek Akalın’ın Digiturk’ün televizyon izleyicilerine yılbaşı hediyesini bayram sevinciyle karşılaması haliyle birçok takipçinin dikkatini çekti.

Akalın’ın bu paylaşımı üzerine yorum yağmaya başladı:

“Abla sen zenginsin sen niye seviniyorsun?” diye yazana, “Ben adamların şıklığını alkışlıyorum. Ver adresini bir senelik ben ödeyeceğim Digiturk’ünü” diye yanıt verdi.

Şarkıcıdan cevap

Bir başkası Demet Akalın’a şunu yazdı:

“Vay be! Bir kilo pırlanta takan kadın üç günlük Digiturk hediyeliği için halay çekiyor. Netflix şifremi versem ne yapar acaba?”

Şarkıcının bu eleştiriye verdiği yanıt şu oldu:

“Göbek atarım.”

Akalın, “Acun, Exxen için teklif yapmadı diye Digiturk’ün reklamını yapıyor” diye yorum yazana, “Her sabah Star’da canlı yayındayım, beklerim” karşılığını verdi.

Ne yorumlar var!

Şarkıcı belli bir noktadan sonra yanıt vermeyi bıraktı, ama insanlar yorum yazmaya devam etti.

İşte onlardan en ilginçleri:

“Ünlüler de bizimle aynı şeye seviniyormuş, vay anasını!”

“Abla sen neden bu kadar sevindin, sende hepsi açık değil miydi?”

“Demek ki açgözlülük böyle bir şeymiş. Trilyonların var üç kuruşluk programlar bedava diye sevinebiliyorsun.”

“Üç defa okudum yazım hatası bulmak için, ama bulamadım. Gözlükçüye gitmen işe yaramış.”

“Demet Hanım, Digiturk uydu alıcınız yoksa bunları izleyemezsiniz. Uydu alıcınız varsa zaten müşterisiniz demektir, üç gün bedava olsa ne olur?”

“Gerçekten bu habere sevindin mi ablacım? Senin o kanallar kapalı mıydı, yoksa biz fakirler için mi sevindin rolden?”

“Kadın bizim için sevinmiş. Kursağımızdan iki lokma dizi geçecek diye.”

“Reklam için Digiturk’le ne kadara anlaştınız Demet Hanım?”

“Bedava deyip sevinmek için ne kadar aldınız reklam ücreti, merak ettim doğrusu?”

“Abla istesen Digiturk’ü satın alırsın, sevindiğin olaya bak.”

“Kafam kadar pırlanta yüzük takıyorsun, ayda 13 euro üyelik için bir de bayıl istersen.”

“Buna bizim için bu kadar sevinmen... Ne yüce gönüllüsün abla...”

“Biri bu kadına ünlü ve zengin olduğunu söyleyebilir mi?”

“Giriş paketi mi kullanıyorsun?”

“Rezalet PR.“

“Fak fakir sevinci.”

2020’DE TÜRKİYE’DE EN ÇOK İZLENEN VİDEO’LAR

YouTube, 2020 yılında Türkiye’de en çok izlenen video’ları açıkladı. İlk 10 şöyle oluştu.

1. Konuşan kediler 20-En komik kedi videoları-16 milyon

2. ‘Masumlar Apartmanı’-1. bölüm-15 milyon

3. Enes Batur-Dolunay Tiktok Videoları Tepki-13 milyon

4. Hurvivor 46. Bölüm-Çok Güzel Hareketler 2-13 milyon

5. Nisa sahneyi salladı!-Survivor birleşme partisi-12 milyon

6. ‘Öğretmen’-1. bölüm-11 milyon

7. ‘Kırmızı Oda’-1. bölüm-10 milyon

8. WhatsApp’ın 10 gizli özelliği-10 milyon

9. Bilal Hancı-Kışkırtma-8 milyon

10. Gaci Olimpiyatları 1-7 milyon

Bu liste diyor ki, her mecranın oyuncusu ve izleyicisi farklı.

YouTube Turkiye’nin Top 10’undaki ‘Masumlar Apartmanı’ ve ‘Kırmızı Oda’, televizyonda da çok izlenen diziler, ama ‘Öğretmen’ yıl bitmeden yayından kalktı.

Niye?

İlk sezondaki reytingini ikinci sezonda yakalayamadı da ondan...

Konuşan kedilerle, Gaci Olimpiyatları’nın 2020’de Top 10’a girmesi de, YouTube’un nasıl bir mecra olduğunun göstergesi...

GÜNÜN SÖZÜ

“Lafa geldi mi herkes şikayetçi. Fakat bir şeyler yapalım dediğinizde, önce kendi çıkarlarına bakıyorlar.” (Ahmet Ümit)