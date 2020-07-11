DİZİ YILDIZININ FİLM SÜRPRİZİ

'Recep İvedik 3'te küçük bir rol, ‘Anadolu Kartalları’ ve ‘Delibal’ filmlerinde başrol oynayan, dizilerle yıldızı parlayan Çağatay Ulusoy, yakında bir ilke imza atacak. Ulusoy, Ercan Mehmet Erdem’in senaryosunu yazdığı sinema filminin başrol oyuncusu olarak kamera karşısına geçmekle yetinmeyip, son dizisinin yapım şirketi OG Medya ile yapım ortağı olacak.

Ulusoy’a eşlik edecek oyuncuların henüz belirlenmediği filmin türü dram, hem de en ağırından. Oyuncunun başrolün yanı sıra ilk kez ortaklık yapacağı yapımın yönetmen koltuğunda da tanıdık bir isim var. Filmi, vizyona girdikleri dönemde gişe rekorları kıran ‘Ayla’ ve ‘Müslüm’ün yanı sıra ‘Türk İşi Dondurma’ ve ‘Sarıkamış Çocukları’ gibi beğenilen yapımlara imza atan Can Ulkay yönetecek.

KADINA ŞİDDETTE BİLDİK YALANLAR

Hollywood yıldızı Amber Heard ile Johnny Depp’in evliliği iki yıl sürdü, ama üç yıldır kavgaları bitmedi. Üstelik ha bire yeni ve ilginç ayrıntılar çıkıyor ortaya...

Depp’in The Sun hakkında Londra’da açtığı davadan medyaya yansıyan ‘kadına şiddet’e dair ayrıntılar çok tanıdık. Malum bir süredir bizde de bazı ünlü erkeklerin eşleri/sevgililerine şiddet uygulayıp uygulamadıkları gündemde. Üstelik Türkiye’de konuşulanlarla Londra’daki Yüksek Mahkeme’de anlatılanların ortak noktaları sadece ‘kadına şiddet’ ve faillerin ünlü erkek olması değil. Dini, dili, ırkı, unvanı ve ülkesi ne olursa olsun dünyanın her yerinde, ünlü birinden şiddet gördüğünü söyleyen kadının başına gelenler aynı.

Hep aynı senaryo

Kişiler ve diller değişse bile senaryo aynı uyarlama! Suçlanan erkekler, “Kadına şiddete hayır” diyor, haklarındaki iddiayı yalanlıyor, “Şiddet gördüm” diyeni susturmak ve itibarsızlaştırmak için kampanya başlıyor. Kadınlar, şiddeti darp raporu ve fotoğrafla ispat etse bile, “İntikam, şöhret ve para peşinde” suçlamasından kurtulamıyor.

Bu olayda da aynı durum söz konusu. 50 milyon dolar’lık manevi tazminat davası açtığı eski eşinin, Elon Musk ve İngiliz model Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadığını iddia eden, kanıt olarak evinin güvenlik kamera kayıtlarını sunan Depp, Londra’da bir bomba daha patlattı.

Gerçeği itiraf etmek zor!

Mahkemede şöhret peşindeki kadınlar için ideal bir av olduğunu vurgulayan Depp, kıskandığı eşinin James Franco ile birlikte olduğunu öğrenince tartıştıklarını itiraf etti. Özel uçakta eski eşine “Fahişe” deyip demediğini, tokat ve tekme atıp atmadığını, aldığı alkol ve uyuşturucunun etkisiyle hatırlamadığını söyleyen Depp’in ifadesindeki şu bölüme dikkat: “Uçakta hatırlamadığım şeyler yapmış olabilirim, ama asistanlarım Amber’e bir şey olmasına izin vermezlerdi. Kadına şiddete karşıyım. Arkadan bir kadına tekme atmak korkunç ve lanet olası bir hareket. Birisi bir kadını tekmelerse onlara hasta, hayvan, vahşi ve kötü bir insan derim.”

Özetle diyeceğim şu ki, dünyanın her yerinde şiddet gördüğünü söyleyen kadının yaşadığı kader aynı... Ülkeler, isimler değişiyor, ama söylemler değişmiyor... “Kadına şiddete karşıyım”, “Hepsi hayal mahsulü, iftira” demek kolay, ama gerçeği itiraf etmek zor çünkü...

TINDER’DA KISMET ARAYAN GOLFÇÜ

“Ünlü golfçü Paige Spiranac, kendisine erkek arkadaş bulmak için ‘Tinder’ isimli uygulamaya üye olduğunu açıkladı.”

Haber bu; inandım mı? Hayır... Golf ve fitness yıldızının 2.8 milyonun takip ettiği Instagram ve iş çevresinde bulamadığı kısmet, Tinder’da mı karşısına çıkacak?

Reklam kokan hareketler bunlar.

GÜNÜN SÖZÜ

“Düşmanının bilmemesi gerekeni dostuna söyleme…” (Irvin David Yalom)