‘DOĞDUĞUM KÖY HÂLÂ ERMENİSTAN İŞGALİNDE ’

Yaptığı programlar nedeniyle ‘Azerbaycan’ın Müge Anlı’sı’ olarak anılan şarkıcı Doğuş’un eşi, gazeteci ve sunucu Hoşkedem Hidayetkızı (Xosqedem Hidayetkizi), Azerbaycan, 30 yıldır Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ’ı kurtarmak için operasyon başlatınca format değiştirdi.

Azerbaycan saatiyle 16.00-19.00 arasında askerlerin kurtardıkları bölgeleri ekrana taşıyan, Ermenistan’ın yerleşim alanlarına attığı füzeler ve top mermileriyle sivilleri ve çocukları öldürmesini ‘Ateş Hattı’nda konuklarıyla değerlendiren televizyoncunun çatışma bölgesine gidip, yayın yapması gündem oldu.

Önceki gün ‘Magazin Noteri’nin canlı yayınına Azerbaycan’dan görüntülü bağlanan Hidayetkızı, TV programı için gittiği cephede gördüklerini anlattı. Sunucu, eşi Doğuş’a emanet ettiği dört yaşındaki Arda ve Arın’a duyduğu hasreti, Ermeniler’in katlettiği çocukları, çatışma bölgesinde yaşananları, annelerin pişirdikleri ekmekleri vermek için yol kenarlarında askerlerin geçişini beklediğini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Duygu dolu anlar

Dağlık Karabağ doğumlu olduğunu, üniversite eğitimi için 16 yaşında ayrıldığı köyüne bir daha dönemediğini anlatırken duygulanan televizyoncu şunları söyledi: “Ailemin terk etmek zorunda kaldığı köydeki evimizi Ermeniler yaktı, ama kardeşimin mezarı orada. Savaş başladıktan sonra hasta olan annem, önceki gün bana, ‘Kızım, 30 yıl toprağımı göreyim diye dua ettim, ama şimdi yatağa düştüm. Topraklarımız alınmadan Allah canımı almasın diye bana dua edin’ dedi. O kadar üzüldüm ki saatlerce ağladım.”

TÜRKLER ASKERE YOLLADI, ERMENİLER ‘ŞEHİT’ ETTİ!

20 Ekim’de Serdar Ortaç’la ilgili çıkan haber: “Askerlikten kaçmak için evrakta sahtecilikten 61 gün Mamak Askeri Cezaevi’nde yattıktan sonra Sivas’ta bedelli askerlik yapan şarkıcı, ‘Azerbaycan için gerekirse askere gider misiniz?’ sorusuna, ‘Bana görev gelirse tabii ki yaparım’ diyerek yanıt verdi.”

22 Ekim’de yine Ortaç’la ilgili bir başka ilginç haber:

“Ermenistan Kamu Radyosu,

11 dilde yayın yapan internet sitesinde, ‘Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı’ başlıklı haberinde popçunun 2000 yılında bedelli askerlik yaparken çekilmiş fotoğrafını kullandı.

27 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında 5 bin 839 Azerbaycan askerinin öldürüldüğünü iddia eden radyonun internet sitesinde fotoğraf olarak popçu Serdar Ortaç ile oyuncu Kaan Girgin’in Sivas’taki askerlik hatırası yer aldı.”

Bakar mısınız Serdar Ortaç’ın kaderine...

Türk medyası, yıllarca askerlikten kaçıp hapse girdiği için tefe koyduğu şarkıcıyı, durup dururken Karabağ’da savaşa hazır gönüllü Azerbaycan askeri ilan etti.

İki gün sonra Ermeniler, öldürdükleri Azerbaycan askerlerinin fotoğraflarını yayınladı.

O fotoğraflardan biri Ortaç’ın Sivas’taki askerlik hatırası çıktı.

Tesadüfün bu kadarı da fazla!

DEMEK ÖYLE JOE BIDEN!

ABD Başkan adaylarının üçüncü canlı yayın düellosunu izledim. Moderatör Kristen Welker, iki başkan adayına, Rusya ve İran’ın internet üzerinden seçimlere müdahale edeceğine ilişkin haberleri hatırlatıp, görüşlerini sordu.

Demokrat aday Joe Biden, “Seçimlere müdahale etmeye çalışan herhangi bir ülke, bunun bedelini öder” dedi.

Bir ülkedeki seçimlere dış güçlerin karışmasını egemenlik sorunu olarak gören, buna cüret edenlerin bedelini ödeyeceğini söyleyen kim?

Daha önce Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı olmasını engellemek için ABD’nin muhalefet partilerine destekleyerek Türkiye’de iktidar değişikliği yapması gerektiğini söyleyen siyasetçi...

GÜNÜN SÖZÜ

“Yerinde sayanlar, yürüyenlerden daha çok ses çıkarır.” (Robin Sharma)