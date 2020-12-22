‘DÜNYANIN EN GÜZELİ’ HANDE ERÇEL OLAMAZ!

Amerikalı internet sitesi Top Beauty World, 2015’te seçmeye başladı ‘Dünyanın En Güzel Kadınları’nı... 2015 ve 2016’da Alexandra Daddario birinci seçildi. 2017’de Aishwarya Rai, 2018’de Miranda Kerr, 2019’da ise Yoona, ‘The 100 Most Beautiful Women’ listesinin 1 numarası oldu.

Yıllar içinde Serenay Sarıkaya, Fahriye Evcen, Hazal Kaya, Elçin Sangu, Neslihan Atagül, Meryem Uzerli, Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün ‘Dünyanın En Güzel 100 Kadını’ arasına girdi, ama hepsi alt sıralarda kaldı.

2019’da beşinci sıraya kadar yükselen ilk Türk olan Hande Erçel, bu yıl şeytanın bacağını kırdı ve zirveye ismini yazdırdı. Düne kadar bu listeye itiraz etmeyenler, Erçel seçilince sitenin güvenirliğini tartışmaya başladı:

“Hande Erçel mi dünyanın en güzel kadını? Estetik her yanı...”

Sanırsın diğerlerine estetikçi eli değmedi, hepsinin güzelliği Allah vergisi!

Dizilerimiz sayesinde kadın ve erkek yıldızlarımızın birçok ülkede tanınıyor ve seviliyor olmasından gurur duyacaklarına, onları itibarsızlaştırmanın peşinde olanlar var hâlâ...

Erçel’in fanları sayesinde birinci seçildiğini iddia edenlere tavsiyem şu:

YouTube’da ‘The 100 Most Beauty Women Of 2020’nin video’su var. İzleyin de görün video’da Erçel’den katbekat fazla fanı olan ne kadın starlar var! Türkler’in kimleri geride bıraktığına göz atarken ‘güzellik’ kavramının görece olduğunu da unutmayın...

Listede kimler var?

1. Hande Erçel

13. Emma Watson

16. Selena Gomez

18. Miranda Kerr

20. Angelina Jolie

22. Rihanna

26. Gigi Hadid

29. Tuba Büyüküstün

41. Adriana Lima

42. Taylor Swift

45. Fahriye Evcen

50. Irina Shayk

52. Scarlett Johansson

61. Kendall Jenner

68. Jennifer Lawrence

74. Megan Fox

75. Demet Özdemir

83. Elçin Sangu

89. Neslihan Atagül

94. Natalie Portman

99. Charlize Theron

100. Monica Bellucci

Top 100’de sekiz Türk

Top Beauty World, 2020’nin ‘En Yakışıklı Erkekleri’ni de seçti. İlk 10’da Türk yok, ama Top 100’e Türkiye’den sekiz oyuncu girdi. İşte Türk erkek yıldızların listedeki yerleri:

İKİZ ANNESİ İKİ OYUNCU ÖYKÜ İÇİN BAĞIŞ TOPLADI

‘SMA’lı çocuklar için çırpınan sanatçılar’ yazımın çıktığı gün şöyle bir hatırlatma geldi birkaç değerli okurlar ve takipçilerimden.

“SMA hastası çocuklar için kampanya yapan sanatçıları yazdınız, ama Pelin Akil’i unuttunuz.”

Doğruya doğru; Akil’in minik Öykü için Instagram’dan canlı yayın yapıp, 1 milyon TL bağış topladığını bilmiyordum. Pazar akşamı sosyal medyada ‘Öykü’ye Umut Gecesi’ vardı.

Öykü’ye umut ışığı doğması için canlı yayının yıldızları Eylül Öztürk Özkan ve Tuba Büyüküstün’dü.

İkizleri dokuz yaşına giren Büyüküstün canlı yayınına bir ara ikizleri yakında iki yaşına girecek Pelin Akil’i de aldı. İki oyuncu sayesinde Öykü’ye ciddi bir bağış toplandı.

TEKNOLOJİNİN 10 KADININDAN BİRİ

2004 yılından Ağustos 2020’ye kadar UNESCO’da Cinsiyet Eşitliği Direktörü olarak görev yapan Saniye Gülser Corat, merkezi Barselona’da olan Digital Future Society tarafından ‘2020 Yılının Teknolojideki 10 Kadın Liderinden Biri’ seçildi. Paris’te yaşayan, öğretim üyeliği ve uluslararası şirketlere danışmanlık yapan Corat, ödülünü geçtiğimiz hafta aldı. Görev yaptığı dönemde UNESCO’da yüzde 9 olan üst düzey kadın yönetici oranının yükselmesinde katkıda bulunan Corat, yapay zekada bile cinsiyet eşitsizliği olduğunu tartışmaya açan ‘Yapay Zeka ve Cinsiyet Eşitliği’ adlı raporun da sahibi.

GÜNÜN SÖZÜ

“Ahlak, sadece ne yaptığınızla değil; onu neden yaptığınızla da ilişkilidir.” (Kant)