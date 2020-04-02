EN BÜYÜK DESTEK NURİ BİLGE CEYLAN’A

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulu’nun destek vereceği film projeleri belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulu’nun destek vereceği film projeleri belli oldu. Sinema Destekleme Kurulu’nun 28 Mart 2020 tarihinde yaptığı 2020 yılının ikinci toplantısından, ‘İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film’, ‘Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım’, ‘Çekim Sonrası’ ve ‘İlk Ortak Yapım’ türlerindeki 30 projeye 23 milyon 175 bin TL destek çıktı. 257 projeyi değerlendiren sekiz kişilik kurul; dokuz ‘İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım’a toplam 6 milyon 250 bin TL, 16 ‘Uzun Metrajlı Sinema Yapım Projesi’ne de 15 milyon 650 bin TL destek vermeyi kararlaştırdı. 227 projenin destek başvurusunu kabul etmeyen Sinema Destekleme Kurulu’ndan en yüksek kredi, Cannes Film Festivali’nden ‘Altın Palmiye’ ödüllü dünyaca ünlü yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üstüne’ adlı yeni projesine çıktı. Sinema Destekleme Kurulu, filme 2 milyon TL destek verme kararı aldı.

Destek alan 16 proje

‘Aniden’-Melisa Fatma- Önel Tecimen: 900 bin TL

‘Bak Postacı Geliyor’-Makara Film: 900 bin TL

‘Birinci Tekil Şahıs’-Evci Film: 900 bin TL‘

Döngü’-Şiyara Film-Erkan Tahhuşoğlu: 900 bin TL

‘Döşeğimde Ölürken’-Tekhne Film-Tunç Davut: 1 Milyon 250 bin TL

‘Hızlı Ayaklar’-Turkuvaz A.Ş.: 900 bin TL

‘İnsanlar İkiye Ayrılır’-Yeni Bir Film: 750 bin TL

‘Karanlık Gece’-Nar Film: 900 bin TL

‘Kuklalı Köşk Orman Kaşifi’-Fiyaka Film-Mustafa Hüseyin Öztürk: 900 bin TL

‘Kuru Otlar Üstüne’-NBC Film-Nuri Bilge Ceylan: 2 milyon TL

‘M.E.Z.A.R’-Toprak Film-Pelin Uzun: 300 bin TL

‘Nacva’-Toz Film-Hamide Gözde Kural: 900 bin TL

‘Neandria’-Atlantik Film: 1 Milyon 350 bin TL

‘Rafadan Tayfa Uzay Serüveni’-İSF Film: 900 bin TL

‘Tavşan İmparatorluğu’-Seyfettin Tokmak- Yaman Film Yapım: 1 milyon TL

‘Yarın Görüşmek Üzere’-Filimetre Yapım: 900 bin TL

İNTERNETTEN TÜRK FİLMİ İZLEME REHBERİ

Türk Sineması’nın Yeşilçam yıllarına damga vuran yapım şirketlerinden hangilerinin YouTube kanalı olduğunu, sinema yazarı Murat Tolga Şen’in Twitter’da paylaştığı liste sayesinde öğrendim. O kanallara tek tek girip, arşivlerindeki filmlere baktım. Eve kapandığımız şu günlerde televizyon kanallarında seyredecek bir şeyler bulamadığınızda, film şirketlerinin YouTube kanallarına bir göz atın derim. Şimdiye kadar izlemediğiniz, ama görünce seyretmek isteyeceğiniz çok sayıda film bulacağınızdan eminim. İşte o film şirketleri ve abone sayıları:

Fanatik Film: 1.4 milyon

Arzu Film: 959 bin

Erman Film: 61 bin

Erler Film: 205 bin

Uzman Filmcilik: 22 bin

Gülşah Film: 363 bin

Atadeniz Film: 6 bin

Topkapı Film: 31 bin

Murat Film: 226 bin

Sistem Film: 432 bin

Burç Film: 122 bin

Melek Film: 50 bin

Şeref Film: 53 bin

Gülgen Film: 37 bin

TÜRKLER’İN YAPTIĞINI İNGİLİZLER YAPMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs yüzünden yattığı hastaneden çıktığı gün Twitter’da TT oldu, yazılanların çoğu aleyhindeydi. Hastaneden sekiz günde taburcu olan Terim’i, kamuoyunu kandırmakla suçlayanlara en çarpıcı gönderme kızı Merve Terim Çetin’den geldi.

Çetin, koronavirüs testi pozitif çıktıktan beş gün sonra iyileştiği açıklanan 71 yaşındaki İngiltere Veliaht Prensi Charles için, “Komik olma Charles Bey? Beş günde korona mı iyileşirmiş? Sen kimi kandırıyorsun? Kesin yalan söylüyor. Görüyor musun sen koskoca Prensi!” diye paylaşım yaptı.

Charles’ın koronavirüs karantinasından çıktığı gün İngiliz medyasına baktım, sahtekârlık yaptığına, halkı kandırdığına dair habere rastlamadım. Veliaht Prens Charles, ‘İmparator’ Terim’den çok ünlü olmasına rağmen Twitter’da TT bile olmadı. İngilizler’in içinde bizdeki kadar ‘İrlandalı’ yok demek ki!

GÜNÜN SÖZÜ

“Kendi planlarımızı yapıyorduk; ama kaderin de planları olduğunu unutmuştuk.” (Fyodor Dostoyevski)