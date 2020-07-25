‘ERKEK ŞİDDETİ’NİN YARALI ÇOCUKLARI

‘Hoşça Kal Anne’ ve ‘İçimdeki Epilepsi’ kitaplarının yazarı Duygu Batu, üçüncü romanını çıkardı. ‘Babası Yarası Olanlar’, okuyanı sarsan bir eser. Çünkü Batu kitabında, eşini öldüren babaların, çocuklarında ömür boyu kapanmayan bir derin yaralar açtığını ve onları nasıl ‘yaşayan ölü’ye çevirdiğini yazdı.

Bir çocuk annesi Batu, annesini öldürüp mezara gönderen, kendi hapse giren babasının onda nasıl izler bıraktığını kitabının ‘Son’ bölümünde şöyle özetledi:

“Bu kısmı kendi duygularıma ayırdım, babama... Bunu yapabilmek bile çok zor benim için... Annesi, babası tarafından öldürülmüş bir kadın olarak yazıyorum bu satırları. Kurgu kitap yazan bir yazar olarak değil. Her ne kadar çocukluğumda anneme olan şiddet yüzünden korkulu ve hüzünlü günlerim olsa da; baba sevgisi de, anne sevgisi de derinden gördüm. Değer gördüğümü hep hissettim. Sadece yanlış kurulmuş bir ailenin yanlış hareketler sonucunda mağdur çocuğu oldum. Kalbim gerçekten yaralı. Mezar taşının altında yatan anneme hasretim sonsuz, demir parmaklıklar arkasında yatan babamaysa efkarım ve sisli dumanların ve birçok duygum. Cinnet, öfke, tahrik vs. bir sürü sebep bile belirtilse cinayetin açıklaması yoktur. Benim öykümde tüm aile öldü. Ve ben de kalbimden vuruldum.”

Son yıllarda eşlerini öldüren babalar yüzünden kim bilir kaç çocuk ve genç var Duygu Batu gibi... Batu’nun yazdıklarını okuyunca eski eşinin kestiği boğazından kanlar fışkırırken Emine Bulut’un “Ben ölmek istemiyorum” haykırışı, kızının “Anne lütfen ölme!” diye yalvarışı geldi aklıma, boğazım düğümlendi. O çocuklar ömür boyu yaşıyor bunu...

BEINCONNECT İÇİN 20 DAKİKALIK DİZİ

Digiturk’ün eğlence kanalı Beinconnect, geçtiğimiz sezon Halit Ergenç’li ‘Babil’den son anda vazgeçip, askıya aldığı Türk yapımları projesine yeniden start verdi. Beinconnect’in bu anlamdaki ilk yerli dizisi de 25 Film’in çekeceği ‘Aile Şirketi’ oldu. Her bölümü 20 dakika olacak komedi dizisinin senaristi Kaman Kardeşler. Fırat Parlak’la birlikte 25 Film’in ortağı olan Koray Şahin’in yöneteceği ‘Aile Şirketi’nin başrol oyuncusu Emrah Kaman.

Turizm imparatorluğu kurmuş bir iş insanının, ofis hayatındaki komik durumları ve kamera kayıtlarından çıkan geçmişte neler yaptığının anlatılacağı dizinin oyuncu kadrosunda, Eslem Akar, Özlem Öçalmaz, Müfit Kayacan, Can Sipahi ve Cihan Durmaz da var.

‘TİYATRO DURUNCA!’

Sapanca’da nargile malzemeleri satan küçük dükkanın önündekiler dikkatimi çekti.

Pandemi nedeniyle malum nargile içilen yerler aylardır kapalı. Nargileyi çok seven Araplar da yok artık Sapanca’da. O yüzden Sapanca’daki küçük esnafın biri evine ekmek parası götürebilmek için dükkanın önünde taze fındık satmaya başladı. Koronavirüs salgınıyla kapanan birçok alanda faaliyet başladı, ama tiyatrolar henüz açılmadı.

Tek geçim kaynağı tiyatro olanlar için de bitmeyen kabusa dönüştü korona. Aileden tiyatrocu Behzat Uygur, aylardır içinde bulundukları durumu anlatmak için Uygur Büfe’nin önünde çektirdiği fotoğrafı, “Tiyatrolar durunca” notuyla paylaştı.

Uygur’un yaptığı ironi aslında pandemi sürecinde birçok insanın dile getirdiği bir konu. Koronavirüs yüzünden birçok alanda hayat durunca ortaya çıktı ki insanoğlunun yıllarca ekmek kazandığı işine -geçici de olsa- alternatif bulmak şart.

GÜNÜN SÖZÜ

“Dünyadaki en güçlü insanlar kimlerdir diye sorsalar; kendi başının çaresine bakmayı öğrenmiş kadınlardır derdim.” (Cemal Süreya)