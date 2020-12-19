ATV’deki’Esra Erol’da’ya başvuran Ayşe Çekem, kızı Merve Nur’un kendisinden 41 yaş büyük ‘Adnan Hoca’ lakaplı Adnan Yıldırım’a kaçtığını beyan edip, yardım istedi.

26 Kasım’da “İş görüşmesine gidiyorum” diyerek sevgilisine kaçan Merve Nur, 24 yaşında istediğini yapma özgürlüğüne sahip reşit biri.

Annenin derdi, kaçan kızını geri getirmek mi? Hayır...

Sıkı durun şimdi, parça tesirli bombalar geliyor çünkü...Anne Ayşe Çekem, 65 yaşındaki ‘Adnan Hoca’ya sadece kızının değil, kendisinin de aşık olduğunu itiraf etti.

Canlı yayına bağlanınca Adnan Yıldırım’ın imam ya da hoca olmadığını, camide çaycılık yaptığını açıklayan resmi nikahlı eşi Zübeyde Yıldırım, ikinci bombayı patlattı:

“Anne-kız beş yıldır kocama musallat oldu, yuvamı yıktılar. Kocam imam ya da hoca falan da değil, caminin çay ocağında çalışan biri... Eşimin alnı seccadeye bile değmedi. Cuma’ya bile gitmez. Bunlar eşime nasıl inandı ben de anlamadım.”

Tam bir “Vay anasına sayın seyirciler” durumu... Senaristlerin hayal dünyalarını zorlayarak yazdıkları entrika dizilerinde olmayanları Esra Erol’un canlı yayınında soluksuz izledi insanlar. Yıllardır boşuna yazmıyoruz “Hiçbir senaryo gerçekten daha ilginç değildir” diye.

‘Esra Erol’da’nın reytingleri bir kez daha ispatladı bunu. Öğleden sonra yayınlanan program aldığı 7.44 reytingle prime time kuşağında ekrana gelen ‘Mucize Doktor’, ‘Alev Alev’, ‘Sol Yanım’, ‘Kalk Gidelim’ dizilerini, ‘MasterChef Türkiye’yi ve tüm ana haber bültenlerini geride bırakıp, ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın ardından ikinci oldu.

İFŞA SUÇ, AMA CEZA ALAN YOK

Türkiye’de haberleşme gizliliğini ihlal etmek cezayı gerektiren bir suç mu? Evet... Şimdiye kadar iki kişi arasında o kadar çok yazışma izinsiz ifşa edildi, ancak TCK 132’den daha ceza alan olmadı. Oysa ‘Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar’ başlığı altında öyle sarih anlatılmış ki suç ve cezası: “Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu; iki veya daha fazla kişinin, başkaları tarafından bilinmeyeceği inancı ve ifadesiyle belli iletişim araçları kullanılarak (internet(*), telefon, faks, mektup vs) gerçekleştirdiği haberleşmenin dinlenmesi, okunması, kaydedilmesi veya ifşa edilmesiyle oluşur.” Bu suçu ihlal edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla yargılanır. İfşayı üçüncü şahıslar yaparsa ceza iki kat artar.Milli basketbolcu Kerem Tunçeri, kendisine attığı mesajları ifşa eden model Hande Taşkın hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcıya ifade veren Taşkın, Tunçeri’yle yazışmalarını arkadaşına gönderdiğini, sosyal medyada onun paylaştığını söyledi. Taşkın’ın kendisini kurtarmak için arkadaşının iki yıldan altı yıla kadar hapsine sebep olacak bir hamle yapması ‘ifşa’yı sosyal medyada bir oyun sananlara ders olmalı. (*)WhatsApp, Facebook, msn, Twitter, Instagram vb. aplikasyonlar ve sosyal medya hesapları kullanılarak yapılan haberleşmeler.

YILBAŞI KONSERLERİ OTELLERE SERBEST Mİ?

Covid 19’a yakalananlar ve ölümlerdeki artışın önüne geçmek isteyen hükümetin son aldığı kararlardan biri ne? Hükümet, topluca yeni yıl kutlamalarının önüne geçmek için hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağını 31 Aralık Perşembe saat 21.00’e çekti. Pandemi yüzünden gece canlı müzik ve konser zaten yasak, ama yasakları aşma konusunda pek mahir ‘yurdum insanı’...Başta Antalya olmak üzere birçok otelde konserli ‘yılbaşı gecesi’ ilanlarıyla dolu internet. Kimi otel konserlerinin açık havada olacağını, kimileri yeni yılı bir-iki gece önceden karşılayacaklarını vurguluyor. Yasaklara aldırmadan yılbaşı gecesi için konser ilanı verenler de var...

GÜNÜN SÖZÜ

“Okşayan elin kıymetini bilmeyenler, tekmeleyen ayağı öperler.” (Douglas Adams)