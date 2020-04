Koronavirüs salgınından kendimizi ve başkalarını korumak için evde kalmak, mecburen sokağa çıkınca da maske takmak şart. Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının görüldüğünden bu yana çalışanlar hariç, böyle bir hayat sürüyor Türk insanı...

Yıllarca, işe gitmeden istediği zaman yatıp kalkmanın, film ve dizi izlemenin, koltuğa uzanıp, tavanı seyretmenin hayalini kuranları şimdi evde can sıkıntısı bastı. İnsanlar, sadece televizyon kanalları değil dijital platformlarda bile seyredilmedik dizi ve film bırakmayınca geriye ne kaldı? Sosyal medya... Instagram, Facebook ve YouTube’dan canlı yayın yapan yapana...Eskiden ‘ağzı olan konuşuyor’du, şimdi Twitter’da hesabı olan aklına ne gelirse yazıyor... O yüzden de bazen “Yok artık!” dedirten şeyler sosyal medyada gündem oluyor. Habertürk TV’de Veyis Ateş’in sunduğu canlı yayındaki ‘tırrt’ sesinin kimden geldiği üzerine 25 bin tweet atıldı birkaç saat içinde... Koronavirüs yüzünden hayatımızın altüst olduğu, her gün onlarca canın aramızdan ayrıldığı şu günlerde, insanların sıkıntıdan yaptıkları ne yazmakla biter, ne de saymakla...

NURGÜL YEŞİLÇAY’IN DUYGU ÖZASLAN TAKLİDİ

Dün, en ucuz ürün satan marketten aldığı sütle video çeken sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan’ın ‘sunny side up’ yaptığı görüntüler, Türkiye’nin gündemine oturdu.

Sahanda yumurta yapmak için geçtiği ocağın başında, “Şimdi sunny side up yapacağım. Türkçe’de ne denilir bilmiyorum. Kırılmış yumurta mı?” diyen Özaslan’ın video’su izlenme rekoru kırdı. Twitter Türkiye gündeminde saatlerce 1 numarada kalan Özaslan’ı “French tost diye yola çıktım, yumurtalı ekmekmiş” diye ti’ye alan Nurgül Yeşilçay’ın video’su da aynı şekilde büyük ilgi gördü. Bu satırları yazdığım saatte, Yeşilçay’ın paylaşımını 2.6 milyon kişi izlemişti.

SEREN SERENGİL TWEET’İMİ ÇALDI!

Seren Serengil’in Instagram’ındaki paylaşımında, sokağa çıkma yasağından sonra fırın ve marketlere akın eden insanlara yönelik şöyle bir gönderme vardı: “Instagram’da takipleştiğim İtalyan bir arkadaşım, gördüğü video’ları kastederek, ‘Dün gece sokaklardaki kalabalık neydi, neler oluyor?’ diye sordu. Aşıyı bulduk dedim, ne diyeyim adama şimdi.” Serengil’in bu paylaşımının üzerinden çok geçmeden, Twitter’da Ercan adlı bir kullanıcının şu paylaşımı çıktı karşıma: “Seren Serengil, tweet’imi çalmış, herkes onu gönderiyor. Çok şaşırdım! Çalmasına değil tabii ki, gül gibi arkadaşlarımın onu takip etmesine...” Bunun üzerine Seren Serengil’in Instagram’ına tekrar baktım, yorumları okudum. Takipçilerinden Kebire Aygan, “Ben kendi sosyal medyamda orijinalini paylaştım, Seren Hanım’ın hoşuna gitmiş, o da paylaşmış” diye yazınca durumu anladım. Sosyal medyada yazılanlara göre sadece o değil, Erol Köse gibi birçok insan intihal yapmış. Dünyanın koronavirüsle boğuştuğu şu günlerde sosyal medyada insanlar bunların peşinde...

‘SURVIVOR’DAKİ 10 NUMARA

Almanya 1. Lig takımlarından FC Nürnberg ve 2018’den itibaren Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı’nda forvet oynayan Aycan Yanaç’ın hiçbir maçını izlememiştim. Bu da benim eksiğim... Eski milli futbolcuyu ilk kez ‘Survivor 2020’de kum sahada seyrettim. Rakip takımın patronu Acun Ilıcalı gibi 10 numaralı formayla sahaya çıkan ve maçtaki tek kadın olan Aycan’ın rakipten top kapması, adrese teslim ortalar, ‘Survivor’ı izleyen herkes gibi beni de büyüledi. Aycan Yanaç, rakipten top çalma, ceza sahasına tam isabet orta konusunda Trabzonspor’un kaptanı Sosa’yı hatırlattı bana...

GÜNÜN SÖZÜ

“Hayat bu, bir bakarsın her şey bir anda son bulur. Hayat bu, son dediğin an her şey yeniden can bulur.” (Şems)