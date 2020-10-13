EVRENSEL TRAVMAYI EKRANA TAŞIYAN DİZİ

Başrollerini Cansu Dere ile Caner Cindoruk’un paylaştığı ‘Sadakatsiz’in ilk bölümü, kemik izleyicisi olan ‘Kuruluş Osman’ın yeni sezona başladığı akşam ekrana geldi. İki dizi ‘Sen Çal Kapımı’ ve ‘Benim Adım Melek’ gibi yapımları yerlerinden edip, zirveye yerleşti. Kanal D’nin yeni dizisi, reytinglerin üç kulvarında da ‘Kuruluş Osman’ın ardından ikinci oldu, ama özellikle AB kategorisinde iki yapım arasında fark çok az. Bu demektir ki ‘Sadakatsiz’, pek yakında çarşamba akşamlarının en çok izlenen projesi olabilir. Med Yapım ile Mednova Yapım ortaklığında çekilen ilk bölüm reytinglerinin yüksek çıkması tesadüfi olabilir mi?

BBC’nin formatı

‘Sadakatsiz’, BBC’nin ünlü dizilerinden ‘Doctor Foster’ın uyarlaması. Dizinin haklarını BBC’den alıp uyarlayan Güney Kore, Fransa ve Hindistan televizyonlarından bir kısmı ‘Doctor Foster’la kırdıkları reyting rekorlarına hâlâ ulaşamadı. BBC’den ‘Doctor Foster’ın haklarını alıp ‘Sadakatsiz’ adıyla çeken yapım şirketlerinden biri yabancı dizileri Türk izleyicisine göre uyarlayıp reyting başarısı yakalama konusunda rüştünü ispatlamış Med Yapım. Diğer şirket Mednova ise iki genç kadın Selen Sevigen ve Gülümsün Özkök’le Med Yapım ortaklığında yeni kurulan bir şirket.

Çekimleri Tekirdağ ve İstanbul’da süren dizinin orijinali 10 bölüm. ’Sadakatsiz’in ekran serüveni ‘Doctor Foster’ gibi kısa mı sürecek?

Öykünün önü açık

Kemal Hamamcıoğlu ile Dilara Pamuk’un senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği dizinin yapımcılarından Gülümsün Özkök ve Selen Sevigen’le konuştum. BBC’nin, ‘Umutsuz Ev Kadınları’ndan ‘Kadın’a birçok yabancı diziyi Türkiye’ye uyarladıktan sonra dünyaya satan Med Yapım’a duyduğu güven nedeniyle senaryoyu geliştirme konusunda ellerinin rahat olduğunu vurgulayan Sevigen, şunları söyledi: “Ana hikayeden sapmadan ‘Doctor Foster’ı Türk seyircisinin kodlarına göre nasıl senaryolaştıracağımızın planlarını yaptık. Dizimiz, seyirci ilgi gösterdiği, iyi reyting aldığı sürece devam eder. Öykü olarak ‘Sadakatsiz’in önü açık.” Gülümsün Özkök ise, “Çok yaşanan evrensel bir travmayı ekrana taşıdık. ‘Aldatma’nın ne kadar büyük bir travma olduğunu anlattık” dedi.

ERMENİSTAN FONU’NA KIM’DEN 1 MİLYON DOLAR

Kim Kardashian, yayınladığı video’yla dünyaya, Ermenistan Fonu’na 1 milyon dolar bağışladığını ilan etti. İtalya’nın Roma Kulübü, Ermenistan’a 117 koli erzak paketi gönderdiğini açıkladı.

Çünkü Roma’da forma giyenlerden biri Ermenistan Milli Takım futbolcusu Henrih Mhitaryan... Bu sembolik erzak yardımını da o organize etti. Televizyon yıldızı Kardashian ile futbolcu Mhitaryan’ın yaptıkları klasik bir diaspora faaliyeti. Hesapta Türklerle Azerbaycan Türkleri, ‘kardeş’, Azerbaycan’la Türkiye ‘iki kardeş ülke’... Kardashian ve Mhitaryan’ın, Ermenistan için yaptığını Azerbaycan için yapan oldu mu bizde?

MASKE TAKMADAN ASLA!





Başrol oynadığı aksiyon filmlerinde en havalı otomobilleri kullanırken izlediğimiz Tom Cruise, ‘Mission: Impossible 7’de şaşırttı. Rol arkadaşı Hayley Atwell’in kullandığı ve zor sığdıkları iki kapılı mini otomobilin içinde Cruise’un keyfi yerinde... Filmin Roma’daki çekimlerinden medyaya yansıyan fotoğraflarda dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Kasım 2021’de vizyona gireceği açıklanan filmin setinde herkesin yüzünde maske...

GÜNÜN SÖZÜ

“Rastlantı dünyanın en eski ilahi gücüdür, birine rastlamanız bazen bir ödüldür, bazen de bir ceza.” (Jean Baudrillard)