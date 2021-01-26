FARAH ZEYNEP’E NAMAZ TAVSİYESİ

Yıldız Tilbe, Aleyna Tilki ve İrem Derici’den sonra Twitter’da eğlenenler arasına ‘Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah da katıldı. Belli ki oyuncu yazarken eğleniyor, gelen yorumlar onu daha bir gaza getiriyor, o da her seferinde çıtayı yükseltiyor!

Oyuncu, pazar sabahı 07.45’te şöyle bir tweet attı:

“Günaydın 6 buçukta kalktım şoktayım bu kadar erken kalkınca napılır?”

127 bin takipçisinden o saatte ayakta olanlar ilginç tavsiyelerde bulundu genç yıldıza.

Oyuncu gibi işin eğlencesinde olanlar da vardı aralarında, ciddi önerilerde bulunanlar da. Takipçilerinin en çok önerdiği “Sabah namazı kıl”dı, ikinci sırada da “Tekrar yat, uyu” vardı. İşte oyuncuya sevenlerinin o saatte yapılacaklara dair tavsiyelerden birkaçı:

“Yoga.”

“Kahvaltı.”

“Tekrar uyumalı çünkü bugün pazar.”

“Kitap okunur.”

“Erkenci tayfa kulübümüze hoş geldin.”

“Yalnız tweet’i atana kadar bir saat 15 dakika geçmiş, o arada düşünmek için fazla uzun değil mi?”

“Biz genelde, hatta her gün 06.30’da kalkıp, işe gidiyoruz Türk halkı olarak.”

“Namaz kılabilirdin, dua edebilirdin, ama ben şimdi gördüm, geç oldu yani.”

“Hindistan cevizli kahve içebilirsin çok güzel oluyor.”

“Temizlik, malum alışmak zorundasınız yeni evinize.”

“Yürüyüş yapılabilir, ama sokağa çıkmak yasak.”

DERTSİZ BAŞINA DERT ARAYAN İREM DERİCİ

İrem Derici, Farah Zeynep Abdullah gibi 06.30’da kalkıp, 07.45’te tweet atıp, takipçilerinden yardım istemedi. Şarkıcı, sabaha karşı 05.16’da şu tweet’i attı:

“Dertsiz başıma dert almam lazım.”

Şarkıcı böyle yazar da 809 bin takipçisi durur mu? Onlar da başladı döktürmeye:

“O halde beni almalısın. Acayip dert olurum.”

“Derde derman olunur.”

“Kardeşlerimi göndereyim mi?”

“Doğal gaz faturamı göndereyim sana, en büyük derdi alırsın”

“Memur ol abla.”

“O zaman aşık olman gerekiyor bunun için.”

“Çok basit, bana sar yeter, ama çirkinim.”

“Ah ablam ne derdi lazım göndereyim bendekileri...”

“Beni evlatlık edin.”

“Evlen.”

“Sev birini o zaman bela neymiş bak.”

“Beni mi çağırdın?”

“Adres ver geleyim.”

İrem Derici gibi takipçileri de eğlenceli…

FEYZA AKTAN’IN SAVAŞI VE ÖZCAN DENİZ’İN YENİ DİZİSİ

Star TV, Özcan Deniz’le İrem Helvacıoğlu’nun başrollerini paylaştığı ‘Seni Çok Bekledim’i cuma akşamına koymak için iki dizisinin gününü değiştirdi.

Cuma yayınlanan ‘Akrep’ perşembe akşamına kaydırıldı. Perşembe yayınlanan ‘Sol Yanım’ artık çarşambaları seyircisiyle buluşacak.

Star TV, ‘Seni Çok Bekledim’e iyi reyting

alacağı yeri bulmak için iki dizisini riske atarken Özcan Deniz cephesinde olanlar ne?

Şarkıcı ve oyuncu, eski eşi Feyza Aktan’la arasındaki velayet davası yüzünden manşetlerde...

Aktan, Deniz ve ağabeyi hakkında iki ay uzaklaştırma çıkarttı. Özcan Deniz, oğlunu korumak için sustuğunu açıklarken Aktan, sosyal medyasında yayınladığı video’yla velayet davasıyla çocuğu elinden alınmaya çalışan her anne gibi hakkını aradığını söyledi.

Kuzey’in velayetinin kimde kalacağı yargının karar vereceği bir konu.

Ulusal eğlence kanallarındaki aşk, dram, entrika dizilerinin kaderini belirleyenlerse kadın izleyici...

Özcan Deniz’in bir kadın izleyici kitlesi var, ama ‘zamanlaması manidar’ bu haberler yeni bir dizi için risk.

İnsanlar bu tür haberleri okur, tık’lar, izler, ama iş dizi izlemeye gelince orada başka bileşenler devreye girer. Seyirci; ilginç bir hikaye, inandırıcı oyunculuklar görürse bir diziyi izler, en küçük şüphede gider.

Günlerdir bu haberleri okuyanlar cuma akşamı Özcan Deniz’i ‘Seni Çok Bekledim’deki Kadir olarak izler mi?

30 Ocak sabahı reytingler açıklandığında öğreneceğiz bunu...

GÜNÜN SÖZÜ

“Sevgili nasıl olmalı? Dayanılmaz olduğun zamanlarda bile sana dayanmalı.” (Mevlana)