FAZIL SAY’DAN TWITTER DERSİ

“Selam dostlar, yıllar sonra tekrar Twitter kullanmaya başlıyorum. Ekibimin kullandığı bu hesabı ‘ele geçirdim’. Beni bu mecrada takip etmek isteyen dostlar için naçizane bilgilendirmek istedim.”

Fazıl Say’ın kendi yönetmeye başlayınca Twitter hesabındaki değişim, sosyal medyasını başkalarına emanet eden ünlülere ders olmalı.

@fazilsaymusic hesabından düne kadar günde en fazla 1-2 tweet paylaşılıyor veya RT yapılıyordu. Onlar da Say’ın sanat etkinliklerinin duyurusuydu.

Fazıl Say, hesabını kendi yönetmeye başladığı ilk gün, 10’dan fazla tweet attı. Bu tweet’ler arasında onun sanatsal etkinliklerinin tanıtımları da vardı, sanatçının hangi diziyi izlediği de vardı, gece milli maçı izlerken içtiklerinin tadını alamayınca nasıl paniklediği de:

“İçtiklerimin tadını alamayınca dedim ben kesin korona oldum. 10-15 dakika panikledim. Ece’ye (eşi) bir şey demedim. Sonra gittim, şaşkınım, dut pekmezi yedim bir kaşık denemek için. Cayır cayır pekmez tadı… Ohh be...”

Fazıl Say’ın Twitter hesabını ekibi yönetmeye devam etse takipçileri, sanatçının bir insan olarak yaşadıklarını ve duygularını öğrenemeyecekti.

Kötü mü oldu?

Hayır.

Fazıl Say’ın Twitter hesabı düne kadar billboard’lar gibi sanatsal etkinlikleri duyuran ilan panosu gibiydi. Sanatçının attığı tweet’ler sayesinde o hesaba birden can, ruh ve renk geldi, takipçileri onun insani yönünü daha iyi tanımaya başladı.

HANİ EVLENECEKLERDİ?

Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan hakkında 2020 baharından bu yana tek kaynakları ‘kulislerde konuşulanlar’ ve ‘iddialar’ olan haberler neydi?

Mayıs 2020: Karantina günlerini birlikte geçiren Özcan Deniz ile Feyza Aktan yeniden evlilik kararı aldı. Hatta Özcan Deniz, oğlu Kuzey’in 30 Nisan’daki ikinci yaş gününde eski eşi Feyza Aktan’a evlenme teklif etti.

Kasım 2020: Özcan Deniz, oğlunun annesi Feyza Aktan ile gerilim yaşıyor. Deniz, Sarıyer’deki villasında oğluyla yaşayan eski eşine, “Evi boşalt” diye ihtarname çekti. Deniz, sonuç alamayınca gaspla suçladığı eski eşini savcılığa şikayet etti.

Allah Allah...

Hani ‘yeniden evlenecekler’di?

Altı ayda ne oldu da ‘ev’ yüzünden adliyelik oldular?

Ya düne kadar yazılanlar yalandı ya da Deniz’le Aktan’ın ilişkileri mevsimlere bağlı. Baharda yeşeren ilişkileri sonbaharda soluyor.

NE OLACAK BU HALİMİZ?

Ipsos’un 5-10 Kasım tarihleri arasında yaptığı koronavirüs anketi, her 100 kişiden 84’ünün tüm Türkiye’de veya bazı illerde sokağa çıkma yasağı istediğini ortaya koydu.

Vakalardaki artışı değerlendiren hükümet, önceki gün bir dizi yeni karar aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni yasakları yeterli bulmayanlar, sosyal medyada eleştiri yağdırdı.

Enteresan bir milletiz.

Hem virüsün önlenmesi için sert tedbirler istiyoruz, ama alınan kararlara uymuyoruz.

Sağlık Bakanı açıkladı.

Testi pozitif çıkan, ama semptomu olmadığı için karantinayı evde geçiren ve HES uygulamasıyla takip edilen her iki kişiden biri yasağı delip, dışarı çıktı.

Maskeler çene altında veya kolda, sosyal mesafe hak getire...

Yine Ipsos’un koronavirüse karşı aşı çıkınca insanların yaptırıp yaptırmayacağı konusunda geçtiğimiz ay yaptığı bir anket vardı.

O anket bize gösterdi ki Türkler’in yüzde 72’si aşıya karşı mesafeli.

Virüs bitsin istiyoruz, ama bunun için üzerimize düşenleri yapmıyoruz.

“Sokağa çıkma yasağı olmalı” diyenler eminim yasak başlasa, ona da itiraz eder.

GÜNÜN SÖZÜ

“Dost, acı söyleyen değil, acıyı tatlı söyleyebilendir.” (Mevlana)