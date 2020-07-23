GENÇ BİR KADIN KATLEDİLDİ, ONLAR NEYİN PEŞİNDE?

Pınar Gültekin 27 yaşında, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisiydi. Kalan iki dersini verip, Kurban Bayramı’nda Bitlis’e

ailesinin yanına gidecekti. Evli ve bir kız çocuğu babası bir cani, akşam yemeği bahanesiyle götürdüğü Muğla’daki çiftlik evinde Pınar’ı öldürdü. Evli olduğunu öğrenince ayrılan Pınar’ı dönmeye ikna edemediği için kıskançlık krizine girdiğini söyleyen zanlının, cinayete dair anlattıkları tüyler ürpertti. Çünkü cani, genç kadını önce dövdüğünü, sonra boğazını sıkarak öldürdüğünü, cesedi yakmaya çalıştığını, başaramayınca varile sokup, üstüne beton döktüğünü itiraf etti.

Cemal Metin Avcı’nın itirafları kadar, onu savunmak için açılan sosyal medya hesabından yapılan, “Cemalimiz evli ve bir kız çocuğu babasıdır. O kız kuyruk sallamasa hiçbir şey olmayacaktı. Cemal’i eşine söylemekle tehdit etti” gibi kan donduran paylaşımlar, toplumda infiale yol açtı.

Genç bir kadının hunharca katledilmesi yetmezmiş gibi, itibarsızlaştırılma çabasına sosyal medyadan insanlar tepki gösterdi.

Akalın’a tepki yağdı

Pınar Gültekin için tweet atanlardan biri de Demet Akalın’dı. Şarkıcı peş peşe iki tweet attı. 21 Temmuz 2020 saat 12.18’de “Boğ! Öldür! Yak! Üstüne beton dök!!! Allah belanızı versin ya!!!” diye tweet atan Akalın, 12.37’de bu kez şunu yazdı:

“O kdr iri ve uzun bi kızı nasıl sığdırdın varile. Beton dökmek ne ya.”

Akalın’ın sosyal medyasına baktığınızda kadına şiddet, çocuk istismarı ve hayvanlara kötü muamele gibi konularda ne denli duyarlı olduğu ortada. Ancak Türkiye’de yaşayan Koreli Chaby bile dayanamayıp çektiği video’larla Türkçe dersi verdiği şarkıcıya, attığı tweet yüzünden tepki gösterenler oldu. Çünkü, bir caninin genç bir kadını öldürmesini değil, o kadar iri ve uzun birini varile nasıl sığdırdığı ve üstüne niye beton döktüğünü merak eden sorunlu bir tweet bu... İnsanların işin bu yönüne dikkat çekip, tepki göstermesi doğal. Datça Belediyesi resmi Twitter hesabının Akalın’ın o tweet’ini alıntılayıp, “Tatil için bizi tercih etmemiş olmanızdan mutluluk duyuyoruz. Umarız hiç değişmez bu” yorumuyla paylaşması normal değil.

Belediyenin işi mi?

Datça Belediyesi’nin resmi Twitter hesabını yöneten, Akalın’a kızmış olabilir. O kişi bireysel hesabından düşüncesini dile getirebilir -ki birçok kurumda yasak bu- ama resmi hesabı babasının malı gibi kullanamaz.

Datça Belediyesi, Akalın’ın tatil yaptığı Bodrum veya Çeşme’den daha mı duyarlı ‘kadına şiddet’ konusunda?

Datça Belediyesi’nin Twitter hesabı, aynı gün Muğla’da sevgilisinin döverek genç yaşta hayattan kopardığı Pınar Gültekin ve Antalya’da oğlunun pompalı tüfekle katlettiği Seher Fak (50) için kınama veya taziye yayınlayıp, iki kadının acısını paylaştı mı?

Hayır...

Sadece Instgaram’da genel bir paylaşım yaptılar, o da öğleden sonra.

Bu ülkede herkesin ünlüleri eleştirme hakkı var, ama kamuya ait hesapların yok. Resmi hesaplar toplumsal meselelerde tarafını belli eden paylaşım yapabilir, ama hiçbir belediye bir yurttaşın tatil özgürlüğüne müdahil olamaz. Çünkü belediye gibi kamu kuruluşları; dini, dili, ırkı ve dünya görüşü ne olursa olsun herkese eşit hizmetle mükelleftir.

KORONAVİRÜSÜ YENDİ BAŞINA BUNLAR GELDİ

Türkiye’nin koronavirüsle tanıştığı günlerde bu hastalığa ilk yakalananlardan biri olan ve günlerce hastanede yatan ‘Çok Gezenti’ programının sunucusu Burak Akkul, birkaç gün önce şöyle bir tweet attı:

“Hastalığım sırasında verdiğim kiloları bir bir geri alıyor, aldığım takipçileri bir bir geri veriyorum.”

Merak edip sordum kaç kilo aldığını ve kaç takipçi kaybettiğini. Akkul’un yanıtı şu oldu:

“17 kilo vermiştim, 13’ünü aldım. Koronavirüsü yenip hastaneden çıktıktan sonra 2 bin takipçi kaybettim. Sağlık olsun dedik.”

GÜNÜN SÖZÜ

“İnsanlık çok ilerledi, artık gözükmüyor.” (Robin Sharma)