George Clooney: Bizim pandemimiz de ırkçılık

Siyahi Amerikalı George Floyd'un beyaz polis memuru Derek Chauvin tarafından boğularak öldürülmesinden sonra bir kez daha anladık ki ırkçılık, asırlardır nesilden nesile geçen genetik bir hastalık. Covid-19'un çıktığı yer Çin, bu hastalığın ana vatanı da Amerika Birleşik Devletleri...

Corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 100 bini geçmesini bile gölgede bırakan ırkçılık ve ırkçılık karşıtı gösterilerin yangın yerine çevirdiği ABD'deki bu hastalıkla ilgili en doğru tespiti George Clooney yaptı. Clooney, thedailybeast.com adlı haber sitesindeki "Amerika'nın en büyük salgını ırkçılık" başlıklı makalesinde özetle şunları yazdı: "George Floyd'un öldürüldüğünden kimsenin şüphesi yok. Dört polis memurunun elinde son nefesini vermesine tanıklık ettik. Başka kimsenin öldürülmemesini umuyor, bunun için dua ediyoruz. Ama aynı zamanda biliyoruz ki hemen hemen hiçbir şey değişmeyecek, Bir kez daha sokaklarımızda dışa vuran öfke ve hüsran, ilk günahımız kölelikten beri ülke olarak ne kadar az olgunlaştığımızın sadece bir hatırlatıcısı. Bu da bizim pandemimiz. Hepimizi enfekte ediyor ve 400 yıldır hâlâ aşıyı bulacağız."





AYCAN, SURVİVOR'DAN ELENİNCE YAZILANLAR

Pandemi sürecinde ekranların açık ara reyting rekortmeni 'Survivor 2020'den Ayçan Yanaç'ın elenmesinden sonra Twitter'da yapılan yorumlar ilginç... Komplo teorilerinden kehanetlere kadar her türlü yorum vardı yazılanlar arasında. Neler mi onlar? Dominik'teki futbol maçında rakibi Acun llıcalı'yı yaptığı faulle düşürmesinin Yanaç'ın sonunu getirdiğini iddia edenler... 'Ünlüler Takımı'nda 'Sarı papatya' adını taktıkları Yunus Emre varken Aycan'ın elenmesine inanamayanlar...

100 bin takipçili Yunus Emre'nin, 1 milyon takipçili Aycan'ı elemesinin şokunu yaşayanlar...

Eski milli futbolcu Aycan'ın elenmesini Galatasaray-Fenerbahçe rekabetine bağlayanlar bile vardı ve kehanetleri de şuydu: "Fatih Terim, Ardahan'a selam söyledi. Ardahan eleme potasında olmasına rağmen birinci oldu. Ali Koç, bu hafta selam söyledikten sonra yapılan ilk oylamada Ayçan adaya veda etti. FatihTerim'in kaybettiği, Koç'un kazandığı savaş yok."

ÇOCUKLARI BEKLEYEN TEHLİKE

Çocuk istismarının yapıldığı videolara karşı gösterilen toplumsal tepkinin ardından gözlerin çevrildiği YouTube'un 2019 raporu, sanal alemde miniklerin nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığının kanıtı... yayınladığı raporda, 2019'un son çeyreğinde dünya genelinde silinen video sayısı 5 milyon 887 bin 21. Araştırmaya göre, bu videolardan yüzde 15.8'i çocukların güvenliği nedeniyle silindi. Aynı dönemde Türkiye'den yüklenen ve silinen video sayısı ise 93 bin 575.

RUSLAR'IN AKLI TÜRKİYE'DE

Türkiye'ye en çok turistin geldiği ülke Rusya... 2019 yılında 7 milyon 17 bin 657 ziyaretçiyle yabancılar arasında birinci sırada olan Ruslar'ın pandemi sonrası tatil hayallerinde yine Türkiye var.

Rus Kommestant gazetesinde'Rus turistlerin ruhu Türkiye'de'başlıklı bir haber yer aldı. Spotunda "Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalara rağmen Rus turistler Türkiye'de tatil planları yapıyor"diye yazan haberin kaynağı da şu:

"Rus tatilcilerin Travelata turizm ajansının sitesinde bu ay yaptıkları tatil aramasında yüzde 43'lük payla Türkiye açık ara birinci, yüzde 28'le Rusya ikinci. Üçüncü sırada yüzde 8'leTayland var, bu ülkeyi yüzde 5 payla Tunus izliyor.

GÜNÜN SÖZÜ

'Bir adam gördüklerine, kadın ise duyduklarına aşık olur." (Woodrow Wyatt)