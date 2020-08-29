‘GOLDEN GLOBE’A İLK TÜRK BAŞKAN

2017 yılında Los Angeles’taki ‘Asya Film Festivali’nde tanıdığım etkinliği düzenleyenler arasındaki tek Türk olan Meral Melike Duran, gece, sosyal medyasında yaptığı bir paylaşımı yollayıp, altına da “Ali Abi, belki ilgilenirsin” diye not düştü.

2017’de Tuba Büyüküstün’ü ‘Asya Film Festivali’nde jüri üyesi yapan Duran’ın bana yolladığı paylaşımda yazılanlar şunlardı:

“Ali Sar’ın başarısını gururla ve içtenlikle tebrik ediyor ve alkışlıyorum.

Sar kim mi? Neden mi tebrik ediyorum? Sar, dünyanın en saygın organizasyonlarından ‘Altın Küre’nin yani Golden Globe’ların yeni Başkanı seçildi. Sar, 35 yıldır Altın Küre nezdinde çeşitli görevlerde bulunan İstanbul doğumlu bir vatandaşımız. Senelerdir emek veren, deneyimli bir sinema eleştirmeni ve gazetecidir.

Belki ismini duymadınız. Çünkü birilerinin arkadaşı ve dostu olarak gelmedi o mevkiye. Yıllarca çalışıp emek vererek, hakkıyla gelen biri o... O nedenle kendisini saygıyla alkışlıyorum. Başkan yardımcısı iken beraber çalıştık, heyecanla başkanlığı döneminde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tekrar tebrikler Ali Sar. Umarım benim kadar sevinen vatandaşlarımız olur, tabii ki haberi yapan gazeteci arkadaşlar da çıkar... Emek veren gazeteci arkadaşlar.”

Mesajı okuduktan sonra Golden Globe’un internet sitesine girdim. 14 Ağustos 2020 tarihinde siteye girilen manşet yazısında kocaman bir Ali Sar fotoğrafı ve özgeçmişi çıktı karşıma. Adaşımı ve meslektaşımı kutluyorum.

ŞEVKET ÇORUH’UN HAK ETTİĞİ KAVUK

Rasim Öztekin, dört yıl önce “Ustam” dediği Ferhan Şensoy’un kendisine verdiği geleneksel Türk Tiyatrosu’nun simgesi kavuğu, Çoruh’a devredeceğini açıkladı. Çoruh’un oyunculuktan kazandığı paranın tümünü Kadıköy’deki Baba Tiyatro’ya yatırdığını yazan ve burada bir oyun izleyen biri olarak Rasim Öztekin’in isabetli bir karar verdiği kanaatindeyim. O yüzden 20 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’ndeki devir teslim töreninde kavuğu devredecek Öztekin’le devir alacak Çoruh’u şimdiden tebrik ediyorum.

Geleneksel Türk tiyatrosunun simgesi kavuğu Çoruh’a layık görmeyenlerin sosyal medyada yazdıkları ‘cehalet’ ve ‘art niyet’ ürünü.

Çoruh’un sadece ‘Arka Sokaklar’ın oyuncusu sanan, onca emek para harcadığı ‘Baba Tiyatro’dan haberleri yok ama teslim alacağının İsmail Dümbüllü’nün kavuğu değil, ‘Pişekar takkesi’ olduğundan var!

Devredilen ‘Dümbüllü’nün kavuğu’ değil, ‘Pişekar takkesi’ veya Ali Poyrazoğlu’nun söylemiyle ‘Bez parçası’ olsa ne fark eder?

Kavuğun maddi bir değeri yok, önemli olan tiyatro ve tiyatrocuya verilen manevi değer.

Çoruh, “Yaşasın sanat, yaşasın tiyatro, yaşasın insan” diyerek ‘kavuk’u hak ettiğini gösterdi.

YONCA LODİ’NİN HAKLI HALİS KARATAŞ İSYANI

“Bir film seyrediyorsun. İçin sıcacık oluyor. Orada kurulan bağı, yaşanan aşkı, filmin kahramanlarını kalbine alıyorsun. Sonra o özel yere koyduğun adam gözünün önünde atı yumrukluyor. Her şey altüst, herkes kalbimizi kırıyor.

Tanıdık, tanımadık. Usandım.”

Bu satırları yazan, yarış atı ‘Bold Pilot’ ile jokeyi Halis Karataş’ın gerçek hikayesini anlatan ‘Bizim İçin Şampiyon’ filmini izleyen 2 milyon 568 bin 572 kişiden biri olan Yonca Lodi. Şarkıcı yazdıklarıyla, o filmi izleyip ağlayanların sesi oldu. Jokey Karataş’ın bindiği ata attığı o yumruklar, o filmi izleyenlerin yüreğine hançer gibi saplandı çünkü.

GÜNÜN SÖZÜ

“Güzellik hoşa gider, zekâ eğlendirir, duygusallık coşku verir. Oysa kişileri birbirine bağlayan iyiliktir.” (La R.)