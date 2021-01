‘GÖNÜL DAĞI’ NIN ‘BOZKIR’I NERESİ?

Google Türkiye’de en çok okunanlar arasında şöyle bir haber (!) vardı.

“TRT 1’de cumartesi akşamları yayınlanan ve üç kulvarda da reyting birincisi olan ‘Gönül Dağı’nın başrol oyuncusu Gülsim Ali, ‘Dilek ve Taner yakışmıyor’ eleştirilerinden ve bozkırdan sıkılmış, o yüzden de diziden ayrılma kararı vermiş.

Yapım şirketi, üç bölüm sonra diziden ayrılacak Gülsim Ali’nin yerine Berk Atan’ın partnerini oynayacak, ama Yozgat’taki çekimleri sorun etmeyecek oyuncu arayışına başlamış.”

Doğru mu bu haber?

Gülsim Ali’nin bu konudaki söylediklerine yer vermeden önce dizinin Eskişehir Sivrihisar’da çekildiğine dair birçok haber çıkmasına rağmen okumadıkları için bunu bile bilmeyen her ‘bozkır’ı Yozgat sananlar, Neşet Ertaş’la Yozgatlı Ahmet Hakan’ı hemşehri yazarsa hiç şaşırmam.

Her ‘bozkır’ı Yozgat sananlara göre ‘Bozkırın Tezenesi’ Neşet Ertaş da Kırşehirli değil Yozgatlı olmalı! Gelelim Gülsim Ali’nin bu konuda ne dediğine... Ali’ye yeni katıldığı Telegram’dan haberi mesaj atıp, sordum doğru mu diye? Verdiği yanıt şuydu: “Haber külliyen yalan. Çekimler de Yozgat’ta değil. Çok şükür çekimlerimiz sürüyor, her şey iyi gidiyor, bir sıkıntı yok.”

Şimdi onun vurguladığı gibi ‘külliyen yalan’ bu haberin

Google’da en çok okunan olması kimin ayıbı?

HAZER AMANİ, BİR YILDA ŞAİR Mİ OLDU?

Ünlü şef Hazer Amani, şarkıcı Sıla Gençoğlu’yla olan evliliği bittikten bir gün sonra koluna yaptırdığı manidar dövmeyi sosyal medyası aracılığıyla paylaştı kamuoyuna.

Ne yazıyor o dövmede?

“Baktım sana kızgın değilim, kırgın değilim, dargın değilim. Kısacası artık ben sana hiçbir şey değilim.”

Sosyal medyada bu sözlerin Cemal Süreya şiirinden alıntı olduğunu yazanlar oldu.

@malumatfurusorg, şiirlerinin derlendiği ‘Sevda Sözleri’nde olmayan bu mısraların 2013’ten sonra Süreya’ya ait hale geldiğini yazdı. Bu bilgi bir yana, gelelim asıl konuya.

Sıla’yla Hazer Amani 14 Ocak 2020’de evlenip,

18 Ocak 2021’de boşandı. Evlendiklerinde Türkiye Sıla’yı, Sezen Aksu’dan sonra pop müziğin yeni ozanı ve başarılı bir şarkıcı olarak biliyordu, Hazer Amani’yi de ünlü bir şef... Amani’nin manidar dövmesine bakınca, demek ki Sıla’yla birkaç yıl daha evli kalsaydı, sadece manidar sözler yazmaz, ünlü şef beste de yapmaya başlardı.

YUNUS EMRE’DEN ÇEVRİM İÇİ FESTİVAL

Kurulduğundan bu yana ağırlıklı olarak yurt dışında Türk kültürünü tanıtan ve tarihi değerlerimize sahip çıkan Yunus Emre Enstitüsü, bu kez Çevrim İçi Kısa Film Haftası düzenledi.

Londra, Berlin ve Washington DC Yunus Emre Enstitüleri tarafından düzenlenen “Cut Short, Live Long Çevrim İçi Kısa Film Haftası 25-30 Ocak 2021 arasında gerçekleşecek ve 13 ödüllü kısa film seyirciyle buluşacak.

İşte o filmler şunlar:

‘TOR’, ‘Lekesiz’, ‘Avarya’, ‘İkame’, ‘G.K.’, ‘Interstate 8’, ‘Dede’, ‘Teselli’, ‘Maradona’s Legs’, ‘Servis’, ‘Bir Nehir Kıyısında’, ‘Bitcoini Olan Rakun’, ‘Good Thank’, ‘You?’

‘TRUMP’IN ANILARINI YAYINCILAR BASMASIN’

Joe Biden’ın yemin edip göreve başladığı 20 Ocak’taki tören ve öncesinde yaşananlar her yönüyle ibretlik. Dünyaya demokrasi ihraç eden ülkenin geldiği nokta, ilahi adalet aslında! Başkanlıkla birlikte sosyal medya hesaplarını da kaybeden Donald Trump’a bu gidişle bazı ABD’liler, “Aldığın nefes ziyan. Sana su bile yok” diyecek.ABD’de Trump için şöyle de bir kampanya başladı. Roman yazarı Barry Lyga’nın hazırladığı ‘Hainlere Kitap Anlaşması Yok’ başlıklı metne şimdiye kadar 250’den fazla editör, yazar ve yayıncı imza koydu; istedikleri şu:Trump’ın başkanlık yaptığı döneme dair yazacaklarını hiçbir yayıncı kitap olarak basmasın.İşte yıllardır dünyaya örnek gösterilen ABD usulü demokrasi.

GÜNÜN SÖZÜ

“İnsan hatasını kabul ettiği ölçüde büyük, hatasından ders çıkardığı kadar akıllı ve hatasını düzelttiği ölçüde güçlüdür.” (John Maxwell)