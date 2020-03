Hadise’nin Sinan Akçıl şarkısı ‘Düm Tek Tek’le Eurovision’a katılmasının üzerinden 11 yıl geçti. Şarkıcıyla müzisyenin iş ve aşk ilişkileri biteli 10 yıl oldu.Bu sürede köprünün altından çok sular aktı, ikisinin hayatına başka insanlar, aşklar girdi. Akçıl, Burcu Kıratlı’yla evlendi, Hadise oyuncu Kaan Yıldırım’la beraber.Hal böyleyken Akçıl, konuk olduğu ‘2. Sayfa’da eski aşkı Hadise’yle ilgili soruları taca atmayıp, yanıtladı.Ancak şarkıcı, eski aşkı Hadise’yi korurken “İlişkimiz onun yüzünden bitti” dediği abla Hülya Açıkgöz’e acımadı:“Hülya Açıkgöz’ün kardeşine yaptığı kötülük.com. Zamanında söylediğim her şey bir bir çıkıyor. Hülya, kimseyle anlaşabilecek yapıda bir tip değil. Aileden birisinin menajerliğini yapmasını doğru bulmuyorum. Bir süre sonra karşılıklı sevginin yerine araya para girmeye başlıyor.”Aynı gün Instagram takipçilerimden biri DM’den bana şöyle bir mesaj attı:“Hadise’nin ablası hadise.com’u satışa çıkarmış. Mail yoluyla yazıştım, 40 bin euro istiyor. İstersen yazışmaları yollayabilirim.”Ben de yolla dedim, yolladı.Yazışmalara baktım, “30 bin euro’ya verirseniz alırım” teklifine “hadisecom forsale”den gelen yanıt şu:“35 bin euro’dan aşağı düşemeyiz.”Abla Açıkgöz bu iş için ne kadar para harcamış olabilir ki, 35 bin euro’dan aşağı kurtarmıyor onu?Menajeriyken Hadise adına aldığın alan adını, ona veya başkasına parayla satmak etik mi?Menajer-sanatçı ilişkisine yakışmayan aile değerlerine uymayan, “Fırsat elime geçmişken ne koparırsam kâr” kafasıyla ‘emanete ihanet’ bu...

KADINLAR GÜNÜ’NDE KONUŞULAN ŞARKI!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türkiye’nin konuştuğu şarkı ‘Sürtüğe Bak’ oldu.Rapçi Khontkar’ın ‘Dünya Kadınlar Günü’nde konuşulsun’ diye olsa gerek 7 Mart’ta YouTube’a yüklediği şarkıya ‘dislike’ yağdı. Bir günde 1.8 milyon kez izlenen, trendlerde bir numara olan ‘Sürtüğe Bak’, 47 bin ‘beğeni’ aldı. Sözleri ve kadını cinsel obje olarak aşağılayan görüntüleri yüzünden parçanın dislike (beğenmeme) sayısı 244 bin oldu.“Kadınlar insandır, biz insanoğlu” diyen Neşet Ertaş’tan sonra ‘Sürtüğe Bak’ diye şarkı yapmak ve bunu ‘Kadınlar Günü’ne denk getiren Khontkar...İkisi de şarkıcı, ama arada dünya kadar fark var.

UÇUŞ GÜVENLİĞİNİ UNUTAN YOLCULAR

İstanbul Sabiha Gökçen’den Anadolu Jet’le Nevşehir’e giderken şöyle bir olaya tanık oldum.Yerim ‘Acil çıkış’taydı. Burada oturanlar gerektiğinde yolcuların tahliyesi için acil çıkış kapılarını açmakla yükümlü olur. O yüzden de ‘Acil çıkış’ta oturanların kucaklarında, yanlarında, koltuklarının altında ve ayaklarının ucunda eşya olmasına izin verilmez.Koridorin diğer yanındaki ‘koridor’ boştu, orta koltuk ve pencere yanında genç bir çift oturuyordu.Erkek host, genç kadına boş koltuğa koyduğu kabanını bagaj kabinine koymasını söyledi ve gitti. Kabanını eline alan yolcu, kemerini çıkarıp yerinden kalkmak üzereyken vazgeçti. Partnerinin tavsiyesiyle olsa gerek kabanı kucağına yatırdı. Erkek host ardından gelen hostes, bir şey söylemeden gitti. Üçüncü hostes durumu fark edip yolcuya kabanını üstteki dolaba kaldırması gerektiğini söyledi. Yolcu, havalandırmadan gelecek soğuğa karşı üzerine giymek için kabanı yukarı koymadığını anlatınca kabin amiri, o zaman giymesini söyledi. Bunun üzerine yolcu kabanı giymedi, omzuna atmakla yetindi.Bu çok mu önemli?Evet...Çünkü havacılıkta her kural kanla yazılmıştır.Hava yolu şirketlerinin her yolcunun başına bir görevli dikecek hali yok. O yüzden her yolcu uçuş güvenliğini önemsemeli.

GÜNÜN SÖZÜ

“Yalan zeka işidir, dürüstlük ise cesaret. Eğer zekan yetmiyorsa yalan söylemeye; cesaretini kullanıp, dürüst olmayı dene.” (Victor Hugo)