Hadise’ler çoğalsın kadına şiddet bitsin

Altı aylık hamile olan ABD’li model ve oyuncu Gigi Hadid’in makyajsız görüntüsü sosyal medyada hakkında çirkin yorumlara sebep oldu. ABD’li yıldız, hakkındaki eleştiriler ve “Estetik yaptırdı” iddiaları karşısında, “Yüzüm yuvarlak olduğu için insanlar dolgu yaptırdığımı düşünüyor. Doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim” diyerek kendini savunmak zorunda kaldı.

Hadise, bir kadına bedeni üzerinden yapılan siber zorbalık karşısında, sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe tepki gösterdi:

“Hamile bir kadına yüzü yorgun diye neden diğer kadınlar alay edercesine yorum yapıyor, anlamıyorum? Sıkıldım bu gereksiz yorumlarınızdan ve hakaretlerinizden. Corona sürecinde yaşadıklarımız size iyilik adına hiçbir şey katmamış, yazık!”

Bu yüzden alkışlıyorum Hadise’yi.

Bir kadın yıldızın, kendisine değil, hemcinsi bir yıldıza yapılan siber zorbalık karşısında sesini yükseltmesi sıkça rastladığımız bir durum değil çünkü.

Ayrıca inancım o ki, ne zaman ki her kadın bir kadına yapılan bu tür saldırılar karşısında Hadise kadar duyarlı olur, o zaman bu ülkede “kadına şiddet” son bulur.

Müzik emekçileri için çifte bayram olacak

Koronavirüs salgını yüzünden çalışamayan, sosyal güvencesi ve geliri olmayan, devlet yardımlardan yararlanamayan müzik ve sahne emekçilerine çifte bayram yaşatacak hamle POPSAV’dan geldi.

Metin Özülkü (Başkan), Ferhat Göçer (Başkan Yardımcısı) ve üyeler Baha Boduroğlu, Güliz Ayla, Gökhan Türkmen, Hakan Eren, Ömür Gedik, Yonca Evcimik ve Zeliha Sunal’dan oluşan POPSAV’ın yeni yönetimi, “Bayramda evdekal müzikle kal” adlı konser serisi düzenledi.

24-25-26 Mayıs’ta 20.00-22.00 saatleri arasında NetD Müzik’in YouTube kanalında yayınlanacak konserlerin sponsorlarından alınan paralar pandemi yasaklarının mağdur ettiklerine dağıtılacak.

Kimler mi onlar?

Rodiler, ışıkçılar, tonmaisterler ve dansçılar olmak üzere müziğin isimsiz gizli kahramanları.

POPSAV yöneticilerinin Ferhat Göçer’in villasından sunacakları yardım konserine müzik dünyasından geniş katılım var.

Türkiye’nin yanı sıra dünyanın her yanından müzikseverlerin Youtube’dan izleyeceği POPSAV konserlerine 70’ten fazla ünlü, evlerinde çektikleri videolar ve şarkılarıyla renk katacak.

‘Ferman’ dinlemiyor!

Hepsi dağıldıktan sonra müzik yolculuğunu tek başına sürdüren ve başarılı olan Gülçin Ergül, ne zaman yeni bir şarkı ve klip yayınlasa, hep aynı şey geliyor başına.

Ergül, yeni projesini lanse etmeye kalktığı her seferinde medya mensupları ısrarla Hepsi’yi soruyor. Şarkıcının verdiği her yanıt, yeni işini gölgede bırakıyor.

Yine öyle oldu. Ergül, evde karantinada “Ferman” adlı bir şarkı çıkardı. Bu şarkının PR döneminde Gülçin Ergül’e yine “Hepsi” sorulunca, “Eren’le sosyal medya üzerinden takipleştik, husumetimizi sonlandırdık. Daha sonra Yasemin’le konuştuk” dedi.

Ergül, “Yardım amaçlı bir konser için birlikte sahne alır mısınız?” sorusuna karşılık, “Eğer faydalı bir etkinlik içinse olabilir” deyince olanlar oldu.

Grubu özleyenler sosyal medyada işi, “Hepsi yeniden bir arada. Konserler yakında” diye köpürtünce şarkıcı, şu açıklamayı yaptı:

“Barış sağladık ama müzik yapmak üzere vs. bir araya gelmedik. Bu konuda kendi aramızda konuşmadık bile. Sürekli bir iletişim akışımız yok. Olayların geldiği boyuta şaşırıyorum.”

RAMAZAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN

GÜNÜN SÖZÜ

“Eğer bu hayatta illa kıymet bilmek gerekiyorsa, sadece kendi kıymetini bil.” (Bob Marley)