HADİSE’NİN VÜCUT DİLİ ‘AŞIĞIM’ DİYOR

"Tabii ki biri olacak hayatımda, ama evet, aşığım arkadaşlar. Birisi var hayatımda hiç demedim. Demeyeceğim de. Hiç olmayacak bu. Çünkü öyle bir insan değilim. Instagram’da sevgilimi asla takip etmeyeceğim. Asla resim koymayacağım. Ben o insan değilim. Olanlara da saygım sonsuz. Onu da söyleyeyim.”

Yeni bir aşka yelken açsa da bunu özelinde yaşayıp, kamuoyu ile paylaşmayacağını kameralar karşısında açıklayan ünlü kim mi? Hadise... Şarkıcı bu sözleri söylediği dokuz ay önce Kaan Yıldırım yoktu hayatında, ama şimdi var...

Kaan Yıldırım aşkı Hadise’nin ayaklarını öylesine yerden kesmiş olacak ki, şarkıcı bu konuda söylediklerini unuttu ve “Asla yapmam” dediklerini yaptı.

Bu poza iyi bakın

El ele tutuşup başını yasladığı Yıldırım’la fotoğrafını Instagram’ında paylaştı. Hadise, nazar boncuğu koyduğu fotoğrafın altına şunları yazdı: “Yanımda... Sağımda, solumda, ufkumda.Yanında... Yazında, kışında, tüm baharlarında.”

Ne Aşkım Kapışmak gibi ‘vücut dili uzmanı’yım, ne de Mehmet Coşkundeniz gibi ‘aşk doktoru’!

Hadise’nin sevgilisi Kaan Yıldırım’a aşkını ilan ettiği fotoğrafını yorumlamak için de ‘uzman’ olmaya gerek yok. Çünkü Hadise’nin vücut dili bas bas bağırıyor “Kaan Yıldırım’a sırılsıklam aşığım” diye...

Tecrübelerime dayanarak söylüyorum; böyle bir şeydir aşk... Ayaklarınızı yerden keser, gözünüz aşkınızdan başkasını görmez, “Asla yapmam” dediğiniz her şeyi yaptırır size aşk...

NOT: Hadise de çoğu ünlü gibi sevgilisiyle ilk fotoğrafını Instagram’da kalıcı post olarak değil, ömrü 24 saat olan ‘story’de (hikaye) paylaştı.

‘BİR MİLLET, İKİ DEVLET’İN TARİHİ DAYANIŞMA FİLMİ

İki kardeş devlet Türkiye ile Azerbaycan’ın tarihe damga vuran dayanışmasını anlatacak ‘Altın Tren’ filmi için geri sayım başladı. Senaryosunu Ali Kobanbay’ın yazdığı ‘Altın Tren’, Kurtuluş Savaşı’nın tüm şiddetiyle sürdüğü, Türk ordusunun kaynaklarının tükenmeye yüz tuttuğu bir dönemde, Azerbaycan ile yapılan iş birliği ve yardımlaşma hikayesini beyaz perdeye aktaracak. Film, ‘iki devlet, tek millet’ olan Türkiye ve Azerbaycan’ın yüzyıl önce ülke olma yolunda işgal güçlerine karşı omuz omuza verdiği büyük mücadeleyi anlatacak.

Mustafa Kemal Atatürk, Neriman Nerimanov ve Kazım Karabekir’in liderliğinde oluşturulan stratejiyle bir araya getirilen özel bir ekip, yol boyunca İngiliz ve Rus ajanların sinsi oyunları, Ermeni çetelerinin saldırıları, pusular ve soğukla savaşıp, Azerbaycan yardımını Ankara’ya ulaştırmaya çalışacak.

Çekimleri 2021’in mart ayında başlayacak ‘Altın Tren’in yapımcısı Skala Film, Türkiye-Azerbaycan ortaklığındaki proje için oyuncu seçimine başladıklarını duyurdu. Yapımın, 2022’nin nisan ayında vizyona girmesi planlanıyor.

LEONARDO DICAPRIO’YA ‘AMAZON’A GEL’ ÇAĞRISI

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile çevreci aktör Leonardo DiCaprio arasında Amazon ormanlarındaki yangın üzerine başlayan kavga yeniden alevlendi. Geçtiğimiz yıl Bolsonaro’nun Amazon yangınlarını finanse etmekle suçladığı DiCaprio, bu iddiayı yalanlayıp, kurucusu olduğu Earth Alliance derneği aracılığıyla Amazon ormanlarının korunması için 5 milyon dolar bağışlayacağını açıklamıştı.

DiCaprio’yu itibarsızlaştırma yarışına bu kez Amazon Ulusal Konseyi’ne başkanlık eden Brezilya Başkan Yardımcısı Hamilton Mourau katıldı. Emekli general Mourao, aktöre meydan okurcasına şu çağrıyı yaptı: “En son eleştirmenimiz, aktör Leonardo DiCaprio’yu ormanda sekiz saatlik bir yürüyüş için benimle Sao Gabriel da Cachoeira’ya (Kuzey Brezilya’da) gelmeye davet ediyorum. Bu devasa bölgede işlerin nasıl yürüdüğünü daha iyi anlayacaktır.”

GÜNÜN SÖZÜ

“Bir kadının kaderi, sevdiği adamın ihanetiyle sevmediği adamın sadakati arasında çizilir.” (Tolstoy)