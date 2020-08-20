HALİT ERGENÇ’E SAMİMİYET TESTİ

Uçankuş TV muhabiri Barış Ağıl, Maslak’ta gördüğü Halit Ergenç’e önce yaz tatilinin nasıl geçtiğini, ardından başrolünü oynadığı ‘Babil’in çekimlerinin ne zaman başlayacağını sordu.

Muhabir, “Ozan Bey’in (Güven) diziden ayrılması söz konusu” deyince Ergenç, şunları söyledi: “O, Ozan’ın takdiridir. Ben Ozan’ı çok severim. Çok uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki. Böyle bir olay geldi başına. Ben buradan -yani adalet neyse yerini bulacak ama- alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Çünkü öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım hayatım boyunca. Mutlaka orada bir şey olmuştur. Bunu da adalet çözecektir, bir yere varacaktır o. Herkesin hakkında hayırlısı.”

Büyük tepki çekti

Deniz Bulutsuz’un şikayeti üzerine savcılığın hakkında, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve yaralama” suçlarından 3 yıl 8 aydan 13.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlediği Ozan Güven’e Halit Ergenç’in verdiği bu açık destek, büyük tepki çekti. Tepkiler Twitter’da Trend Topic (TT) olacak kadar çoğalınca, oyuncu bu kez sosyal medyasından şu açıklamayı yaptı: “Yargı süreci devam eden ve beni üzen bir konuyla ilgili, sadece temenni niyetiyle yaptığım açıklama, kendimi doğru ifade edemememden dolayı maksadını çok aştı. Bundan dolayı çok üzgünüm.

Şiddetin hiçbir türünün yanında olmam mümkün değil. Bilhassa son derece hassas olduğum kadına şiddet konusunda mağdur olmuş ve bu konuda mücadele eden herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı anlıyorum, hak veriyorum ve özür diliyorum.”

Bu özür yetmez

Kamuoyunun gösterdiği tepki üzerine bile olsa Ergenç’in özür dilemesi iyi bir adım, ama yeterli değil. Neden mi? İşte nedenleri: Uçankuş TV’nin sorusu Ozan Güven’in sevgilisini darp edip-etmediği değil, ‘Babil’den ayrılması olduğu halde Ergenç ne yaptı? Deniz Bulutsuz’un yüzündeki ve kolundaki darp izlerini, gece yarısı sokakta ayakları çıplak kaçtığına dair görüntüleri yok saydı. Güven’in o geceye dair evindeki güvenlik kameraları görüntülerini sildiğini unuttu.

“Yargıya intikal etmiş bir konuda yorum yapmam doğru olmaz” demeyip Ozan Güven’e kefil oldu, arkadaşının bu işten alnının akıyla çıkacağını söyledi.

Özde mi, sözde mi?

Tepki çeken o sözleri sarf edenle, ardından özür açıklamasını yapan aynı Halit Ergenç... Ergenç’in söyledikleri, ‘kendini doğru ifade edemeyip, maksadını aşan sözler’ mi, yoksa içindeki ‘maço erkeğin sesi’ mi? Söyledikleriyle yazdıkları örtüşmediğine göre Ergenç’in bilhassa ‘kadına şiddet’ konusunda nerede durduğunu samimi bir şekilde göstermek istiyorsa yapacağı şey belli: Ergenç, Ozan Güven’i aklarken haksızlık ettiği Deniz Bulutsuz’dan açıkça özür dilemeli ve “Şiddete başvuran değil arkadaşım, kardeşim de olsa yargı karşısında hesabını vermeli, gerekirse cezasını çekmeli” demeli.

CÜNEYT ARKIN’A SAYGI DURUŞU





‘Kara Murat’, ‘Malkoçoğlu’, ‘Osmanlı Kartalı’ gibi Türk kahramanlarını oynadığı filmlerle sinemaseverlerin gönlünde taht kuran 82 yaşındaki Cüneyt Arkın, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunu anlatan dönem dizisi ‘Kuruluş Osman’ın kadrosuna katıldı. Arkın’a saygı duruşudur bu. O yüzden kutluyorum yapımcı Mehmet Bozdağ’ı... Burak Özçivit’in ‘Osman Bey’i oynadığı dizinin ikinci sezonunda Arkın, ‘Aksakalılar’ın lideri’ olarak kamera karşısına geçecek.

BU ESPRİ DEĞİL, SAYGISIZLIK!

Adını verip, reklamını yapmak istemediğim bir spor haber sitesinin Twitter’dan yaptığı paylaşıma bakar mısınız? “Popun kraliçesi Madonna, bu akşam Şampiyonlar Ligi Yarı Finali’nde karşı karşıya gelen PSG ve RB Leipzig’in toplamından daha yaşlı.” Espri mi bu şimdi? Bitmediniz gitti!

GÜNÜN SÖZÜ

“İnsanın iyisi, talihin kötüsünde belli olur.”

(William Shakespeare)