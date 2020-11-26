HALUK BİLGİNER VE KIZ KULESİ’NE TEPKİ!

Kız Kulesi, İstanbul’un simge tarihi yapılarından biri mi?

Evet...

İngiltere’de tiyatro eğitimi alan ve birçok yabancı filmde oynayan Haluk Bilginer, Türkiye’de İngilizce’yi en iyi bilen aktörlerden biri mi?

Evet...‘Şahsiyet’ dizisindeki rolüyle geçtiğimiz yıl ‘Uluslararası Emmy’den ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü alan Bilginer, bu yıl aynı ödüle layık görülen oyuncuyu Kız Kulesi’nin önünden anons etti. Bilginer’in Üsküdar’daki Kız Kulesi’nin önünden anons yapmasına bile itiraz edenler oldu.

Neymiş?

“Ayasofya varken Kız Kulesi de ne?” Bilginer’in İngilizce’sine bile laf edenler vardı. Bu yorumları yazanlar, İstanbul’a Kız Kulesi’nden daha önemli bir tarihi eser mi kazandırdı? Olsa görürdü dünya...

Bilginer’in aksanına laf edenlerde ‘perfect’ İngilizce olsa, sosyal medyada Türkçe yorum yazamayacak kadar meşgul olurlardı herhalde.

Bir kere de iyi şeyleri takdir etmeyi öğrenin ya da siz daha iyisini yapın. İkisini de yapamıyorsanız sesinizi çıkarmadan susun da rezil olmayın.

ÜÇ KADINDAN BİRİ ŞİDDET MAĞDURU

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Ghada Fathi Waly’nin ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde açıkladığı rapor, erkekler için utanç vesikası! Çünkü rapor, dünya genelinde üç kadından birinin, eşleri ya da aile bireylerinden şiddet gördüğünü gözler önüne serdi.

Rapora göre, dünya genelinde Covid-19’la mücadele kapsamında hayata geçirilen önlemler, şiddete maruz kalan kadınların durumunu daha da zorlaştırdı.

Rapora göre bunun sebebi şu:

“Covid-19 krizi, durumu daha da kötüleştiriyor. Çünkü çok sayıda ülkede uygulanan karantina, kadınlara yönelik şiddet riskini artırırken, mağdurların polis ve mahkeme gibi temel unsurlara erişimini de kısıtlıyor.”

‘Kadına Şiddet’ konusunda Türkiye’nin karnesi ne?

Bu sene 20 Kasım 2020’ye kadar Türkiye’de 234 kadın öldürüldü.

2018’de 440, 2019’da ise 474 kadın erkek şiddetinin kurbanıydı.

Son iki yılla mukayese edildiğinde 2020’de öldürülen kadın sayısındaki yarı yarıya azalma, yeterli olmasa da kayda değer bir gelişme...

MERVE BOLUĞUR’A GÖRE HAÇ!

Yasağa inat maske takmamasıyla ünlü yıldızımız Merve Boluğur’a, takipçisinin sosyal medyadan yönelttiği soru şu: “Dini inancını merak ediyorum? Sakın yanlış anlama. Haç kolyen var bazı fotoğraflarda.”

Boluğur’un bu soruya yanıtı, “Hacı sembolik olarak seviyorum. O da Allah’ın bir dini ayrıca. Ayrımcı değilim. Müslümanım” oldu. Boluğur’un Hıristiyanlık hatırlatması bile yapmadan “O da Allah’ın bir dini” yazması bana tuhaf geldi.

O ÇOCUK BÜYÜYÜNCE ÖĞRETMEN OLDU MU?

TRT Arşiv’in Öğretmenler Günü’nde Twitter’da paylaştığı 1978 yılından siyah-beyaz video’da bir çocuk, sözleri ezberletilmişçesine döktürüyor:

“Dedem, milyoner yapacağını söylüyor. Annem mühendis olmamı istiyor. Babam, ‘Ekmeğini kendin kazanmalısın’ diyor. Büyükbabam ‘doktor’, büyükannem ‘mimar’, amcam ‘mühendis’, halam ‘sanatçı’, arkadaşım Ali ‘şekerci’, Aygül ise ‘kuruyemişçi’ olmamı istiyor, ama ben hepsine ‘Hayır’ diyorum.”

“Sen ne olmak istiyorsun?” sorusuna, “Öğretmen” yanıtı veren çocuk, sebebini ise şöyle açıklıyor:

“Çünkü öğretmen olunca ödevini yapmayı unutanlara, resmini annesine yaptıranlara, en önemlisi sabahları uyanamayıp okula geç kalanlara hiç ama hiç kızmayacağım. Sonra öğrencilere eşit davranacağım. Öyle bir kişiye 5 pekiyi diğerlerine zayıf vermeyeceğim. Herkese 5 pekiyi, 5 pekiyi, 5 pekiyi... Biri gülerken diğeri ağlamasın. Bırakın herkes sevinsin. Ama bizim öğretmenimiz böyle yapmıyor.”

O video’yu izleyen herkes gibi ben de o çocuğun büyüyünce ne olduğunu merak ediyorum...

GÜNÜN SÖZÜ

“Şu uyku insanın sevgilisi gibi bir şey, gelmeyince sinirlendiriyor.” (Sait Faik Abasıyanık)