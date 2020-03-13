Pazartesi akşamüzeri, bugün vizyona girmesi planlanan ‘Müstakbel Damat’ın oyuncuları İlker Ayrık, Hande Soral ve Ayça Erduran’la söyleşi yapıp, salı sabahı Muğla’ya gittim.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece yarısı, Türkiye’de ilk koronavirüslü hasta olduğunu açıklamasa bugün Alice’de üç oyuncuyla yaptığım sohbet olacaktı.

Felaket tellallarının, “Bizde de var ama gizliyorlar” diye diye çağırdığı koronavirüs sonunda ülkemize gelince, gündemi altüst etti.

Pervasız Yapım, çarşamba sabahı, akşama yapılacak galayı iptal ettiğini, akşam üzeri de yapımın vizyon tarihini ertelediğini duyurdu.

Hal böyle olunca ben, üç oyuncuyla söyleşinin üzerine bir bardak soğuk su içtim. Çünkü film gündemden çıktı.

Kolonya bile yok

Çarşamba gece Milas-Bodrum Havalimanı’ndan Sabiha Gökçen’e uçuşum vardı. Sağlık Bakanı’nın yaptığı açıklamadan sonra Muğla’da maske peşine düştüm. Değil maske, kolonya bile kalmamış meğer şehirde!Medikalcinin biri, taktığı iki katlı en ince maskeyi gösterip, “Valla elimizde sadece bundan kaldı. Bir pakette

50 tane var, paketi 85 TL” dedi.

Birkaç metre ileridekine gittim. Filtreli maskenin tekini 50 TL alıp, çıktım.

Uçak saatini beklerken internette haberlere bir göz atayım dedim. Pazartesi el sıkışıp, sohbet ettiğim, yan yana fotoğraf çektirdiğim Hande Soral hakkındaki haberi okuyunca, tadım kaçtı.

İşin aslı ne çıktı?

“Nişantaşı’nda bir kliniğin önünde görüntülenen Soral’ın koronavirüsten karantinada olduğu öğrenildi. Koronavirüsle ilgili konuşan Soral, gözetim altında olduğunu belirterek, ‘O konuda önlem aldım. Doktorumla sürekligörüşüyorum’ dedi.”

Oyuncu mu meramını anlatamadı, muhabirler mi olayı ‘koronavirüs’e bağladı?

İşin aslını öğrenmek için Soral’ı aradım şunları söyledi:

“Doktordan çıkışta karşılaştığım magazinciler, ‘Korona mı oldunuz?’ diye sordu. Yok canım, ağzınızı hayra açın. Doktorum ‘üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi koydu ve bir ilaç verdi’ dedim. Hepsi bu.”

MEHTAP BAYRİ’NİN ZEYTİNLİĞİ

TRT 1’de yayınlanan ‘Kalk Gidelim’in oyuncusu Mehtap Bayri, dizinin çekildiği Muğla Yeşilyurt’ta 10 dönüm tarla alıp, çiftçiliğe başladı. ‘Kalk Gidelim Hatıra Ormanı’na fidan dikimi için Muğla’ya gittiğimde oyuncu, 2018’de aldığı tarlada yaptıklarını ballandıra ballandıra anlattı:

“İlk hasat ettiğim zeytinlerden zeytinyağının süzülmesini, ürüne dönüşmesini beklemek inanılmaz heyecanlıydı. Büyülendim. ‘Bu yetmez’ dedim. Arazideki bütün ağaçların bakımını yaptım. Setler oluşturduk, budamalar yaptık, su yollarını açtık. Toprak emek istiyor, karşılığında nimet veriyor. İlk yıl 150’ye yakın fidan, 21 tane ata zeytin diktim, hepsi tuttu.

Muğla Ziraat Odası’na kaydoldum, resmi bir çiftçiyim.

Doğal olana ilgim, çocukluğumdan. Toprağı tanıdığımı ve aslında ne çok sevdiğimi fark ettim. Şifalı bitkilere, tıbbi aromatik yağlara hep ilgim vardı. Zeytin yapraklarından çaylar yaptım. Tarlamdaki kekikleri topladım. İlk hasadım olan zeytinyağı ile kekiği kantaron yağı yaptım. Aileme ve arkadaşlarıma kendi organik ürünlerinden gönderiyorum. Bu sene cemreleri takip ettim. Defneler diktim, ada çayı, dağ kekiği ve nergisler ektim. Bir kısım alanda tamamen tıbbi aromatik bitkilerin ekimini yapıyorum. ‘Girişimci Çiftçi Destek Ödülü’m bile var.”

GÜNÜN SÖZÜ

“Seni övdükleri sürece, kendi yolunda gittiğini sanma sakın; başkasının yolundan gidiyorsun.” (Friedrich Nietzsche)