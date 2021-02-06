Hüner Coşkuner’in ölüm haberini aldıktan sonra başsağlığı dilemek, hastalığı ve sonrasında yaşadıklarına dair sağlıklı bilgiler almak için üç kişiyi aradım. Şarkıcı her albüm çıkardığında onunla gazeteye ziyaretime gelen müzik yapımcısı Muhteşem Candan, “Hatırlıyor musun, her albüm çıkardığında ilk sana gelirdik gazeteye. Hem senin uğuruna inanır hem de söylediklerine değer verirdi Hüner” dedi.

Başarılı bir şarkıcı olmanın ötesinde Hüner Coşkuner, şov dünyasında ender rastlanan ‘insan gibi insan’ lardandı.

Yeni albüm çıkardıkça gündem yaratmak için meslektaşlarıyla söz düellosuna girenlerin, aşklarıyla sansasyon yaratıp daha çok ekstra kapmaya çalışanların cirit attığı bir dünyada bunlardan uzak kalmayı başaran ender ünlülerden biriydi. Tek derdi müzikti, sevenlerini yeni şarkılarla buluşturmaktı. Alaylı bir şarkıcıydı, ama sanat müziği eserlerine getirdiği yorumla ‘Hüner Coşkuner tarzı’nı yaratmayı başardı.

Hastalığını gizledi

Şarkıcı, kanserle savaştığı dönemde bile müzikten kopmadı.

Amacı yaptığı yeni şarkıları maxi single olarak piyasaya çıkarmaktı, ama ömrü yetmedi.

Şarkıcı, 93 yaşındaki annesi öğrenip üzülmesin diye hastalığını herkesten gizledi. O yüzden hastaneye yatışlarında Hüner Coşkuner’i değil, gerçek ismi olan Muzaffer Yavaş’ı kullandı.

Aradığım ikinci kişi, kendi deyimiyle “Kan bağı olmayan kardeşi” Gül Erda’ydı.

Telefonda konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Erda, 33 yıllık arkadaşının ardından şunları söyledi:

“En son 31 Ocak’ta aradı beni. ‘Ciğerlerim su toplamış, onu alacakları için yoğun bakıma gireceğim için telefonum kapalı olacak’ dedi. Ablası 40 yaşında, Hüner ise 58’inde kansere yenildi. Çok erken gitti.”

Kanserden ölen abla

Şarkıcının Deniz ve Sema adında iki ablası, bir de ikizi var Saliha... Coşkuner’in yaşayan en büyük ablası Deniz Hanım’ı arayıp, başsağlığı diledim ve bu vesileyle şarkıcının son vasiyetini öğrendim.

Coşkuner’in, çok sevdiği en büyük ablası Emine Coşkunsu, 30 yıl önce 40 yaşında kanserden öldü. Şarkıcının kanser tedavisi gördüğü günlerde ailesine vasiyeti, “Beni ablamın kucağına teslim edin” olduğu için sanatçı, 8 Şubat Pazartesi günü Şakirin Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanında ablasının mezarına defnedilecek.

Hüner Coşkuner’e bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanın Cennet olsun sevgili Hüner...

‘ADAM OLACAK ÇOCUK’U YUSUF GÜNEY Mİ YAPACAK?

Şarkıcı Yusuf Güney, ikidir Barış Manço’yla özdeşleşen ‘Adam Olacak Çocuk’ programını yeniden ekranlara kazandıracağını açıkladı.

31.10.2020’de Zorlu AVM’nin önünde, “Büyük usta Barış Manço, o yıllarda öyle bir iş yaptı ki hâlâ konuşuluyor. Barış Manço’nun bıraktığı bayrağı devralıp gururla ve başarıyla taşımak istiyorum” diyen şarkıcı 04.02.2021’de aynı yerde aynı açıklamayı yaptı.

Manço’yu sevenler, belli bir kesimin hafızasında sanatçıyla özdeşleşen ‘Adam Olacak Çocuk’ programını Güney’in yapacak olmasına tepki gösterdi.

Aynı gün Doğukan Manço, Twitter’da şöyle bir açıklama yaptı:

“Özelden çok sordunuz. ‘Adam Olacak Çocuk’ programı bir nesil yetiştiren değerli bir öğretiydi. Yıllardır birçok sunucu ve programcı yapmaya niyetlense de, hali hazırda hak sahibi olarak bayrağı ailece biz yürütüyoruz. Bizim onay verdiğimiz herhangi bir dış yapım yoktur.”

Varislerinin izni yoksa Yusuf Güney, Barış Manço’nun ‘Adam Olacak Çocuk’ programını nasıl yapacak?

GÜNÜN SÖZÜ

“Güzel konuşmak, ince düşünmek, halden anlamak, sevmek, düşeni kaldırmak, ağlayanı güldürmek, sarılmak hepsi bedava biliyor musunuz?” (Farid Farjad)