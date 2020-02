‘İKİ GÖZÜM AHMET’ İÇİN FİLMLİK İKİ KARAR

'İki Gözüm Ahmet' filmiyle ilgili Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya ısrarla, “Filmini çekmek için bizden izin istemediler. Bize rağmen çekilecek bir Ahmet Kaya filmine izin vermeyeceğiz” dedi. Filmin 7 Şubat’ta vizyona gireceği belli olunca, Kaya’nın varisleri Gülten Kaya, Çiğdem Öztürk ve Turaç Melis Kaya 21 Ocak 2020’de yargıya başvurdu. Ancak İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi 27 Ocak 2020’de şu gerekçeyle ‘ihtiyati tedbir’ talebini reddetti:

“…Yukarıda yazılı madde (6100 HMK 389/1) hükmü uyarınca ihtiyati tedbir kararı verilebilmesi için tedbir konulması talep edilen mal ya da hakkın dava konusu olması gerekir. Ancak nihai hükümle ve yargılama sonucu hüküm altına alınabilecek amaca tedbir yoluyla ve ara kararla ulaşılamaz. (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi 2019/1298 karar ve sayılı ilam.)”

Aynı mahkeme ve yargıç, üç gün sonra yani 31 Ocak 2020’de şu gerekçeyle, ‘İki Gözüm Ahmet’in sinema, internet veya televizyonlarda yayınlanmasını durdurdu:

“6100 sayılı HMK.nın 389/1 maddesi ‘mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zarar doğacağından endişe edilmesi hallerinde uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir’ şeklindedir.”

X Yapım, ‘ihtiyati tedbir’ kararına itiraz etti. Mahkeme, ‘İki Gözüm Ahmet’in ilk duruşmasını, filmin vizyon tarihi olan 7 Şubat’a koydu.

MODERATÖRÜ İSYAN ETTİREN KONUKLAR

Haber kanallarındaki tartışma programlarının geldiği noktayı, ‘Gece Görüşü’nü hazırlayıp, sunan Hande Fırat’ın isyanı öylesine güzel özetledi ki, başka söze gerek kalmadı.

Programın konuklarından Necdet Saraç’la Metin Özkan ve Fatih Atalay ile Ömer Lütfü Avşar’ın birbirlerine hakaret etmesi üzerine Fırat şunları söyledi:

“Arkadaşlar, gerçekten inanamıyorum size... Bağırmayın Allah aşkına ya! Sağlıklı insanı buradan deli çıkarırsınız. İlk kez hani konuklar terk ediyorlar ya, bir bakacaksınız moderatör kalkıp çıkmış. Bizi çoluk çocuk, hanımefendiler, beyefendiler izliyor. Rica ediyorum. Kötü sözler için sizler adına ben özür diliyorum.”

OYUNCULUK KOÇUNDAN ‘AKTÖRÜN GÜCÜ’ KİTABI

Kalust Şalcıoğlu’nu, oyunculuk eğitmeni Ivana Chubbuck’ın ‘The Power of the Actor: The Chubbuck Technique’/’Aktörün Gücü’ kitabı ve önünde YouTube kanalında başrolünü Halle Berry’nin oynadığı ‘Kesişen Yollar’ sinema filminin final sahnesiyle çalışırken buldum.

Charlize Theron, Halle Berry, Brad Pitt, Sylvester Stallone, Jim Carrey, Gerard Butler, Mag Ryan, Jessica Alba, Eva Mendes, Liv Tyler ve Sharon Stone gibi birçok Hollywood yıldızının oyuncu koçluğunu da yapan Chubbuck, ABD’nin en iyi oyuncu koçu olarak anılıyor.

‘Aktörün Gücü’ Chubbuck’ın web sitesinde, dünyanın çeşitli dillerine çevrilmiş olarak satılıyor. Şalcıoğlu’na kitabını okuması ve sosyal medyada tanıtması için ABD’den kargolayarak hediye eden Chubbuck’ın bu eseri, “Sizi senaryodan çekip, yaşayan, nefes alan, hareketli bir karaktere dönüştürecek 12 adımlık oyunculuk tekniği” mottosuyla aktörlere senaryolardaki karakterlere girişleri için kapı açıyor. Şalcıoğlu, ‘Kesişen Yollar’ın final sahnesi için şunu anlattı:

“Film boyunca Chubbuck ile çalışan Berry’nin bir dakika bile sürmeyen final sahnesi için yaptığı çalışma, kitapta 14 sayfada anlatılıyor. Karaktere hazırlanmanın bile haftalar süren emekle, aktörün iç dünyasının senaryodaki karaktere entegre edilmesi sancılı bir süreç... Bu nedenle çekimler aylar sürüyor. Dizilerin senaryolarının aylar öncesinden aktörlere çalışmaları için ulaştırıldığı ABD’deki sistemin, Türkiye’de günler içinde çekilen dizilere ya da haftalar içinde çekilen sinema filmlerine uyarlanması neredeyse olanaksız.”

GÜNÜN SÖZÜ

