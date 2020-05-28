İKİ KADININ GÖZYAŞLARI, NELERİ SORGULATMALI?

10 yıllık evliliğinden iki çocuğu olan Yeliz Yeşilmen, önce “Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum” diye gözyaşı döküp, video yayınladı. Yeşilmen, daha sonra eşi Ali Uğur Akbaş’la yan yana bir video çekti ve özetle şunları söyledi:

“Biraz tatsız olaylar yaşandı. Aramızda çözmeye çalıştığımız sorunlarımız var. Zamana bırakıyoruz. Çözdüğümüzde açıklama yapacağız. Şu anda aynı evde kalıyoruz. Bizim iki çocuğumuz var. Aile içinde böyle tatsız olaylar oluyor. Bunun üçüncü şahıslarla alakası yok.” Yeşilmen’in ses tonu, vücut dili, eşinin yüz ifadesi, arada söyledikleri aslında o video’nun hangi şartlarda çekildiğinin göstergesi...

Ramazan Bayramı’nda yaşadığı sorunu gözyaşlarıyla anlatan bir başka ünlü Hilal Özdemir oldu. Özdemir, boşandığı Hazım Körmükçü’den beş aydır nafaka alamadığı için kirasını ödeyemediğini, çocuklarının karnını doyuramadığını ‘2. Sayfa’ya ağlayarak anlattı: “Kızılay’a başvurdum, yardım geldi, ama erzak 10 gün yetti. Evde hiçbir şey kalmamıştı, mahalle muhtarına başvurdum.”

Haluk Levent devreye girince hayırsever bir çift, Özdemir’e 25 bin TL’lik gıda yardımı yaptı.

İki ünlü kadının yaşadıkları, döktüğü gözyaşı, sadece onlara özgü sorunlar mı? Hayır... Ailelerin çocuklarını hayata hazırlarken yaptıkları yanlışlar... Kişilerin ünlü olduktan sonra kariyer yönetiminde yaptıkları hatalar... Yanlış eş seçimleri ve üstüne dünyaya getirilen çocuklar...

Yeliz Yeşilmen ve Hilal Özdemir’in ağlayarak anlattıkları aslında, üzerine romanlar yazılacak, dram filmleri çekilecek kadar çok önemli toplumsal ve sosyolojik bir sorun...

BU FOTOĞRAFA BAKINCA…

Ben Affleck’in, çocukları Violet (14), Seraphina (11), Samuel (8) ve sevgilisi Ana de Armas’la Los Angeles’ın Brentwood bölgesindeki evlerinin önünde yaptıkları yürüyüşten medyaya yansıyan fotoğraflardan biri bu... Bir baba, sevgilisi ve çocuklarından çok aile fotoğrafı gibi kareler. Belli ki köpeklerini gezdirmek için çıkmışlar evlerinden dışarıya... En küçüğünden en büyüğüne herkesin yüzünde maske; bazen iki çocuk, babasıyla sohbette, bazen biri babalarının sevgilisiyle muhabbette...

Kendilerini ve başkalarını koronavirüsten korumak için sokağa maskeyle çıkan oyuncu, çocukları ve sevgilisinin bir başka ortak özelliği de şu: Köpek sevgisi... Evcil hayvan sahibi olmak, sokaktaki canlıları beslemek, dünyanın sadece bizim değil, tüm canlıların yaşam alanı olduğunu bilen ve onları sevenlere özgü bir meziyettir çünkü...

ASLI HÜNEL SÖZ VERDİ!

Aslı Hünel, koronavirüs salgını başladığından bu yana gösterdikleri fedakârlıklar nedeniyle takdir toplayan sağlık çalışanlarına şöyle bir söz verdi: “Sağlık çalışanlarımıza ve doktorlarımıza minnettarız ve teşekkürü borç biliyoruz. İyi ki varlar. Söz veriyorum; bir sağlıkçımız ya da doktorumuzun düğününde seve seve sahne alacağım.”

‘Söz uçar, yazı kalır’ derler, artık Hünel’in verdiği söz kayıtlara geçti. Sonrası düğün yapmayı ve Aslı Hünel’i sahneye çıkarmayı düşünen sağlık personeline kaldı.

GÜNÜN SÖZÜ

“İyilik yapmaya devam et; karşındaki o iyiliğe layık olmasa bile, sen o iyiliğe layıksın.” (Che)