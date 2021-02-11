İKİ ŞARKICININ COVİD İSYANI

Koronavirüs yüzünden Mart 2020’den bu yana mahkum olduğumuz esaret hepimizi etkiledi. Korona pandemisi, müzik dünyasının iki ünlüsünün sigortalarını attırdı adeta... Bu şarkıcılardan biri Yıldız Tilbe, diğeri Yeşim Salkım. İki şarkıcı da düne kadar Türkiye’de olan bitenlere karşıydı.

Ne zaman ki Dünya Sağlık Örgütü’nün koronanın ilk görüldüğü Çin’in Wuhan şehrine gönderdiği ekip yaptığı açıklamayla topu taca attı, Tilbe’yle Salkım, bu kez DSÖ’yü hedef aldı. Tilbe önce, “Dünya Sağlık Örgütü ve pandemisine inanmıyorum” diye tweet attı. Ardından da, “Pandemi de demokrasi ve adalet gibi” diye yazan şarkıcı, şu tweet’iyle noktayı koydu: “Hem Türkiye’de hem dünyada bu kadar doçent, profesör, doktor, bilim adamı ‘Böyle bişe yok’ diyorlar, onlara inanıyorum.”

Yeşim Salkım’ın aynı konudaki görüşüyse şu: “İnanmıyorum Dünya Sağlık Örgütü’ne de Bilim Kurulu’na da. Hiç kimseye inanmıyorum. Her ne zıkkımsa insanlığa karşı insanlık suçudur covid aldatmacası. Ne hesaplarla yaptılar, ne ürettiler bilmiyorum. Bildiğin hepsi planlı bir tuzak.”









TUBA BÜYÜKÜSTÜN’LÜ ‘SEFİRİN KIZI’ REYTİNGLERİ

28 Ocak’taki “Tuba Büyüküstün’ün reytingi ne kadar?” başlıklı yazım üzerine oyuncunun fanları itiraz etmişti: “Star TV’nin hiç tanıtım yapmadığı, Tuba Büyüküstün’ün çok az göründüğü bölümün reytingi ölçü olamaz. Gerçek, birkaç bölüm sonra ortaya çıkar.” O zaman söz vermiştim Büyüküstün’ü sevenlere, merak etmeyin önümüzdeki günlerde dizinin reyting performansını da yayınlayacağım diye. O gün geldi. Neslihan Atagül’ün ayrılıp Engin Akyürek’in partneri Tuba Büyüküstün olduktan sonra üç bölüm yayınlandı. Büyüküstün’lü ‘Sefirin Kızı’nın üç bölüm reytingiyle Atagül’lü son bölümün rakamlarını paylaşacağım ki arada fark olup-olmadığı daha kolay çıksın ortaya. ‘Sefirin Kızı’nın reytingi her hafta değişse de pazartesi akşamları diziler sıralamasındaki yeri aynı. ‘Uyanış Büyük Selçuklu’nun iki haneli reytinglerle üç kulvarda da birinci olduğu pazartesi akşamı dizilerinin sıralaması şöyle: ‘Uyanış Büyük Selçuklu’, ‘Çukur’, ‘Yasak Elma’, ‘Maraşlı’ ve ‘Sefirin Kızı’...



Atagül’lü ‘Sefirin Kızı’

18 Ocak: Total 4.83, AB 3.90

Büyüküstün’lü ‘Sefirin Kızı’

25 Ocak: Total 5.15, AB 4.06

1 Şubat: Total 4.95, AB 2.97

8 Şubat: Total 4.23, AB 3.64

MÜZİK LİSTELERİNDEKİ TECAVÜZCÜLER, KATİLLER

İngiliz Daily Mail’in, “Bir katil, bir tecavüzcü ve bir işkenceci... Spotify’ın rap çalma listesinin başında” başlığıyla verdiği bu ilginç habere Alman Bild, şu başlığı attı: “Katiller ve tecavüzcüler Spotify çalma listesinde rap yapıyor.” İngiltere ve Almanya’nın önde gelen iki yayınında şiddeti ve uyuşturucuyu öven şarkılarıyla gençlere kötü örnek olan rapçilerden bahsedilmiyor. Burada söz konusu olan işkenceci, tecavüzcü ve katil rapçilerin Spotify’ın çalma listelerinde yer alması... Daily Mail’deki haberde geçtiğimiz hafta Spotify’ın ‘Sound Of UK Drill’ listesindeki ilk 30 parçadan en az 10’unun cinayet, tecavüz ve işkence gibi suçlardan mahkum rapçilerin oluşmasına dikkat çekildi. Spotify’ın reşit olmayan bir kıza tecavüz, küçük yaşta bir çocuğu kaçırıp işkence edip video’sunu çekmek ve 19 yaşındaki bir genci öldürmek gibi suçlardan mahkum rapçileri repertuvarına alarak onlara para kazandırması ve bu sayede cirosunu artırmasını tartışıyor Batı medyası... Spotify’a yöneltilen bir başka eleştiri de şu: “Spotify yüzünden gençlerimiz bu tecavüzcüleri ve katilleri listenin en üstünde görüyor ve onları idolleri yapıyor.”

GÜNÜN SÖZÜ

“Mutluyken söz vermeyin. Kızgınken cevap vermeyin. Üzgünken karar vermeyin.”(Heraklitos)