Şimdilerde koronavirüsten başka önemsediğimiz bir şey var mı?Şimdilerde koronavirüsten başka önemsediğimiz bir şey var mı?Yok.Ne iş, ne para, ne ev, ne araba, herkesin tek derdi koronavirüse yakalanmamak.Bunu başarmanın tek yolu var, o da birey olarak üstümüze düşeni yapmak.Bunlardan biri ne?Yurt dışından gelenler, virüsün kuluçka süresi olan 14 gün boyunca evlerinde kalıp, enfeksiyonu kapmışlarsa başkalarına bulaştırmasın. Çünkü çok hızlı yayılan bir virüs bu.Türkiye günlerdir, ünlüsünden umrecisine yurt dışından gelip, ‘14 günlük karantina kuralları’na uymayanları tartışıyor.Sırf kendilerini düşünüp, toplum sağlığını hiçe sayanlardan biri de çıkıp, “Yaptığım yanlıştı. Egomun esiri oldum, toplum sağlığını hiçe saydım” deyip, özür dilemiyor.Yaptıkları yanlışın farkında mı değiller, egoları mı hatalarını kabullenmeye izin vermiyor yoksa insan mı sevmiyorlar?

Yasağı deliyorlar

Ebru Şallı, Beren Saat ve Kenan Doğulu, haklarındaki onca eleştiriye rağmen tek kelime etmedi.

Şeyma Subaşı, ‘Evde 14 gün karantina’ kuralına uymamalarının sebebini İtalyan sevgilisi Guido Senia’nın memleketinden değil İsrail’den gelmesine bağladı.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Instagram story’sinde “Nasıl gidiyor karantina?” diye sorana, şu yanıtı verdi:

“Bazen sıkılıyorum, bazen bayağı keyifli vakit geçiriyorum evde. Yakın arkadaşlarım gelip, gidiyor. Bir sürü şey izleyip okuyorum, yazıyorum.”

Işın Karaca, “Biz döndüğümüzde karantina yoktu, beş gün sonra başladı” deyip, bir de ihbarda bulundu:

“Bize saranlar yasak olduğu halde sahneye çıkıp riski artıranlara, kafelerde fink atanlara hesap sorsun.”

Boşanma davaları süren Nagehan Kaşıkçı’nın, “Yurt dışından geldi, karantina süresi dolmadı” itirazına rağmen Necati Şaşmaz, icra ve polisle çocuklarını aldı.

‘Benim kliniğim’

Amerika’dan döndükten kısa bir süre sonra güzellik merkezine giderek, ‘Yurt dışından gelenlerin 14 gün evde karantina’ kuralına uymayan Işıl Reçber’in, telefonla katıldığı ‘2. Sayfa’da söyledikleri de ibretlikti:Amerika’dan döndükten kısa bir süre sonra güzellik merkezine giderek, ‘Yurt dışından gelenlerin 14 gün evde karantina’ kuralına uymayan Işıl Reçber’in, telefonla katıldığı ‘2. Sayfa’da söyledikleri de ibretlikti:“Burası benim sağlık kuruluşum ve kliniğim. Biz burada zaten bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek adına uygulamalar ve terapiler yapıyoruz. Kanınız alınıyor, içerisine ozon karıştırılıp, tekrar size enjekte ediliyor. Bunun adına ozon terapi deniyor. Ve ben işimden evime gidiyorum. Kimse beni başka türlü dışarı çıkartamaz zaten.”Gülşen Yüksel Salt’ın, “Kural; ‘14 günü evde geçireceksiniz, insanlarla temas kurmayacaksınız’ diyor. Evden işe, işten eve izin vermiyor” hatırlatması, Müge Dağıstanlı’nın, “Çok mu acil bu ozon terapi?” sorusuna verdiği yanıt şu oldu:“Bir sürü hastalarımız var orada bizim tedavi uygulanan. Ben kendi iş yerime çıkıyorum. Almam gereken tedbirleri de alıyorum.”Demek oluyor ki bizim ünlülerin ‘karantina’dan anladığı bu.Yani hiçbir şey.Çünkü, “Zirvedeyim tatlım, sesin gelmiyor” modunda hepsi!

ELÇİN SANGU, ÖZÜR DİLEDİ!

22 can alan Elazığ depremi, 41 insanı hayattan koparan Van’daki çığ felaketi ve İdlib’deki 36 şehidimizin acısı geçmeden gelen koronavirüs, 2020’yi şimdiden kabus yılı yaptı.22 can alan Elazığ depremi, 41 insanı hayattan koparan Van’daki çığ felaketi ve İdlib’deki 36 şehidimizin acısı geçmeden gelen koronavirüs, 2020’yi şimdiden kabus yılı yaptı.Bu yüzden olsa gerek oyuncu Elçin Sangu, 31 Aralık 2019’da attığı şu tweet için özür diledi herkesten:“Hissediyorum bu yıl (yol) çok güzel olacak. Herkese güzel bir yıl diliyorum.”Aynı gün sosyal medyada şu post çıktı karşıma:“2021’e girersek o bizi kutlasın. ‘Len siz 2020’den nasıl sağ çıktınız?’ diye.”

GÜNÜN SÖZÜ

“Hiçbir şey kendini kandırmaktan daha kolay değildir. Çünkü neye gönül vermişsek, tam da ona inanırız.” (Demosthenes)