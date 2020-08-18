İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ, AŞIYI MI BULDU?

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 15 Ağustos Cumartesi gecesi Beyoğlu Talimhane Açıkhava Sahnesi’nde ‘Modern Dans Topluluğu Kolaj Programı’nı icra etti.

Gösteriyi izleyen arkadaşım -adı bende saklı- o gece pandemi kurallarının ihlal edilmesinden duyduğu rahatsızlığı anlatmak için telefon açtı. Arkadaşım, telefonda anlattıklarına kanıt olarak o gece çektiği fotoğraf ve video’ları WhatsApp’ıma attı. Covid-19’dan 19 gün çekmiş biri olarak duyduklarım ve gördüklerim beni dehşete düşürdü.

İşte arkadaşımın anlattıkları: “İDOB, içeri girerken vatandaşlara el dezenfektanı kullanmayı, maskelerini etkinlik süresince çıkartmamayı, koltuklar arasında birer koltuk boş bırakmayı zorunlu kılmıştı ama protokol gelince işler değişti. Protokolde maskelerini çıkartıp fotoğraf çektirenler de vardı, gösteriyi arada bir sandalye boş bırakmadan üç kişi omuz omuza izleyen de!”

Bu nasıl yanıt?

İşin daha da vahim yanı şu: Sahnede bir saat boyunca havalarda uçan, nefes nefese, maskesiz ve sosyal mesafesiz dans eden oyuncuları gören arkadaşım, gösteriyi izleyen İDOB Müdürü Suat Arıkan’a, ‘sahnedeki koronavirüs tehlikesi’ni sordu...

Arıkan’ın bu soruya verdiği yanıt, sahnedeki onlarca İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısının ya ‘kardeş’, ya ‘akraba’, ya ‘sevgili’, ya da ‘evli çift’ olduğu yönündeydi...

Arıkan kendince espri mi yaptı, İDOB’nin kadro yapısındaki tuhaflığa mı dikkat çekti, yoksa Covid-19’un kardeş, akraba, sevgili ve eşlerden bulaşmadığını mı sanıyor, bilmiyorum.

İDOB, koronavirüs aşısı veya ilacını bulmadığına göre, bu gösteri hemen rafa kaldırılmalı. Sanat adına da olsa onca İDOB sanatçısının sağlığını hiçe saymaya kimsenin hakkı yok. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bu tablo karşısında ne yapacaklarını merak ediyorum.

‘Yurdum insanı’nın maske ve mesafe kurallarını ihlal ettiği asker uğurlamalarının, halayların, toplu eğlencelerin koronavirüs yüzünden yasaklandığı bir ülkede, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin pandemi yasaklarını delme hakkı olamaz, olmamalı

İSTANBUL’UN HAKKINI TESLİM EDEN YILDIZ

Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü yabancı yıldızlardan çoğunun başka ülkelerde yaptıkları gibi gördüklerini sosyal medyadan paylaşmaması yıllardır takıldığım bir konu.

Son olarak Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas çiftinin, çıktıkları dünya turunda gittikleri her ülkeden paylaşım yaparken günlerce dolaştıkları İstanbul’u sosyal medyalarında pas geçmesini eleştirmiştim.

Eski eşi Johnny Depp’in İngiliz The Times hakkında açtığı tazminat davasının Londra’daki duruşmaları nedeniyle son günlerde manşetlerden düşmeyen oyuncu Amber Heard, tatil için gittiği Bodrum’da ve gezdiği İstanbul’dan bolca paylaşım yaptı. Amerikalı oyuncu İstanbul manzarasına karşı poz verip, “Bu muhteşem şehre daha fazla aşık olamazdım” dedi.

Amber Heard’ün manşetlerden inmediği ve de birçok ülkenin Covid-19 nedeniyle Türkiye’ye seyahat kısıtlaması uyguladığı bir dönemde Bodrum ve İstanbul’dan 3.9 milyon takipçisine yaptığı paylaşımlar bence çok kıymetli.



31 AĞUSTOS’TA DÖNÜYOR

Çıkan haberlere bakılırsa RTÜK’e yapılan şikayetler yüzünden ATV, ‘Esra Erol’da’yı yayından kaldırdı. Peki gerçek ne? Gerçek şu: Bodrum’da butik bir otelde eşi ve çocuklarıyla yaz tatilini tamamlayan Esra Erol, İstanbul’a döndü. Çünkü 31 Ağustos Pazartesi günü Erol, yıllardır olduğu gibi ATV ekranından seyircisiyle buluşacak.

GÜNÜN SÖZÜ

“Kadınlar ne kadar severse o kadar korkar. Sevgileri de kuşkuları da varsa aşırı var. Yoksa hiç yoktur.” (William Shakespeare)