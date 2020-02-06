İŞTE ‘DÖRT DİVA’NIN 14 ŞUBAT SÜRPRİZİ

Dört kadın şarkıcı, grinin tonlarını giyerek birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarında şu notlarla paylaştı.

Deniz Seki: Kadının gücü. Hazır olun 14 Şubat’ta biz geliyoruz.

Işın Karaca: Biz çok güzel geliyoruz. Kadının gücü. 14 Şubat’a az kaldı.

Demet Akalın: Biz çok güzel geliyoruz. Dört diva.

Cansu Kurtcu: İşte biz. Yaşadıklarımız, yaşattıklarımız, gücümüz, sevgimiz, ufak sitemlerimiz, büyük gülüşlerimiz hepsi bir şarkıda.

Demet Akalın, Deniz Seki, Işın Karaca ve Cansu Kurtçu’yu bir araya getirip “Gelen varsa ala, giden varsa ala” dedirten

‘Alâ’ adlı parça.

Kurtcu’nun yazıp bestelediği, eşi Fettah Can’la Alper Atakan’ın düzenlediği şarkıyı, Demet Akalın’ın vurgusuyla, ‘Dört Diva’nın birlikte söylemesinin özel bir anlamı var mı?

14 Şubat Sevgililer Günü’nde satışa sunulacak parçayı dört ünlünün birlikte okuma sebebi şu:

Dört arkadaşın kadın dayanışması ve ortak bir anı...

TRT SPOR SUNUCUSUNA İNTERNETTE KUPA ŞOKU

TRT Spor’un başarılı ekran yüzlerinden Deniz Satar, e-ticaret sitelerinden ciceksepeti’nde 49.98 TL’den satılan üzerinde fotoğrafının ve adının olduğu kupayı görünce yaşadığı şoku, Twitter’dan şöyle paylaştı:

“Peki bundan şeyin haberi var mı? Benim?”

Gerçekten böyle bir kupa satılıyor mu diye ciceksepeti.com’a baktım. Bilgi doğru, ama fiyat farklı.

Üzerinde “Kanadımı kırdılar, uçamadım anne” yazan sunucunun görseli ve adının yazdığı ‘Kişiye özel Deniz Satar tasarımlı kupa’ 33.50 TL’ye inmişti ben baktığımda.

İnternetten satılan diğer kupaların üzerindeki görsellere baktım, birinde ‘Harry Potter’ın adı ve fotoğrafı, diğerinde Can Yaman’la Demet Özdemir’in ‘Erkenci Kuş’tan romantik bir karesi... Belli ki bu kupaları yapıp satanlar Satar gibi onlardan da izin almadı.

Sanal alemde kısa yoldan çok para kazanma uğruna telif haklarının yok sayılmasından daha da acı olan ne biliyor musunuz?

Sunucunun yaptığı bu paylaşımın altına, “Net alındı bu”, “Sipariş verdim bile”, ”Reklamın iyisi kötüsü olmaz”, “Hemen almalıyım”, “Kilosu 20 TL olan bala da koyabilirlerdi fotoğrafını, buna da şükür diyelim”, “Deniz Hanım bundan nasıl sipariş veriyoruz?” diye yazanların olması.

MERVE ÖZBEY’İN GIDISINDAN KİME NE?

Evlilik yolunda genç bir kadın. Kına gecesinde en sevdiği insanlarla bir arada... Sevdiği müzikler çalıyor, sevdikleriyle eğleniyor, mutlu gününün fotoğraflarını paylaşıyor sosyal medyasında.

Onu takip eden normal bir insandan beklenen nedir?

Gördüğü paylaşımı beğenmek, tebrik etmek ve mutluluk dilemek.

Sosyal medyada bunu yapan ‘iyi insanlar’ın yanı sıra başkalarını mutsuz etmek, onların mutsuzluğundan haz alma peşindeki ‘kötüler’ de var. Azınlıktalar, ama insanların keyfini kaçırmakta pek mahirler.

Merve Özbey’in kına gecesinden yaptığı paylaşımın altına, “İnsan gelin olacağım diye az boğazını tutar Merve! Otur da gıdığına ağla” diye yazan ‘Sultan’ mesela...

Şarkıcı, “Bu arada evet gıdım var, ama şükürler olsun ki o kursaktan bir gram haram geçmedi. Sultan Hanım, ben oturup gıdıma ağlamak yerine kalbinin güzel olması için dua edeceğim. Allah yardımcınız olsun” diye yanıt verdi, ama neye yarar? Başkasını mutsuz ederek mutlu olanda vicdan ne arar!

Diyelim ki Özbey’in ‘gıdı’ gibi bir kusuru var. Sıkı bir diyet veya estetikçi dokunuşuyla geçer, ama ‘Sultan’ gibi kalbi kötülerin ıslahı zor.

GÜNÜN SÖZÜ

“Korkuyoruz. Düşünmekten ve sevmekten korkuyoruz. İnsan olmaktan korkuyoruz.” (Oğuz Atay)