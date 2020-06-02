İSTİSMARA TEPKİ YAĞDI, BAKANLIK OLAYA EL ATTI

Twitter’da #çocukistis-marıyoutubeda kampanyası birkaç saat içinde 25 bin paylaşımla Türkiye gündeminin ikinci sırasına yükselince şikayet edilen kanala baktım. Söz konusu video’ların başlıkları tüylerimi ürpertti... YouTube’da çocuk istismarına yönelik bu kadar yerli yapım animasyon video olduğunu, bu denli izlendiklerini bilmiyordum.

500 binin üzerinde abonesi olan, her biri yüzbinlerce izlenen animasyon video’ların önemli bir bölümünde 15-17 yaş arasındaki çocuk kahramanların, kendilerinden yaşça büyük kişiler tarafından istismara uğraması ve hamile kalmaları sıradan bir durum!

Twitter’da, “Şifreli ve ücretli dijital platformdaki bir dizide herhangi bir karakter için harekete geçen yetkililer! Şifresiz ve ücretsiz YouTube kanallarına ne zaman müdahale edecek acaba?” diye yazanların yanı sıra insanlara, o video’ların YouTube’a nasıl şikayet edilerek erişime kapatıldığını tarif edenler de vardı.

YouTube, onca şikayet ve tepkiye rağmen bir şey yapmadı ama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerekeni yaptı: “Söz konusu içeriklere erişimin engellenmesi için YouTube ve ilgili kurumlar ile iletişime geçilmiş, savcılığa başvuruda bulunulmuştur.”

O video’lara erişimin engellenmesi yetmez, o kanalı açan, o animasyonları çizen, seslendiren ve çocuk istismarından para kazananların da yargı önünde hesap vermesi gerekir.

‘TESTERE VİDEO’SU DEHŞET-ÜL VAHŞET’

Etçi Nusret Gökçe’den sonra sosyal medya fenomeni olan kebapçı Burak Özdemir, oyunculuğa soyundu. Ünlü kebapçının, “CZN farkıyla ‘Testere’ güzel olmuş mu?” diye paylaştığı video’yu izledim, yorumları okudum. CZN Burak’ın bu video’sunu beğenenler de var ama beğenmeyenlerin yanında azınlıktalar. Yorumların çoğu, herkesin bildiği işi yapması gerektiğinin kanıtı: “Çok güzel olmuş, zirvede bırak, bir daha yapma”, “Dehşet-ül vahşet”, “Bir seri katil olmadığın kalmıştı”, “Beynim yandı”, “Ne izledim şimdi ben?”, “Seni severim, lakin manasız olmuş. Bunlara ihtiyacın yok bana kalırsa”, “Türkiye’de popülarite kazananların bu gibi davranışları onları toplum nazarında değersizleştirir. Sen yemek yapmaya devam et”, “Kimi sevimli fenomen olur, kimi irite fenomen. İkisi birden olmaz.”

Çekip paylaştığı yemek şovlarıyla sosyal medyada fenomen olan CZN Burak, Türkiye’nin en ünlü iletişim uzmanına dünya kadar para verse, bu kadar sağlıklı geri dönüş alamazdı ondan. Bakalım, bu yorumları dikkate mi alacak yoksa görmezden gelip yeni ‘Testere’ler mi çekecek?

EVLERİNİ KİM GÖZETLİYOR?

Kraliyet görevlerini bırakıp Los Angeles’a yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle’a orada da rahat yok. Çiftin, kaldıkları malikanenin üstünden uçurulan drone’larla başı dertte.

Evlerinin altı metre kadar üstünden defalarca uçurulan drone’ları polise bildirdiler, ama failler henüz bulunamadı. Basına göre olağan şüpheliler, paparaziler ve Meghan’ı istemeyen ırkçılar.

Basın özgürlüğünü savunduklarını ama yalan habere de karşı oldukları için Daily Mail, Daily Mirror, The Sun ve Daily Express gibi İngiliz medyasının dört önemli kuruluşuna konuşmama kararı alan çiftten birinin, İngiliz DMG Media, diğerinin News UK ve MGN Medya’ya açtıkları davalar sürüyor.

Demek ki neymiş? Bu denli popülersen, ünlü medya kuruluşlarıyla restleşir ve davalık olursan, nereye gidersen git, rahat yok. Çünkü mazi ve şöhret, gölge gibidir.

GÜNÜN SÖZÜ

“Sevdiği kadını ve sevdiği işi bulan bir erkek, yeryüzünde cenneti bulmuş demektir.” (Helen Rowland)