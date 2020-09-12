KADINLARIN DRAMLARI VE TOPLUMUN İKİ YÜZÜ

Bursa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden iletişim kuran ve anlaştığı kişilerle ilişkiye girdikleri belirlenen hayat kadınlarına yönelik operasyon yaptı. Medyaya yansıyan haberde anlatılanlar kan donduran türdendi.Bursa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden iletişim kuran ve anlaştığı kişilerle ilişkiye girdikleri belirlenen hayat kadınlarına yönelik operasyon yaptı. Medyaya yansıyan haberde anlatılanlar kan donduran türdendi.Amma velakin, ‘Fuhuş operasyonundan aile dramı çıktı’ başlıklı haberdeki kadınların dramını sosyal medyada kimse konu etmedi.Kurtarılan kadınlardan N.D.’nin verdiği ifadeden bu bilgi. 32 yaşındaki kadın ifadesinde, evlendirildiği taksi şoförü E.D.’nin kendisini para karşılığı başka erkeklere pazarladığını, randevulara kendisini bizzat eşinin taksisiyle götürdüğünü anlattı.

24 yaşındaki F. D.’nin ifadesinde ise, ebeveynlerinin ayrı yaşadığını, annesi ölünce ondan kalan maaşa babasının el koyduğunu, erkek arkadaşının ona zorla fuhuş yaptırıp, parasını aldığını ve parasına el koyduğu var.İki genç kadın dramlarını, emniyette değil de Müge Anlı’da veya Esra Erol’da anlatsaydı, sosyal medyada gündem olur, “Kaldırılsın bu programlar, toplumun ahlakını bozuyorlar” diye RTÜK’e şikayet yağardı. Fuhuş operasyonuyla kurtarılan kadınların ifadelerindeki çığlığı duymayanlar, söz konusu ekran olunca anında ‘ahlak bekçisi’ kesiliyor. Çifte standart, ikiyüzlülük değil de nedir bu?Duyan azsa sorunu süpür halının altına, reyting yüksek olunca anında kopar yaygara...Sorunlarla yüzleşip, çözüm aramak zor ve meşakkatli, ötekisi kolay çünkü.

BİRAN DAMLA YILMAZ; 17-23

‘Muhteşem Yüzyıl’la başladığı oyunculuk serüvenini ‘Yasak’, ‘Beyaz Yalan’, ‘Kırgın Çiçekler’ ve ‘Canevim’den sonra ‘Baraj’ dizisiyle sürdüren genç oyuncu Biran Damla Yılmaz’ın, altı yıl önce bir dergi için çekilen, ama kullanılmayan fotoğrafları geçti elime...

Yılmaz’ın henüz oyuncu olarak tanınmadığı, hayalindeki yolculuk için ilk durak gördüğü ajansa kayıtlı olduğu 2014 yılından bu fotoğraflar... Bu kareleri çektirdiğinde henüz 17’sindeydi. Genç oyuncu şimdi 23 yaşında... Altı yılda çok fark oldu mu onda?

Malum şu günlerde sosyal medyada insanların yıllar önceki halleriyle, bugünkü fotoğraflarını yan yana kullanma moda. Böylece insanlar yıllar önce ve sonraki halini görücüye çıkaranlardaki fiziksel değişimini mukayese edebiliyor.

İSVEÇ DİZİSİNDE HEP İSVEÇ OTOMOBİLLERİ

İsveçli yazar Henning Mankel’in çok satan serisinden televizyona uyarlanan ‘Young Wallender’ adlı İsveç dizisini izledim. Seyrederken dikkatimi çeken bir konuyu paylaşmak istedim.

Ben Harris’in yönettiği, Adam Pallson, Richand Dillane ve Ellise Chappell’in başrollerini paylaştığı ‘Young Wallenders’, İsveç’te geçen bir polisiye...

‘Kurt Wallander’ adlı bir polisin, yaşadığı mahallede işlenen bir cinayeti araştırmak için cinayet masası dedektifliğine atanmasıyla başlayan olayları anlatan dizide bir sezon boyunca sadece iki marka otomobil vardı, ikisi de İsveç markası.

EGE’DEN ÜÇÜNCÜ ROMAN

Şarkıcı Ege, ‘İsyan’ ve ‘Asil Dede’nin Düğünü’nden sonra bir roman daha yazdı. Alfa’dan çıkan Ege’nin yeni romanının adı ‘Kedice Bir Sevda’…

Ege’nin mizah yüklü bir aşk hikayesiyle hayattaki kararlarımız, hatalarımız ve bunları telafi çabalarımız üstüne bir kedinin pati koymasını anlattığı romanının isim annesi tanıdık biri çıktı.

Kim mi o ünlü?

Kitabın ‘Teşekkür’ bölümünde Ege, onun için, “Romanımızın isim annesi olması bir yana, kedilere ait birçok fikir konusunda danışmanlık yapan sevgili Ekin Olcayto” diye yazdı.

GÜNÜN SÖZÜ

“En büyük iletişim problemimiz: Anlamak için dinlemiyoruz, cevap vermek için dinliyoruz.” (La Edri)