KADİR ŞEKER Mİ ‘KİRALIK KATİL’

Olay medyaya yansıdığı 5 Şubat’tan itibaren ifadeler, iddianame, duruşmalarda söylenenler ve yargının kararı konuya ilgi duyan herkesin hafızasında...

Ayşe Dırla’yı dayaktan kurtarmak isterken sevgilisi Özgür Duran’ı öldüren Kadir Şeker, aldığı 12.5 yıl cezayı çekerken şu haber geldi Konya’dan.

“Polis, Kadir Şeker’in kurtardığı kadın Ayşe Dırla (35) ve sevgilisi Murat Hanlı’nın (26) otomobilinde 900 gram eroin yakaladı.”

Aynı gün Özgür Duran’ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç ve kardeşi Niyazi Remzi Duran, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gidip Ayşe Dırla hakkında suç duyurusunda bulundu, hem de ilginç iddialarla.

19 suçtan sabıka kaydı çıkan Özgür Duran’ın uyuşturucu satıcılığına karşı olduğu için Dırla tarafından tuzağa düşürülerek öldürtüldüğünü, Şeker’in kiralık katil olduğunu, ‘kadına şiddet’in de cinayete gerekçe yapıldığını iddia etti.

Savcılık, bu iddiayı dikkate alıp soruşturma açar mı?

Bekleyip göreceğiz.

Dırla’nın hakkındaki ihbarla ilgili söyledikleriyse şaka gibi:

“Kadir Şeker davasında tanıktım. Bu davada Kadir’i suçlamadığım için ölen Özgür Duran’ın annesi bu ihbarları yapmış olabilir.”

Şeker’in o cezayı almasının tek sebebi olayın tanığı Dırla’nın şu ifadesi:

“Özgür beni dövmüyordu, kameriyeyi yumrukluyordu. O sırada yanımıza ismini sonradan öğrendiğim Kadir geldi. Muhtemelen bizim kavga ettiğimizi düşündü. Kadir’in elinde siyah renkli bıçak vardı. Elindeki bıçakla yanımıza geldi.”

Buna rağmen “Kadir’i suçlamadığım için” diyebilen Ayşe Dırla, ya aklımızla alay ediyor ya da hepimizi tırlatma niyetinde!

‘AŞI YAPTIRMAM’ DİYEN YILDIZ TİLBE YALNIZ DEĞİL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Çin’den gelecek koronavirüs aşısının 11 Aralık’tan itibaren ilk önce sağlık çalışanlarına yapılacağını açıkladığı gün Yıldız Tilbe, şöyle bir tweet attı:

“Devlet beni bir suç işlersem içeri atabilir, hak ettiysem boynum kıldan incedir. Adımı, ülkemi, soyumu, kan grubumu ben seçmedim. Bunun dışında devlet dahi olsa bana zorla hiçbir şey yapamaz, yaptıramaz; ne aşı, ne çip, ne HES kabul ediyorum. Ben devlet için değil; devlet benim içindir.”

Kendi gibi düşünenlerden destek yağınca şarkıcı da devamını getirdi haliyle:

“Bedavaymış aşılar, ekmeği bedava yapın. İlaçlar, hastaneler bedava olsun, evsizlere bedava ev verilsin. Kimin neye ihtiyacı varsa bedava olsun. İnsan üç gün bile olsa rahat yaşasın. Dünyada silahla savaşlar birden durdu, cephe değişti insan oldu, insanlar da silah oldu. Niye vurdurayım kendimi? Koyun muyum ben sayıları bilinsin diye kulağı küpelenen ya da kuş muyum kameralı çip takılmış nereye gidersem görünen ya da fare miyim üstümde ilaçlar denenen?”

Hayvanlara o küpelerin salgın hastalıklara karşı aşı takibi için takıldığını bile bilmeden, “Koyun muyum ben, sayıları bilinsin diye kulağı küpelenen?” diye yazan ‘Yıldız Tilbe kafası’nda çok insan var bu ülkede...

BU TUZAKLARA KANMAYIN!

İnsanların oyunculuk ve şöhret merakını paraya çevirmek isteyenler, sanal alemde ha bire yeni tuzaklar peşinde. Telefonuma 0 850’li bir numaradan gelen mesaj:

“Sayın adayımız. Daha önce yapmış olduğunuz oyunculuk başvurunuza istinaden uygun görülen sinema ve reklam projeleri olduğunu hatırlatmak isteriz. Başvurunuzun son aşamasının tamamlanabilmesi işi aşağıdaki linke bir adet fotoğraf yükleyiniz.”

Bak sen! Başvurum yok, ama ilk aşamayı geçmişim. Linke tıklayıp, bir fotoğraf yolladım mı gelsin filmler, reklamlar. Bu numaralara kanıp, ‘kayıt bedeli’ olarak bunlara para yollayanlar var ki sanal alemde tuzak kurmaya devam ediyorlar.

GÜNÜN SÖZÜ

“Felaketin iyi bir tarafı varsa o da bize gerçek dostlarımızın kimler olduğunu öğretmesidir.” (Balzac)